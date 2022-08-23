Кадровые перестановки в акимате Алматинской области и аппарате СовБеза РК

11:17 23.08.2022 Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области Фото: акимат Алматинской области

Аким Алматинской области назначил ряд руководителей управлений, которые были представлены на аппаратном совещании, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Ахметова назначена руководителем управления координации занятости и социальных программ.



Айгуль Ахметова родилась в 1966 году. В 1994 году окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности "правоведение", в 2009 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "государственное и местное управление".



Трудовую деятельность начала в 1986 году секретарем судебного заседания Калининского районного суда города Алматы.



В разные годы работала руководителем канцелярии Калининского районного суда Алматы, главным специалистом Департамента юстиции Алматы, директором Центров обслуживания населения Турксибского, Алмалинского, Медеуского районов города Алматы, заместителем акима Турксибского района, руководителем Управления социального благосостояния Алматы, руководителем отдела аппарата акима Алматы.



С января 2022 года занимает должность заместителя руководителя аппарата акима Алматы.



Куаныш Бахытулы возглавил Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.



Куаныш Бахытулы родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков по специальности "международные отношения", в 2008 году – Шымкентский университет по специальности "экономика".



Трудовую деятельность начал в 1995 году менеджером закрытого акционерного общества "Пром ЭКС".



В разные годы работал помощником генерального директора ТОО "Фирма Алмекс", заместителем директора ТОО "Дау-Строй", главным менеджером ТОО "Цесна-ТелКом", ТОО "Казахойл-Сервис", директором по экспорту польской компании J & J Decor, помощником акима, главным экспертом, руководителем аппарата Бостандыкского района Алматы. Занимал должности заместителя начальника управления предпринимательства и промышленности Алматы, заместителя акима Ауэзовского района, начальника службы грузовых перевозок международного аэропорта Алматы.



Асыл Ваисов был назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области.



Асыл Ваисов родился в 1979 году. В 2001 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит", в 2005 году – Центрально-Азиатский университет по специальности "правоведение".



Трудовой путь начал в 2002 году в органах Финансовой полиции.



В разные годы работал заместителем директора, директором ТОО "РосКазСекьюрити", "Арлан GROUP Секьюрити", директором ТОО, главным специалистом отдела предпринимательства Талгарского района, акимом Панфиловского сельского округа.



С апреля 2021 года занимал должность заместителя акима Енбекшиказахского района.



Самат Ахилбеков назначен советником акима Алматинской области.



Самат Ахилбеков родился в 1981 году. В 2002 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарно-экономический колледж по специальности "таможенное дело", в 2004 году – Южно-Казахстанский государственный университет по специальности "финансы и кредит", в 2004 году – Южно-Казахстанский Открытый университет по специальности "правоведение", в 2007 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "учет и аудит", в 2014 году – Российский институт народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, в 2020 году – Бостонский университет по специальности "естественные науки в области управления проектами".



Трудовой путь начал кредитным инспектором АО "Индустриальный банк Казахстана" в 2002 году.



В разные годы работал экспертом, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником управления Фонда развития малого предпринимательства по Южно-Казахстанской области, директором территориальных филиалов АО "Даму" по Жамбылской и Южно-Казахстанской областям.



С февраля 2021 года занимает должность исполнительного директора АО "Евразийский банк".



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Кадровые перестановки

Новые назначения в Совете безопасности, Комитете казначейства, Комитете технического регулирования и метрологии, Нацгвардии, акимате области Жетісу, АО "Национальный холдинг "QazBioPharm"

23.08.2022 / кадровые перестановки



"Ак Орда", 22 августа



Распоряжениями Главы государства:

Дюсембеков Азамат Нурланович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан;

Омарбеков Амангельды Оразалынович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.



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Мұқтар Төлегенұлы назначен на должность руководителя Департамента казначейства по области Абай КК МФ РК

Комитет казначейства, 16 августа



Приказом руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан от 12 августа 2022 года № л/с 595 Мұқтар Төлегенұлы назначен на должность руководителя Департамента казначейства по области Абай КК МФ РК с 15 августа 2022 года.

Мұқтар Төлегенұлы, 1977 года рождения. Ранее занимал должность заместителя руководителя Департамента казначейства по Восточно-Казахстанской области КК МФ РК.



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Киянбеков Женис Шадиевич назначен на должность руководителя Департамента казначейства по области Ұлытау КК МФ РК

Комитет казначейства, 16 августа



Приказом руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан от 11 августа 2022 года № л/с 578 Киянбеков Женис Шадиевич назначен на должность руководителя Департамента казначейства по области Ұлытау КК МФ РК.

Киянбеков Женис Шадиевич, 1986 года рождения. Ранее занимал должность руководителя Управления внутреннего аудита Генеральной прокуратуры РК.



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Сансызбаев Асыл Нурланович назначен на должность руководителя Департамента казначейства по области Жетісу КК МФ РК

Комитет казначейства, 17 августа



Приказом и.о. руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан от 17 августа 2022 года №603 ж/қ Сансызбаев Асыл Нурланович назначен на должность руководителя Департамента казначейства по области Жетісу КК МФ РК.

Сансызбаев Асыл Нурланович, 1987 года рождения. Ранее занимал должность заместителя руководителя Департамента казначейства по городу Алматы КК МФ РК.



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Представитель ПМКР назначен руководителем Департамента

АДГС РК, 22 августа



Представитель Президентского молодежного кадрового резерва Калдыгужин Даулет назначен руководителем Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Жамбылской области.

Ранее занимал должность главного специалиста управления превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.



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В Национальной гвардии представили нового начальника Академии

polisia.kz, 22 августа



По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел на должность начальника Академии Национальной гвардии назначен Артур Токушев, передает Polisia.kz.

Личному составу Главного командования Национальной гвардии нового начальника Академии представил заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

Главнокомандующий войсками правопорядка выразил уверенность в том, что полковник Артур Токушев, используя опыт прохождения службы в войсках, выполнит все поставленные перед собой задачи.

"Полковника Артура Токушева все прекрасно знают в Национальной гвардии. Он был командиром воинских частей 5513, 7552, 6654. Был слушателем Военной академии Вооруженных Сил РК и Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы. Уверен, что Артур Калиакпарович внесет большой вклад в формирование и проведение кадровой политики по подготовке офицерских кадров для Национальной гвардии", – сказал Еркин Ботаканов.

Артур Токушев прошел служебный путь от курсанта Высшего военного командного училища Внутренних войск МВД России до первого заместителя начальника Главного штаба Главного командования Национальной гвардии. В разные годы командовал воинскими частями 5513 (город Тараз), 7552 (город Алматы), 6654 (поселок Каракемер) Национальной гвардии, являлся старшим преподавателем кафедры оперативного искусства и тактики Национального университета обороны. С октября 2015 года занимал должность первого заместителя начальника Главного штаба Главного командования Национальной гвардии.

Также в этот день представили нового начальника управления по защите государственных секретов Главного командования Национальной гвардии – Динмухамеда Мырзатаева.



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Назначен руководитель управления общественного развития

Акимат области Жетісу, 22 августа



Распоряжением акима области Жетісу Керімбек Болат Бақбергенұлы назначен руководителем управления общественного развития области Жетісу.

Керімбек Болат Бақбергенұлы

Родился в 1982 году. Образование высшее. Окончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности – история, основы права и экономики, магистратуру Московского государственного университета им. М. Ломоносова, магистр государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал заведующим сектором учета и статистики Талдыкорганского городского представительства партии "Отан".

В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления развития языков города Астана, старшим сотрудником института "История государства" Министерства образования и науки РК, экспертом, консультантом, инспектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК, руководителем управления по развитию языков Алматинской области.

С января 2022 года – руководитель управления внутренней политики Алматинской области.



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Кунсулу Закарья назначена главой нацхолдинга "QazBioPharm"

МЗ РК, 22 августа



Сегодня министр здравоохранения РК Ажар Гиният представила Кунсулу Закарья на должность Генерального директора АО "Национальный холдинг "QazBioPharm".

"На должность Генерального директора Холдинга приказом Министерства от 18 августа 2022 года назначена доктор биологических наук, профессор Кунсулу Закарья.

Кунсулу Дальтоновна является лауреатом Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, членом Академии Естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19", - сказала А.Гиният.

Министр напомнила, что Главой государства перед новым холдингом "QazBioPharm" поставлены задачи по обеспечению биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка страны, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, снижения зависимости от импорта иммунобиологических препаратов.

Ажар Гиният пожелала вновь назначенному главе нацхолдинга успехов и плодотворной работы.

Ранее Кунсулу Закарья занимала должность Генерального директора РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" МЗ РК.

Она известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.

Под руководством К.Закарья осуществлено руководство, координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта, среди них:

НТП "Ветеринарная безопасность территории РК: эпизоотологический мониторинг, испытание, внедрение и коммерциализация средств специфической профилактики и диагностики особо опасных инфекционных заболеваний".

НТП "Биологическая безопасность Республики Казахстан: оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации".

НТП "Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение".

НТП "Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19".



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