Обнаружен огромный подводный кратер, образовавшийся после исчезновения динозавров

12:17 23.08.2022

Астероид из космоса врезался в поверхность Земли 66 миллионов лет назад, оставив массивный кратер под водой и сея хаос на планете.



Нет, это не тот астероид, который обрек динозавров на вымирание, а ранее неизвестный кратер в 248 милях от побережья Западной Африки, образовавшийся примерно в то же время. Дальнейшее изучение так называемого кратера Надир может перевернуть то, что мы знаем об этом катастрофическом моменте в естественной истории.



Уисдин Николсон , доцент Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, он просматривал данные сейсморазведки для другого проекта по тектоническому расколу между Южной Америкой и Африкой и нашел доказательства существования кратера на глубине 400 метров, под осадками на морском дне.



"Во время интерпретации данных я (наткнулся) на эту очень необычную кратероподобную особенность, не похожую ни на что, что я когда-либо видел раньше", - сказал он.



Чтобы быть абсолютно уверенным, что кратер был вызван ударом астероида, он сказал, что необходимо будет просверлить кратер и проверить минералы на дне кратера. Но у него есть все отличительные черты, которых ожидают ученые: правильное соотношение ширины кратера к глубине, высоты краев и высоты центрального поднятия - насыпи в центре, образованной горными породами и отложениями, поднятыми ударным давлением. .



Журнал Science Advances опубликовал исследование.



"Обнаружение земного ударного кратера всегда имеет большое значение, потому что они очень редки в геологической летописи. На Земле имеется менее 200 подтвержденных ударных структур и довольно много вероятных кандидатов, которые еще не получили однозначного подтверждения", - сказал Марк. Бослоу, профессор-исследователь в области наук о Земле и планетах в Университете Нью-Мексико. Он не участвовал в этом исследовании, но согласился с тем, что это, вероятно, было вызвано астероидом.



Бослоу сказал, что наиболее важным аспектом этого открытия является то, что это был пример кратера от удара подводной лодки, для которого известно всего несколько примеров.



"Возможность изучить подводный кратер такого размера поможет нам понять процесс ударов океана, которые являются наиболее распространенными, но наименее хорошо сохранившимися или изученными".



Кратер имеет ширину 8 километров (5 миль), и Николсон считает, что он, вероятно, был вызван астероидом шириной более 400 метров (1300 футов), врезавшимся в земную кору.



Хотя он намного меньше астероида размером с город, вызвавшего образование кратера Чиксулуб шириной 100 миль, образовавшегося у побережья Мексики и приведшего к массовому вымиранию большей части жизни на планете, он все же представляет собой довольно крупный космический камень.



"Столкновение (надира) имело бы серьезные последствия на местном и региональном уровнях - по крайней мере, через Атлантический океан", - пояснил Николсон по электронной почте.



"Произошло бы сильное землетрясение (магнитудой 6,5–7), настолько сильное локальное сотрясение земли. Воздушный взрыв был бы слышен по всему миру и сам по себе причинил бы серьезный локальный ущерб по всему региону.



Это вызвало бы "исключительно большую" волну цунами высотой 3200 футов (1 километр) вокруг кратера, которая рассеялась бы до высоты около пяти метров, когда достигла Южной Америки.



Для сравнения, взрыв гораздо меньшего 50-метрового астероида в 1908 году в России, известный как Тунгусское событие, сравнял лес на площади в 1000 квадратных километров.



Александра Ипполитова