Сектор газа: в Казахстане обнаружен "теневой" топливный Клондайк

12:23 23.08.2022 У министерства энергетики РК есть своя священная корова, к которой почему-то не очень хотят применять рыночные методы управления. Это бытовой газ, который идет на обеспечение населения, живущего в многоквартирных домах городов, поставляемый через ГРУ. На это уходит совсем немного газа – всего 4,4 тысячи тонн. Мизер по сравнению с производством. Но из-за отсутствия контроля здесь, похоже, возникает серая зона ценой в миллиарды тенге.



Во многих городах страны во дворах жилых домов остались баки газгольдеров. Это газораспределительные установки (ГРУ). Старые, часто непрокрашенные, заросшие травой – это настоящий Клондайк, за который идет борьба. Есть такие ГРУ и в Кокшетау.



– Ежемесячно каждая газовая компания отчитывается о реализации газа в местные акиматы. Я заинтересовалась, сколько же потребляют ГРУ газа в месяц. У ТОО "Кокшетау транс газ" 108 ГРУ, из них работает около 70. В среднем компания расходует 90 тонн СНГ (сжиженный нефтяной газ) в месяц. Это – по отчетам в управление ЖКЖ области. В отчете потребителям на своем сайте и Антимонопольному комитету цифра другая – порядка 50 тонн ежемесячно, – рассказывает "КАРАВАНУ" директор ТОО "Max Gas Company" Балжан АМАНЖОЛОВА. – Поднимаю план распределения для ГРУ от министерства энергетики на январь 2022 года, там третья цифра – 396 тонн. Именно в распределении января участвовали только компании, поставляющие газ в ГРУ. Так где же правда?



Газовики решили проверить данные по всей стране. Бардак оказался везде.



Например, по тому же плану распределения в ВКО работает некое ТОО "Аманат газ". Получает оно 324 тонны СНГ. Как оператор ГРУ, она должна быть зарегистрирована как субъект естественной монополии, – говорит спикер. Но нет в списках ДКРЕМа такой компании по ВКО. Значит, появляется вопрос: есть ли у них ГРУ и куда уходит газ?



Самый интересный пункт в плане распределения сжиженного газа – это пункт Алматы. В ВКО работают еще 2 компании – ТОО "TRB gas" и ТОО "Капан". Первая получает по распределению 324 тонны, вторая – 144 тонны. Хотя, по данным их протоколов с сайта КРЕМ, их общая потребность в СНГ – всего порядка 30 тонн.



Но смотрим список дальше и находим этих же операторов, но как получателей СНГ в Алматы! За город они получают по 36 тонн. Для двухмиллионного мегаполиса это мелочь. Но в Алматы нет ГРУ! Все жилые дома переведены на природный трубопроводный газ. Куда же девают 72 тонны сжиженного газа ТОО "TRB gas" и ТОО "Капан"?



Справка "КАРАВАНА"



Министерство энергетики сообщило, что поставка СНГ населению через ГРУ осуществляется в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и городе Нур-Султане.



Как работает бардак



По опыту, в среднем расход бытового газа на человека выходит в месяц порядка 2,5 кг. Тогда потребность Кокшетау с учетом ВСЕГО населения была бы 375 тонн, если во всех дворах города, включая частный сектор, имеются ГРУ. Если предположить, что все 220 тысяч жителей Петропавловска получают газ через ГРУ, то потребность этого города – 550 тонн. Потребность правого берега Нур-Султана – в районе 700 тонн. Но в январском распределении другие цифры: Петропавловск – 900 тонн, Нур-Султан – 2 124 тонны газа.



Так куда же уходит излишек? Ну не может же поставщик заставить жителя сжечь больше газа, чем ему надо!



Может, оказывают гуманитарную помощь и раздают газ старушкам? Не смешите, ради 300 процентов прибыли капиталист убьет всех старушек. Да и в документах никакая помощь не указана. Остается только продать на рынке. И тут – самое интересное: за какую цену владелец продаст товар? Только за рыночную.



На декабрь 2021 года в северных регионах Казахстана на автогаз сложилась цена в 130 тенге за литр. Или примерно 221 тысяча тенге за тонну. Не случись событий января 2022 года, те же операторы ГРУ в Петропавловске смогли бы получить почти 50 миллионов тенге в месяц чистыми, просто перепродавая газ, который они получили для обеспечения населения. И такая же картина была бы по остальным регионам страны. СНГ можно продать и промышленным предприятиям: элеваторам, птицефабрикам, заводам.



Это была бы незаконно полученная прибыль и привилегия, так как их конкуренты – газовые компании, не имеющие ГРУ, должны были бы покупать газ только на ЭТП.



В декабре 2021 года цена на торгах выросла до 174–180 тысяч тенге за тонну. За минусом расходов и доставки маржа обычных компаний составляет порядка 15–20 тысяч тенге с тонны. У компаний – операторов ГРУ маржа была бы 150–170 тысяч тенге с тонны.



По идее, за рациональным использованием газа на ГРУ должны следить областные акиматы и департамент министерства энергетики. Возможно, и территориальные департаменты АЗРК, так как именно это агентство было инициатором перевода торгов на газ на биржу. Именно они должны были предположить, что могут начаться махинации с газом. Но никто этим даже не озаботился. А сервисные газовые компании, видимо, не проверяют, сколько они газа подали горожанам, а сколько осталось. Таких цифр никто не видел.



…и никакого мошенничества



Мы подошли к технологии работы ГРУ и доходам, которые они получают с самих услуг. Судя по всему, эту сферу департамент КРЕМ вообще не видит.



Итак, предельная цена на СНГ для ГРУ – 43 тысячи 345 тенге за тонну. Плюс стоимость доставки – итого в районе 70 тенге за кило. Но вот в Петропавловске газ для населения из ГРУ продают по 570 тенге за кубометр. Это примерно 210 тенге за кг. 114 и 210 тенге. Почему такая разница?



Вы обратили внимание, что мы постоянно говорим о тоннах, килограммах, литрах и кубометрах? Это все – единицы измерения газа. В оптовой торговле газ измеряется в тоннах, в розничной – в литрах, в жилищном хозяйстве – в кубометрах. И надо помнить, как они переводятся одна в другую. Запутаться очень легко.



Для пересчета одних значений в другие используют коэффициенты – летний и зимний. Например, для Алматинской области летний коэффициент перевода 2,172 – в 1 кубометре 2,172 кг сжиженного газа. Для СКО – 2,378. Разница возникает из-за температуры воздуха и атмосферного давления. Вроде мелочь, но, когда счет идет на тонны, набегают миллионы тенге. Поэтому коэффициенты утверждены совместным приказом министерства энергетики и Антимонопольного агентства еще в 2003 году.



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Согласно ответу министерства энергетики РК, для Акмолинской области базовые значения коэффициентов для СПБТ (смесь пропана и бутана технических) составляют: лето – 2,279, зима – 2,273.



В то же время Акмолинский департамент комитета по регулированию естественных монополий заявил, что ТОО "КокшетауТрансГаз", работающее в Кокшетау, использует коэффициент 2,83. На четверть больше, чем в приказе.



Одним изящным движением ДКРЕМ подарил частной компании миллионы тенге. Причем из наших с вами карманов.



Никто из обывателей разбираться не будет. Легче заплатить. Только специалист разберется во всех этих коэффициентах перевода, он знает плотность газа, знает, какой конкретно газ поступает в квартиру. Марок бытового газа может быть несколько. И у каждого – опять же свои замороченные коэффициенты. Поэтому встречной проверки эти операторы ГРУ не боятся. А всем, кто задает вопросы, отключат газ.



Волшебство законов физики



Есть еще один нюанс: в тарифе оператора ГРУ сидят еще и расходы на транспортировку газа от самой газораспределительной установки до квартиры. Эта составляющая тарифа должна регулироваться местным департаментом КРЕМ. Сам тариф на транспортировку газа у всех компаний разный.



Самый яркий пример: в СКО тариф на газ – 570,86 тенге за кубометр. И нигде на сайте КРЕМ не расшифровывается, из чего он состоит. Можно догадаться, что внутри сидят цена на газ и тариф на транспортировку.



Справка "КАРАВАНА"



Согласно подпункту 6-2) пункта 5 статьи 7 Закона РК "О газе и газоснабжении", МИО утверждают нормы потребления товарного и сжиженного нефтяного газа.



Согласно действующему законодательству, компании, предоставляющие СНГ населению через ГРУ, утверждают тариф на реализацию СНГ в региональном департаменте комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК. В связи с чем цена в разных регионах может отличаться.



В городе Кокшетау зарегистрированы 3 компании, торгующие газом через ГРУ, и у "КокшетауТрансГаз" транспортировка стоит 118 тенге, у ИП "Джуркин" – 261,65 тенге за куб, ТОО "Газ кызмет" – 105 тенге.



Такой же тариф транспортировки в Нур-Султане равен 29 тенге, в Караганде – 131 тенге. То есть разброс цифр тарифа по транспортировке – от 29 до 262 тенге за кубометр. Но за что мы платим эти деньги?



Обычно газораспределительная установка стоит прямо во дворах многоквартирных жилых домов. От нее до крана в квартире – 100–150 метров. Ну хорошо, пусть будет 500 метров. И получается, что транспортировка кубометра газа на 500 метров стоит больше, чем сам кубометр газа на заводе-производителе. А это затраты на его поиск, бурение скважины, добычу, строительство НПЗ, очистку, сжижение и доставку.



Может быть, ГРУ – это сложная установка, жрущая массу энергии? Нет, совсем нет. Газ из ГРУ в квартиру поступает самотеком. Никаких насосных установок в ГРУ нет. Она не потребляет электричество. Все работает только за счет физических свойств газа. Расходы оператора – лишь обеспечение целостности танков, труб, измерительной аппаратуры и запорной арматуры. Ну еще и закачка сжиженного газа в танки. Все! По большому счету, это плата за риск, но не страховка, и чистая прибыль.



***

Из-за закрытости тарифов цены на газ во всех регионах разные. В Нур-Султане – 948 тенге за кубометр, в Петропавловске – 570 тенге, в Кокшетау – 400 тенге кубометр. В унитарной стране цены на товар, который распределяется централизованно, не могут отличаться в 2 раза. Вы не чувствуете здесь запах махинаций? А вот каких махинаций – это уже работа для министерства энергетики и Агентства по защите конкуренции.



АЛМАТЫ



Автор: Адил Урманов Источник - Caravan.kz

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