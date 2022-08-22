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"Аналогов в мире нет": инженер из Казахстана Жанболган изобрел новый космический аппарат
12:54 23.08.2022

Проект называется "Малоразмерный беспилотный космолет многократного применения".

– Космолет – результат работы инициативной группы, которую мы создали в 2016 году из инженеров космического ракетного комплекса "Зенит-М" Байконурского филиала АО "СП "Байтерек" и студентов старших курсов Байконурского филиала Московского авиационного института, – рассказывает Жанболган. – При поддержке руководства АО "СП "Байтерек" результатом совместной работы инициативной группы стали подготовка нескольких проектов, разработка и получение патентов на изобретения по аэрокосмической тематике. Макет космолета был презентован на XXIV Международной молодежной научной конференции "Гагаринские чтения", проходившей в марте 2018 года в филиале МАИ. На основе этих проектов и патентов была попытка организации совместного конструкторского бюро и производственной структуры для производства опытных образцов на базе КРК "Зенит-М" и филиала МАИ. Но инициативная группа, действовавшая в свободное от основной работы время, без поддержки со стороны государства через 3 года распалась.

– Космолет относится к области ракетной техники, он может служить для доставки на орбиту и обратно малых космических аппаратов с малыми затратами по сравнению с современными возвращаемыми космическими кораблями, – рассказывает герой нашего материала. – Современный космический рынок все больше ориентирован на незамедлительный запуск малых космических аппаратов недорогими и надежными носителями.

Первоначальный разгон космолета производится не ракетными двигателями, а с наземной катапульты – со стартовой тележки, двигающейся по направляющим, установленным под расчетным углом к горизонту.

Катапульта обеспечивает начальное ускорение при помощи грузов, падающих с высоты. При достижении необходимой скорости автоматически включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД), который использует кислород из воздуха как окислитель для топлива.

Затем в разреженной атмосфере, когда кислорода из воздуха уже недостаточно для полной работы ПВРД, включается жидкостной реактивный двигатель (ЖРД) со своим окислителем и общим топливным баком с ПВРД, который и выводит космолет на орбиту. Спуск же осуществляется по пологой орбите, используя ЖРД для торможения на орбите, далее – управляемое планирование до посадки с ПВРД на водную поверхность. Перед посадкой на водную поверхность вся нижняя плоскость космоплана выдвигается вниз и фиксируется, образуя дополнительное крыло, превращая космоплан в гидросамолет-биплан. Посадка производится на нижнее крыло-поплавок, которое является теплозащитным экраном космолета с низкой удельной плотностью.

Зачем нужен космолет? Как утверждают его разработчики, этот аппарат позволит с минимальными затратами быстро запускать и, главное, возвращать малые космические аппараты без вреда для окружающей среды и с большой надежностью.

Для проекта не требуются стартовые сооружения, поля падения, посадочные полосы, а беспилотный космолет не нуждается в сложных и ответственных, многократно резервированных агрегатах жизнеобеспечения экипажа, позволяет снизить количество дублирующих деталей, узлов и систем. Также не требуется парашютная система, не надо такого сложного и капризного механизма, как убирающееся шасси.

– В современной космической ракете в среднем имеется около 100 500 различных деталей, которые должны безотказно работать, при этом многие детали и узлы неоднократно продублированы, также дублируются и резервируются многочисленные наземные системы, – рассказывает Сабит Жанболган. – В предлагаемом космолете деталей в тысячу раз меньше. Используя огромный накопленный мировой опыт в проектировании и испытаниях космолетов различных видов начиная с 30-х годов прошлого века по настоящее время, можно, не прилагая особых затрат, начать разработку данного проекта.

Жанболган уверен, что применение 3D-принтеров, искусственного интеллекта, цифровых технологий, современных материалов, готовых двигателей, узлов, деталей и приборов, привлечение специалистов и студентов, обучающихся по космической тематике в 5 вузах Казахстана, Байконурском филиале МАИ, ускорят разработку и производство опытных изделий. А для отработки посадки-приводнения космолета достаточно водо-емов на территории Казахстана.

– Недавно студенты из Университета Южной Калифорнии сами разработали, изготовили и успешно запустили небольшую ракету-носитель с космическим аппаратом на высоту выше 100 километров, – продолжает Жанболган. – В этих делах нет ничего пугающе сложного, конечно, кроме тех людей, которые принимают инверсионный след от самолетов за планомерное истребление правительствами своих народов.

С помощью малых спутников можно оперативно выявлять цунами, ураганы, пожары, извержения вулканов, производить мониторинг Земли.

Данный космолет можно использовать не только в научных и гражданских целях, но и в военных – в отличие от обычных космических аппаратов, космолет может летать на очень низких орбитах, а на военных учениях – как низкобюджетный беспилотный самолет-мишень.

В мире не существует даже приблизительных аналогий предлагаемому казахстанскими учеными проекту. В настоящее время нет средств доставки на орбиту и обратно космических аппаратов, достаточно эффективных, экономичных, простых и надежных, не засоряющих космическим мусором околоземную орбиту и Землю.

– Проект малоразмерного беспилотного малобюджетного космолета позволит Казахстану занять пока еще свободную нишу в труднодоступном космическом рынке. А для первоначального финансирования можно использовать систему краудфандинга (коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги. – Прим. авт.), – говорит Сабит Жанболган. – Отсутствие конкуренции, малобюджетная катапульта, которую можно изготовить как мобильную установку, и запуск космолета можно производить с любого места – автомобильной или железнодорожной платформы, речного или морского судна.

Кстати, инженер припоминает, как еще в 1938 году в СССР по проекту профессора Дудакова разработали полевую катапульту на базе шасси тяжелого грузовика ЯГ-6, позволяющую осуществить безаэродромный старт самолетов. Она была предназначена для катапультного пуска с пороховым ускорителем небольших самолетов, таких как истребитель "И-15 бис".

Космолет запатентован, патентом владеют сотрудники КРК "Зенит". И нет сомнений, что однажды это ноу-хау получит воплощение. Но не в Казахстане – у нас в стране, как правило, не обращают особого внимания на Кулибиных и Левшей. Мы подкованных блох и повозку-самокатку уже видели!

У нас давно из страны утекают изобретения, а значит, и деньги. Такие мы "хозяева", что нагнуться и поднять мешок с валютой лень!

КЫЗЫЛОРДА

Автор: Наталья Денисова

Источник - Caravan.kz
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