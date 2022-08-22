Украина скрывает, что торгует запрещенным ГМО-зерном, - Фредерик Уильям Энгдаль

11:46 23.08.2022 Американский агробизнес использует любые способы, чтобы завладеть украинскими сельхозугодьями

Фредерик Уильям Энгдаль



Огромный гуманитарный шум последних недель с требованиями безопасной доставки украинского зерна, чтобы облегчить "кризис голода" в Африке и других странах, обманчив на многих уровнях. Не в последнюю очередь важно то, кому принадлежит земля, на которой выращивается зерно, и не является ли это зерно на самом деле незаконной кукурузой и другими зерновыми культурами с запатентованными ГМО.



Коррумпированный режим Зеленского втихую заключил сделки с крупнейшими ГМО-агробизнес-компаниями Запада, которые тайно взяли под свой контроль некоторые из самых продуктивных в мире черноземных сельскохозяйственных угодий.



В феврале 2014 года государственный переворот, поддержанный правительством США, вынудил избранного президента Украины бежать, спасая свою жизнь, в Россию. В декабре 2013 года президент Виктор Янукович после нескольких месяцев дебатов объявил, что Украина присоединится к Российскому Евразийскому экономическому союзу при условии выкупа Россией государственного долга Украины на 15 миллиардов долларов и снижения стоимости импортируемого российского газа на 33%.



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Конкурирующим предложением было ничтожное "ассоциированное членство" в ЕС, связанное с принятием Украиной драконовского пакета кредитов МВФ и Всемирного банка, который заставил бы приватизировать бесценные сельскохозяйственные земли Украины, позволил бы выращивать ГМО-культуры, а также ввести серьезные сокращения пенсий и принять другие меры социальной экономии. В обмен на кредит МВФ в размере 17 миллиардов долларов Украине также пришлось повысить подоходный налог с физических лиц на целых 66% и платить на 50% больше за природный газ. Работникам пришлось работать на десять лет дольше, чтобы получить пенсии. Цель состояла в том, чтобы открыть Украину для "иностранных инвестиций". Это - обычное изнасилование экономики Международным валютным фондом в интересах глобалистских корпораций.



Ключевым пунктом требований США и МВФ к правительству избранного США премьер-министра Арсения Яценюка, лидера поддерживаемых Центральным разведывательным управлением протестов против Януковича, было, наконец, открыть богатые сельскохозяйственные угодья Украины для иностранных гигантов агробизнеса, прежде всего гигантов ГМО, включая Monsanto и DuPont. Трое из кабинета Яценюка, включая ключевых министров финансов и экономики, были иностранными гражданами, назначенными Киеву Викторией Нуланд из Госдепартамента США и тогдашним вице-президентом Джо Байденом.



Условия кредита МВФ, введенные Вашингтоном, требовали, чтобы Украина также отменила свой запрет на генетически модифицированные культуры и позволила частным корпорациям - таким, как Monsanto, сажать свои ГМО-семена и опрыскивать поля препаратом Monsanto Roundup.



С тех пор как Украина провозгласила независимость от Советского Союза в 1991 году, сохранение контроля над драгоценными черноземными землями Украины стало одним из самых острых вопросов внутренней политики. Недавние опросы показывают, что 79% украинцев хотят сохранить контроль над своей землей от захвата иностранцами. Украина, как и юг России, является родиной ценных черноземов - темных, богатых гумусом почв, которые очень продуктивны и практически не нуждаются в искусственных удобрениях.



Закон Украины 2001 года ввел мораторий на частную продажу сельскохозяйственных угодий крупным компаниям или иностранным инвесторам. Мораторий должен был остановить скупку коррумпированными украинскими олигархами богатых сельскохозяйственных угодий и их сдачу в аренду иностранному агробизнесу. К тому времени Monsanto и другие западные агробизнесмены значительно продвинулись внутрь Украины.



Когда Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, крестьянам, работавшим в советских колхозах, были предоставлены небольшие участки земли. Чтобы предотвратить продажу участков голодному до них иностранному агробизнесу, и был принят мораторий 2001 года. Семь миллионов украинских фермеров владели небольшими участками общей площадью около 79 миллионов акров. Остальные 25 миллионов акров принадлежали государству. Выращивание ГМО-культур было строго незаконным.



Несмотря на мораторий, Monsanto, DuPont, Cargill и другие западные поставщики ГМО тайно и незаконно начали распространять свои запатентованные семена ГМО в черноземах Украины. Мелкие землевладельцы сдавали свои земли в аренду крупным украинским олигархам, которые, в свою очередь, заключали тайные соглашения с Monsanto и другими компаниями о выращивании ГМО-кукурузы и соевых бобов.



К концу 2016 года, согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, который был удален, около 80% украинских соевых бобов и 10% кукурузы были выращены незаконно ru.journal-neo.org/ из генетически модифицированных семян. Закон Зеленского 2021 года позволил значительно расширить эту открытую дверь для ГМО.



В мае 2019 года Владимир Зеленский, украинский телевизионный комик, протеже печально известного коррумпированного украинского олигарха Игоря Коломойского, был избран президентом в результате трагического народного протеста "против коррупции в правительстве". Одним из первых действий Зеленского в 2019 году была попытка отменить земельный мораторий 2001 года. Фермеры и горожане устраивали массовые акции протеста в течение всего 2020 года, чтобы заблокировать изменения, предложенные Зеленским.



Наконец, воспользовавшись ограничениями карантина из-за covid и запретами на публичные протесты, в мае 2021 года Зеленский подписал законопроект № 2194 о дерегулировании земли, назвав его "ключом к рынку сельскохозяйственных угодий". Он был прав. В качестве хитрого шага, чтобы успокоить оппозиционные выступления фермеров, Зеленский заявил, что новый закон в первые несколько лет покупать или продавать ценные сельскохозяйственные угодья позволяет только гражданам Украины. Он не упомянул об огромной лазейке, позволяющей иностранным компаниям - таким, как Monsanto (сегодня входит в Bayer AG) или DuPont (сейчас Corteva), или другим компаниям, которые работают в Украине более трех лет, также покупать желаемую землю.



Закон 2021 года также передал право собственности заведомо коррумпированным муниципальным и сельским властям, которые получили право изменять целевое назначение земли. После января 2024 года граждане Украины, а также корпорации могут купить до 10 000 гектаров земли. А принятая в апреле 2021 года поправка к закону о рынке земли - "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно совершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" - открыла еще одну огромную лазейку для иностранного агробизнеса, чтобы взять под контроль богатые украинские черноземы.



Поправка обходит запрет на продажу земли иностранцам путем изменения целевого назначения земли, скажем, с пахотных земель на коммерческие земли. Затем она может быть продана кому угодно, включая иностранцев, которые, в свою очередь, могут перепрофилировать ее под сельскохозяйственные угодья. Зеленский подписал законопроект и отказался от своего предвыборного обещания провести общенациональный референдум по любому изменению права собственности на землю.



При каких-либо сомнениях относительно заинтересованности связанного с ГМО агробизнеса США в захвате лучших сельскохозяйственных угодий Украины, полезно взглянуть на нынешний Совет директоров Американо-Украинского делового совета. В нее входит крупнейший частный зерновой и агробизнес-гигант в мире Cargill. В нее входят Monsanto/Bayer, которые владеют запатентованными ГМО-семенами и смертоносным пестицидом Roundup. В него входит Corteva, огромный ГМО-синтез DuPont и Dow Chemicals. В нее входят коллеги-гиганты зернового картеля Бунге и Louis Dreyfus. В нее входит крупный производитель сельскохозяйственной техники John Deere.



Это могущественные корпорации агробизнеса, которые, как сообщается, стояли за предательством Зеленским своего предвыборного обещания. С учетом того, что Bayer /Monsanto, Corteva и Cargill, по сообщениям, уже контролируют 16,7 миллиона гектаров лучших черноземных сельскохозяйственных угодий Украины, а от МВФ и Всемирного банка была получена, фактически, взятка, правительство Зеленского сдалось и продалось. Результат будет очень плохим для будущего того, что до недавнего времени было "житницей Европы".



С учетом того, что Украина сейчас разоряется компаниями ГМО-картеля, в качестве единственного крупного мирового поставщика зерна без ГМО остается только Россия, которая запретила ГМО-культуры в 2016 году. Сообщается, что ЕС работает над новым законом, который отменит давно установленный критический процесс одобрения ГМО-культур и откроет шлюзы для поглощения ГМО.



Автор: Фредерик Уильям Энгдаль - американский экономист (консультант по стратегическим рискам), независимый журналист, писатель, лектор и политолог; автор ряда известных книг и исследований. Регулярно выступает в интернет-журнале New Eastern Outlook.



Перевод Сергея Духанова Источник - svpressa.ru

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