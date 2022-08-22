 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.08.2022
12:23  Сектор газа: в Казахстане обнаружен "теневой" топливный Клондайк
12:21  Суицид, казахи, трансперсональная психология, - Назира Нуртазина
12:17  Обнаружен огромный подводный кратер, образовавшийся после исчезновения динозавров
11:46  Украина скрывает, что торгует запрещенным ГМО-зерном, - Фредерик Уильям Энгдаль
11:17  Кадровые перестановки в акимате Алматинской области и аппарате СовБеза РК
11:14  Ассамблея народа Казахстана осудила русофобские высказывания посла Украины
10:47  Упадок на рынке рабочей силы в США. Рокфеллеры предлагают Америке расстелить "приветственный коврик" для мигрантов

10:41  Казахстан между замеченными фейками и незамечаемыми фактами, - А.Уваров
10:40  Почему "важные евреи" исповедуют русофобию. Израиль и СВО, - П.Карпов
10:18  В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет, - Валерий Коровин
09:56  Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане
09:28  О партии Казвласти и реформе (к будущему Посланию президента народу и Политической платформе "Аманата"), - Данияр Ашимбаев
09:03  Чумовая должность. Гульанара Баатырова - очередной врио министра здравоохранения Кыргызстана
06:37  Академию Нацгвардии Казахстана возглавил полковник Артур Токушев
06:30  Токаев переформатировал "Астанинскую международную премию". За вклад в межрелигиозный диалог
06:25  Жизнь без гегемона. Ближневосточные страны усвоили подлый урок истории: в Вашингтон нельзя верить
06:21  В Андижанской области глава стройкомпании покончил с собой. Из-за оскорблений хокима?
06:00  В отношениях России и Казахстана расставляются точки над "е", - Мирас Нурмуханбетов
05:39  В цифровом мире свобода невозможна - подчинись или умри, - Пол Робертс
05:11  Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане Врублевского
05:03  Экспорт нефти из Казахстана сократился: на КТК вновь не работают два из трех ВПУ
00:40  Китай повысил расходы на российские энергоресурсы до 35 миллиардов долларов
00:36  У Ирана лучшие перспективы в российском автопроме, чем у Турции или Китая
00:35  Выдержит ли ШОС удар США или Туркестан станет пушечным мясом для Вашингтона
00:34  В России в ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана
00:31  США проиграют при любом исходе спецоперации на Украине, - National Interest
00:26  В Китае тушат свет и пожары
Понедельник, 22.08.2022
22:23  Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества посмертно
21:45  Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения в судебных органах и силовых структурах
21:11  В борьбе за власть Эрдоган готов провести досрочные выборы, - НГ
21:05  Талибы доверили войну с северной оппозицией - специальному командующему экс-узнику Гуантанамо Закиру
20:16  "Как устроены закупки КТЖ, насколько там честные процедуры?" - Данияр Ашимбаев
19:56  Суд оправдал экс-ответсека МИД Казахстана Карашева и экс-посла РК в Ташкенте Утембаева. Взяточка была, но маленькая-маленькая
19:48  Турция клянется США, что не поможет России обойти санкции, - СП
19:44  Убийца Дарьи Дугиной - украинская террористка Вовк перемещалась по России в авто с казахстанскими номерами
12:10  Обогащение Ирана: как ядерная сделка скажется на мировом рынке нефти
12:08  Херсон, Харьков, Запорожье под Киев, хотя Зеленский сооружает укрепрайоны, больше не лягут
12:07  Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
12:02  О банках и билетах в новый Казахстан, - Расул Рысмамбетов
11:55  Катастрофический вывод войск США из Афганистана: год спустя, - Джек Макферрин
11:08  В Кировограде найден мертвым в своем доме начальник областного СБУ Наконечный
10:26  В России задержан боевик ДАИШ, "готовивший теракты против политиков Индии"
10:19  Запад сегодня особенно ненавидит русских за свою собственную зависимость от российских газа и нефти, - Иван Гоффман
10:16  Чем Каспий хуже Черного? Новые курортные возможности
09:42  В УзбГНК опровергли сообщения об утечке данных налогоплательщиков
08:58  Правительство Узбекистана начало процесс приватизации Uzbekistan Airways
08:32  "Северный поток" встает на паузу
08:26  Сокровища Тайбейского Гугуна могут вывезти в Америку и Японию: над бесценными коллекциями нависла угроза
08:22  Запад - прожорливый и завистливый - уточнения о колониальных империях, - Игорь Шумейко
07:34  Российская нефть разлилась по Китаю, - Къ
07:31  Пекин и Москва позаботятся о безопасности ЦА. В Самарканде ожидают встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Обнаружен огромный подводный кратер, образовавшийся после исчезновения динозавровОбнаружен огромный подводный кратер, образовавшийся после исчезновения динозавров
12:17 23.08.2022

Астероид из космоса врезался в поверхность Земли 66 миллионов лет назад, оставив массивный кратер под водой и сея хаос на планете.

Нет, это не тот астероид, который обрек динозавров на вымирание, а ранее неизвестный кратер в 248 милях от побережья Западной Африки, образовавшийся примерно в то же время. Дальнейшее изучение так называемого кратера Надир может перевернуть то, что мы знаем об этом катастрофическом моменте в естественной истории.

Уисдин Николсон , доцент Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, он просматривал данные сейсморазведки для другого проекта по тектоническому расколу между Южной Америкой и Африкой и нашел доказательства существования кратера на глубине 400 метров, под осадками на морском дне.

"Во время интерпретации данных я (наткнулся) на эту очень необычную кратероподобную особенность, не похожую ни на что, что я когда-либо видел раньше", - сказал он.

Чтобы быть абсолютно уверенным, что кратер был вызван ударом астероида, он сказал, что необходимо будет просверлить кратер и проверить минералы на дне кратера. Но у него есть все отличительные черты, которых ожидают ученые: правильное соотношение ширины кратера к глубине, высоты краев и высоты центрального поднятия - насыпи в центре, образованной горными породами и отложениями, поднятыми ударным давлением. .

Журнал Science Advances опубликовал исследование.

"Обнаружение земного ударного кратера всегда имеет большое значение, потому что они очень редки в геологической летописи. На Земле имеется менее 200 подтвержденных ударных структур и довольно много вероятных кандидатов, которые еще не получили однозначного подтверждения", - сказал Марк. Бослоу, профессор-исследователь в области наук о Земле и планетах в Университете Нью-Мексико. Он не участвовал в этом исследовании, но согласился с тем, что это, вероятно, было вызвано астероидом.

Бослоу сказал, что наиболее важным аспектом этого открытия является то, что это был пример кратера от удара подводной лодки, для которого известно всего несколько примеров.

"Возможность изучить подводный кратер такого размера поможет нам понять процесс ударов океана, которые являются наиболее распространенными, но наименее хорошо сохранившимися или изученными".

Кратер имеет ширину 8 километров (5 миль), и Николсон считает, что он, вероятно, был вызван астероидом шириной более 400 метров (1300 футов), врезавшимся в земную кору.

Хотя он намного меньше астероида размером с город, вызвавшего образование кратера Чиксулуб шириной 100 миль, образовавшегося у побережья Мексики и приведшего к массовому вымиранию большей части жизни на планете, он все же представляет собой довольно крупный космический камень.

"Столкновение (надира) имело бы серьезные последствия на местном и региональном уровнях - по крайней мере, через Атлантический океан", - пояснил Николсон по электронной почте.

"Произошло бы сильное землетрясение (магнитудой 6,5–7), настолько сильное локальное сотрясение земли. Воздушный взрыв был бы слышен по всему миру и сам по себе причинил бы серьезный локальный ущерб по всему региону.

Это вызвало бы "исключительно большую" волну цунами высотой 3200 футов (1 километр) вокруг кратера, которая рассеялась бы до высоты около пяти метров, когда достигла Южной Америки.

Для сравнения, взрыв гораздо меньшего 50-метрового астероида в 1908 году в России, известный как Тунгусское событие, сравнял лес на площади в 1000 квадратных километров.

Александра Ипполитова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661246220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 августа 2022 года №976
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2022 года №978
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 августа 2022 года №979
- Поддержка реформ Президента – основа новой Платформы "AMANAT"
- Состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Казахстан выступает за дальнейшее развитие открытого диалога с ключевыми институтами Европейского союза
- Аким Павлодарской области не принял отставку заместителя
- В Казахстане на дизельное топливо установлены дифференцированные цены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  