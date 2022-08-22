Почему "важные евреи" исповедуют русофобию. Израиль и СВО, - П.Карпов

10:40 23.08.2022

ПАВЕЛ КАРПОВ | 22.08.2022



21 августа The Jerusalem Post опубликовал данные: "Почти 50% опрошенных израильтян назвали Россию "врагом", 42% – "ни врагом, ни другом"; и только 6% считают Россию "другом Израиля". Среди иммигрантов с Украины Россию назвали врагом Израиля 61%.



Русский солдат загасил печи Освенцима своей кровью. Казалось бы, каждый еврей, размышляя о русских, должен держать перед мысленным взором силуэт русского Ивана, срывающего замки с ворот немецкого концлагеря. Это ведь русский Иван пресек саму возможность делать из кожи людей абажуры, не позволил объединенной Гитлером Европе "окончательно решить еврейский вопрос".



Однако русофобия цветет под небом Израиля, как дурман-трава на ядовитых болотах. Послушаем израильтян, выходцев из глубин Русского мира.



Натан Щаранский на пропагандистском ресурсе прохиндея Дмитрия Гордона шевелит лягушачьими губами: "Поддержка и симпатия израильтян к Украине беспредельна". Рассказывает удивительное: "В прошлом кричали: "Вот Путина здесь нет, чтобы порядок навел!" Сейчас мне кричат: "Слава Украине!"… Я дважды ездил в Америку, дважды обсуждал ситуацию в Украине по собственной инициативе с ведущими сенаторами и конгрессменами. Я думаю, есть огромное положительное изменение… Сегодня в Вашингтоне открыто говорят, что "наша цель – это победа Украины"".



Щаранский – один из самых известных выходцев из Донецка. В СССР отбывал срок за измену Родине; был встречен на Западе с распростертыми объятиями. В Израиле сделал карьеру, был министром, в том числе внутренних дел. Сейчас без запинки произносит бандеровские кричалки.



Сегодня Щаранский активно поддакивает лжи украинской пропаганды: "Независимая страна, зажиточная, с красивыми людьми, никого не трогает, вдруг приходит другая страна и начинает сеять смерть". Услышав про "независимую" и "зажиточную", молча усмехнусь. А по поводу "никого не трогает" скажу.



Щаранский не знает, что майданная Украина, насквозь коррумпированная Западом, давно перестала быть "красивой Украиной". Она стала анти-Россией, превращенной в 2014-м в ударный плацдарм НАТО. Это правда, как правда и то, что люди оказались в заложниках. Щаранскому ума не хватило понять, а совесть не подсказала, что с майданом "что-то не так"? Не насторожило, что в феврале-2014 "неизвестные снайперы" под присмотром Парубия поубивали своих же активистов, глумливо назвав их "небесной сотней"? Не встревожило, что 2 мая в Одессе сожгли десятки людей? Не возмутило, что "страна красивых людей" запретила русский язык? Все это вопросы риторические. Щаранского как профессионального русофоба устраивали и годы обстрелов Донбасса "красивыми людьми", и "Аллея ангелов" в Донецке.



СВО была необходимо для жизни на Земле, как восход солнца.



Замечательный публицист Израэль Шамир, который в идеях сионизма разочаровался еще в 1970-х, писал: "По сути, Израиль – это Украина: страны, одержимые шовинизмом. Палестина – как Донбасс, национализма там нет. Разница и в цели: Россия дает равные права всем, Израиль дает равные права только евреям… Поэтому и США, главный жандарм планеты, одобрили израильское нападение на Газу, как и украинские обстрелы Донбасса. Очень хорошо, что Россия осудила израильскую агрессию".



В каждом слове "коллективного Щаранского" слышится нездоровая заинтересованность в том, чтобы в гражданской войне за Украину погибло как можно больше русских и украинцев, в основе своей православных христиан. Израэль Шамир однажды уже разъяснял это: "Исторически евреи всегда были против Христа и церкви. Не всегда с одинаковым пылом, не всегда одинаково рьяно, но всегда против. Еврейство – это антицерковь, и Иисус Христос – ее главный враг. Когда еврей крестился, то его родные справляли по нем полный траур – как по покойнику. Самый любимый и популярный еврейский манускрипт раннего средневековья – рассказ о блестящей победе Иуды над Христом".



Эти слова из недр еврейского мира многое объясняют. Непонятно лишь, почему "коллективный Щаранский" не научился за века себя сдерживать в острые моменты истории. Щаранский объясняет осторожность Израиля в деле открытой поддержки оружием бывшей Украины не благодарностью за спасение, а тем, что "Иран уже без пяти минут имеет атомную бомбу, который грозит, "уничтожить Израиль". А Путин "привел свои войска в Сирию и создал здесь военную базу. И установил, по существу, полный контроль над воздушным пространством Сирии…". То есть русский Иван еще и небо Сирии контролирует, в котором самолеты Израиля летают безбоязненно!



Вот еще один "важный еврей", Леонид Невзлин: "Израилю стоит перестать сомневаться и направить оружие Украине… Для меня война закончится украинским флагом в Севастопольской бухте".



В отличие от Щаранского-политика у Невзлина в активе миллиарды, он подельник Ходорковского, наворовал в России, был членом Совета Федерации, сбежал в Израиль "работать над диссертацией". Заочно за ряд тяжелых преступлений, в том числе за заказные убийства, приговорен в РФ к пожизненному заключению. Но из Израиля выдачи нет, хотя Россия и прикрывает небо над Сионом, в том числе над Щаранскими и Невзлиными.



Невзлин на наворованные деньги насаждает на доступных ресурсах пещерную русофобию, говорит о русских: "…народ в России... давайте не будем его называть оболваненным. Какой он у себя дома, такой он и в Буче…" Пропагандистскую брехню о "резне в Буче", как до этого об "изнасилованных детях и стариках", эти жулики активно распространяют, пока в правду их не ткнут носом. Тогда они переключаются на другую брехню.



Кроме политического и финансового влияния "видные евреи" стараются оказать и религиозное влияние на Россию, работая на перемогу бывшей Украины.



Есть у Игоря Коломойского подельник Гена Корбан, откровенный жулик. Стал Гена миллионером на отжиме чужой собственности, на рейдерских захватах. В 2014 г. он пребывал в первых рядах жидобандеровцев Коломойского. В 2022-м на фоне при дележе "денег войны" Зеленский лишил его украинского гражданства, оставил в Израиле. Прохиндей Корбан, мечтая вернуться к управлению финансами, напомнил о себе Украине "религиозной активностью" шамана-каббалиста: заявил, что он "инициировал проклятие, известное как Pulsa Denura".



Пульса де-нура относится к самым мрачным практикам ортодоксальных евреев – с возжжением черных свечей, читкой страшных заклятий десятью раввинами и прочим. Но дело в том, что проклятие может быть адресовано только евреям. У Путина от потуг израильских прохиндеев не случится и насморка. Корбан рекламирует себя и врет: "Думаю, что эта церемония в какой-то мере повлияла на то, что пока Днепр не попал под удар". Конечно, попал и попадал, но действительно хабадский комплекс "Менора" в Днепропетровске, в гостиницах которого проживают боевики, пока остается невредимым. И однако же Днепр-Днепропетровск-Екатеринослав в свой срок будет освобожден от бандеровской заразы.



Заметим, в разные эпохи отношения "евроинтеграторов" с мировым еврейством были разными. Еврейские купцы финансировали армию Карла ХII. Наполеон в какой-то момент заявлял, что его главная цель – восстановление Храма в Иерусалиме и воссоздание иудейского государства. Итальянские евреи давали своим сыновьям имя "Наполеон"; во Франции, восхваляя Наполеона, евреи слагали особые молитвы; в Германии, выбирая фамилию, брали фамилию "Бонапарт". В следующем столетии евроинтегратор Гитлер стал проводить политику "окончательного решения еврейского вопроса", которую и разрушил русский солдат.



Сейчас "коллективный Щаранский" трещит в пользу коллективного Запада: "Ни в коем случае нельзя, чтобы Путин достиг хоть какого-то успеха, пусть даже маленького".



Этого на Западе хотели во все времена, независимо от того, чьей стороны держалось мировое еврейство. Однако Россия всегда справлялась с нечистью. Справится и сейчас.