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В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет, - Валерий Коровин
10:18 23.08.2022

В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет
Валерий Коровин
директор Центра геополитических экспертиз
23 августа 2022,
На Западе продолжают обвинять Россию в расколе Трансатлантического альянса, во внесении противоречий между ЕС и США, в расшатывании единства НАТО. Что тут сказать? Даже если Москва не делала это умышленно и это стало лишь следствием их же необдуманных, грубых действий, то все равно они правы, потому что это надо делать.

Зависимость Европы от США является следствием планомерной работы американских стратегов, направленной на подчинение Европы американским интересам. И главный метод – он вполне открыто описан многими американскими теоретиками – постановка под контроль тех или иных государств, цивилизаций, пространств через работу с элитами. Американцы действуют по одной и той же методичке до тех пор, пока она работает. Суть работы с элитами на захватываемых пространствах проста: их коррумпируют, банально покупают или же иным образом устанавливают воздействие, ставя в зависимость от США. И уже через них управляют массами. Массы следуют за элитами, массы не производят смыслы, а потребляют их от элит. На основании этих формул и действуют американские стратеги.

Данный подход захвата государств разрабатывался для Юго-Восточной Азии, обкатывался на "заднем дворе" США – в Латинской Америке, и все ради того, чтобы в конечном итоге захватить… Европу. С Европой произошло то же самое, что с Малайзией или Панамой. За 80 лет оккупации Европы американцы воспитали целое поколение, а потом начали подготовку следующего поколения европейских политиков и управленцев, которые впитали в себя американские ценности, а вместе с ними американские геополитические интересы, как свои. Теперь, воспитанные в американских школах, являясь носителями американского мировоззрения, они действуют как ставленники Вашингтона. Пресловутый Йельский университет, который как раз специализируется на подготовке элит для всего Американского мира, в том числе для Европы – это реальная кузница кадров, фанатично преданных Америке.

Дальше эти люди при поддержке американских элит размещаются на ключевых управленческих постах, занимают влиятельные позиции и действуют не по принуждению, но просто потому, что они сами так мыслят. Американские интересы – это их интересы. Они видят Америку приоритетом всех своих устремлений и стратегий и увязывают всю свою жизнь с интересами США, естественным образом становясь на их сторону. Именно так была сформирована элита, которая управляет нынешней Европой. Это американская элита, и в Вашингтоне никого не волнует, что там думают европейские массы.

Конечно, можно надеяться, что под давлением масс рано или поздно эта элита будет смещена с помощью каких-нибудь муниципальных выборов, через избрание бургомистров и старост, в каких-то протекторатах и землях, районах элиты постепенно ротируются на менее проамериканские. Однако не стоит забывать, что нынешняя политическая модель ЕС – это предустановленная система, которая ассимилирует всех, кто входит в европейскую элиту в американском ключе под американские интересы. Поэтому можно ждать, что в конце концов восстанут свободолюбивые французы или свою волю проявят жесткие немцы, но на это могут уйти десятилетия, а проблему Европы нужно решать сейчас.

Единственный способ сделать Европу снова свободной – это расколоть Трансатлантический альянс ЕС и США. Потому что именно этот западный альянс (меньшинство) в его нынешнем виде угрожает сегодня миру (большинству), всей человеческой цивилизации. Западный блок начинает войны, сеет хаос, беззаконно свергает политические режимы, разрушает государства, поддерживает и создает террористические сети. Причем решения принимаются в Вашингтоне, а инструментом их реализации выступает ЕС при поддержке НАТО и американских советников. Конечно, американская армия действует и в одиночку, уничтожая беззащитных с безопасного расстояния. Но и здесь она прикрывается "коалицией" с покорной Европой, которая давно уже ни с чем не спорит. Все это опасно для человечества.

Чтобы вывести Европу из-под доминирования США, надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Нужно работать с европейскими элитами – не актуальными, их уже не спасти, а с будущими, альтернативными европейскими элитами. Нынешнее общество осетевлено и податливо к сетевому воздействию. Через сетевые технологии можно воздействовать на Европу культурным, ментальным, информационным образом, чтобы оздоровить ее, показать всю пагубность зависимости от Вашингтона.

Это серьезная работа. Но мы поможем Европе выздороветь, самовосстановиться. У Европы есть свой иммунитет против американского присутствия. Надо только его активизировать.

Источник - vz.ru
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