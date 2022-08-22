Шоковая терапия по-казахски: как в Казахстане росли цены на сжиженный газ, из-за которого начались протесты

12:56 23.08.2022 В январе 2022 года Мангистауская область встала из-за резкого скачка цен. Буквально за месяц цена на сжиженный газ выросла в два раза. В других регионах цены тоже повысились – в те же два раза, но росли они медленнее из-за разницы правил на продажу газа.



Фактически это была шоковая терапия в отдельно взятом регионе, которую население не выдержало. Но, если проанализировать то, как цену подталкивали вверх, можно предположить, что регион подготавливали к протесту намеренно.



С точки зрения рынка, год назад министерство энергетики все делало правильно: есть рынок газа – он для экономики страны критически важен.



За 10 лет потребление газа выросло в два раза, и есть еще потенциал роста. Есть спрос – значит и цены должны расти.



Почему бы и нет, ведь не чужих кормим – почти весь газ мы добываем внутри Казахстана. Значит, надо создавать механизмы, которые позволят привлекать инвестиции в отрасль. Самый простой – поднять цены.



В 2021 году правительство утвердило Национальный проект по развитию предпринимательства до 2025 года и решило отойти от старой системы распределения товаров через министерства и акиматы. Официально – чтобы убрать коррупционную составляющую. Так, например, по регионам раздавали и сжиженный нефтяной газ (СНГ).



СНГ включили в список биржевых товаров. Причем уже в 2022 году через биржу должен был проходить весь газ. Это означает, что за четыре месяца надо было еще и отработать новую схему торгов. В общем, задача та еще.



Весной прошлого года минэнерго известило рынок об изменении схемы поставок сжиженного газа: от 20 до 75 процентов СНГ по плану должны были выделять гарантированно по предельной цене в течение года, и от 25 до 80 процентов теперь надо будет покупать на бирже. Торги по новой схеме с макрорегионами назначили на сентябрь.



– А в конце августа, когда мы готовились к торгам, нас буквально ошарашили, – рассказывает "КАРАВАНУ" директор ТОО "Max Gas Company" Балжан АМАНЖОЛОВА. – Всю территорию страны разделили не по областям, а на макрорынки: Южный, Северный, Западный, Восточный, и две области – Мангистауская и Актюбинская. Мы, Акмолинская область, попали в Северный регион. К нам отнесли все зерносеющие регионы страны. Это важно, так как элеваторы из-за дороговизны дизтоплива, которого уже традиционно не хватает во время уборки, перевели свои сушилки на сжиженный газ и были нашими важнейшими покупателями. Товар приходил в сентябре, когда начинался сбор урожая. Не получи мы газ – и тысячи крестьян потеряют весь свой урожай и деньги. Уже тогда у нас возникло сомнение в правильности и своевременности такого разделения без предварительного уведомления. Возможно, в случае уведомления мы смогли бы формировать резервы для того, чтобы хоть как-то обезопасить своих клиентов.



Все дело в конкуренции



– Макрорынки были созданы для возникновения конкуренции между участниками рынка, – рассказали "КАРАВАНУ" в Казахстанской топливной ассоциации. – Основной показатель – количество участников-покупателей. Так, по Северному макрорынку работали: в Костанайской области – 3 компании, в Нур-Султане – 5, в СКО – 5, в Карагандинской области – 8, в Акмолинской области – 13 компаний. То есть, по мнению минэнерго, у них есть возможность договориться и сдерживать цену на электронных торгах. Чтобы такого сговора и перекоса цен не было, министерство создало более крупные региональные рынки.



Для сравнения: в Мангистауской области в прошлом году работало более 300 предприятий. Да, почти все они были ИП, но, главное, у них почти нет возможности для координированных действий. Аналогичная ситуация – в Актюбинской области, там около 100 компаний.



По задумке министерства, макрорынки должны были стать первым шагом к созданию единого рынка сжиженного нефтяного газа Казахстана.



Через год-два их планировали постепенно объединять. Конечная цель – сокращение роли государства в регулировании рынка, чтобы минимально участвовать в распределении сжиженного нефтяного газа. Так, в свое время был создан единый рынок нефтепродуктов.



Как это можно было сделать – без учета логистики, местоположения заводов, различия в составе газа, уровня доходов населения по областям? На этот вопрос ответа пока нет.



Бал правят боты



Вместо конца августа торги провели в начале сентября. На тот момент Казахстанская топливная ассоциация убедила министерство энергетики установить предельную цену на СНГ в размере 43,3 тысячи тенге за тонну (с учетом НДС). Так как базовая цена на ЭТП была неодинаковой в разных областях – в районе 69 тысяч тенге, ассоциация сыграла на том, что вводятся макрорегионы, а это новый инструмент торгов, поэтому надо начать с предельной цены.



Оптовики как в воду глядели: на весь Северный макрорегион минэнерго выделило только 20 тысяч тонн. Пять больших областей могли скупить раза в три-четыре больше. Но и тут была засада: в первый же день весь этот объем забрала Карагандинская область. В торги включились боты – торговые программы-роботы, которые обычно работают в связке с интерфейсом брокера, избавляя его от рутинных задач.



Почему сразу боты? Только на заполнение строки участника надо потратить минимум минуту-полторы. Сами же торги закрывались за секунды. То есть в программу заранее забивали все данные, и уже она их вставляла в нужные поля и завершала сделку.



В Акмолинскую область попало только 1 200 тонн, и только в одни руки. Столько обычно покупает одна распределительная компания. А их здесь – 13! Возник риск, что элеваторы, птицефабрики и комбикормовые заводы встанут. Без газа могло остаться и население. Примерно такая же ситуация нарисовалась в Северном Казахстане и городе Костанае.



Начался скандал.



Сначала оптовики писали в республиканском чате. Потом в Нур-Султан, в министерство энергетики, выехали делегации от СКО и Кокшетау. Был долгий разговор. По результату регионам выделили дополнительно 11 тысяч тонн СНГ. Но с условием, что первую часть этого объема передадут по плану поставки, а вторую – продадут через биржу.



Министерство молчит



– В ноябре, дней за 9–10 до начала торгов на декабрь, когда цена на газ уже зашкалила до 100 тысяч тенге за тонну, всем нашим трейдерам через Telegram пришло предложение купить бота для торговли, – рассказывает Балжан Аманжолова. – Предложили, как они говорят, божескую цену – 10 процентов от купленного ими для нас объема. Мы в такие игры не играем, поэтому все скрины переписки отправили в республиканский министерский чат. Мол, вот вам доказательство, что есть такие боты, и вы не можете закрывать на это глаза. Но министерство почему-то отмалчивалось…



Почему молчало министерство? Есть предположение. Предельная цена на СНГ была около 100 тысяч тенге за тонну.



Если бы пять любых компаний использовали ботов, которые позволили бы им купить хотя бы 10 тысяч тонн СНГ, значит, разработчики программы могли бы получить 100 миллионов тенге. Неплохой навар.



Самое интересное, что предложение купить бота приходило не директорам компаний, а их сотрудникам, которые непосредственно занимаются электронной торговлей, – их номера телефонов были указаны при регистрации в базе ETS. Откуда же люди, предлагающие ботов, получили номера? Загадка? Но это прямое нарушение Закона о частной жизни.



Step by step



– Шаг цены на торгах был возмутительный, – говорит директор ТОО. – Торговая сессия состоит из пяти дней. За это время мы должны купить весь свой месячный объем. Шаг изменения цены – 10 процентов. Естественно, все газовики так и делали – устанавливали максимальную цену, чтобы гарантированно получить газ. Что тут мелочиться, если поставлены в такие жесткие условия?



Базовая цена была предельная только на первых торгах. Все сразу поставили плюс 10 процентов, и цена выросла – более 47 тысяч тенге. За торговую сессию в 5 дней цена выросла на 61 процент от базовой – до 70 тысяч тенге.



20 сентября открываются торги на октябрь. Стартовая цена – 70 тысяч тенге. В конце сентября закупочная цена вырастает до 112 354 тенге. Это значит, что ноябрьские торги будут стартовать с этой цены. Цена в декабре стартует уже со 180 тысяч тенге.



Для сравнения: на рынке ГСМ шаг цены – всего два процента. Поэтому рост не такой быстрый.



Плюс нет большого покупателя.



Караганда каждый раз ломала рынок. Компании из этой области покупали по 2–3 тысячи тонн зараз, забирая за три сессии весь объем и оставляя остальным предприятиям завышенную цену на оставшиеся 2 дня торгов.



В спешном порядке управляющий комитет биржи выдал решение, что заявка одной компании не может быть больше 108 тонн. Но карагандинские компании все равно забирали крупные партии, так как все письма министерства и управляющего комитета несут лишь рекомендательный характер. Как потом оказалось, газ, который предназначен для бытового использования, забирали промышленные предприятия.



Это странно, так как потом, в ходе прокурорских проверок, выяснилось, что для газоснабжающих организаций приоритет – снабжение газом населения. Это тот же автогаз или снабжение жилых домов. А тогда все считали, что важно обеспечить топливом промышленные предприятия, прежде всего, градообразующие – элеватор или птицефабрику.



Свое море – свои правила



Все это время Мангистау жил своей жизнью. Только для этого региона минэнерго приняло странное решение: после каждых торгов цена возвращалась к базовому уровню. То есть к 43 тысячам тенге за тонну. И пока у всех цена выросла до 180 тысяч тенге, мангистауские компании начинали торги с базовой предельной цены – 43 тысячи. Это обеспечивало самую низкую цену в стране. За литр моторного топлива жители региона платили 60 тенге, тогда как в других областях цена давно выросла за 100.



С другой стороны, в Мангистау работает ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод". Газовым станциям можно забирать СНГ прямо с завода, поэтому не нужны крупные посредники, у которых есть нормальные газонаполнительные станции и танкеры.



– В декабре в Мангистау сообщили, что для них базовая цена увеличится. И вот она изменилась. В декабре базовую цену поставили ту, что установилась по окончании ноябрьских торгов, – рассказала Б. Аманжолова. – Даже если они начали торговать по новым правилам в декабре, то их цена в предыдущем периоде могла вырасти максимально до 70 тысяч тенге за тонну. То есть с учетом повышения цены от 70 тысяч на декабрьских торгах. Это могло привести их к 70–80 тенге за литр газового топлива в рознице. Но они умудрились уйти до 120 тенге в рознице.



Как у них так получилось – никто не понимает. Но уже 2 января 2022 года в Жанаозене и нескольких селах Мангистауской области сотни жителей выступили против повышения цен на сжиженный газ. А уже 5 января беспорядки перекинулись в Алматы и другие города Казахстана.



Работа над ошибками



После январских событий Президент РК ввел мораторий на биржевую торговлю газом и вернул прежний порядок распределения газа. В июле мораторий закончился. АЗРК предложило снова установить предельные оптовые цены для разных макрорегионов: 45 455–58 182 тенге за тонну.



Но в минэнерго это решение изменили, установив цену 31 360 тенге за тонну, подняв предельную стоимость на 20 процентов. Розничные цены с НДС на СНГ выросли до 50–75 тенге за литр.



В январе после волнений из правил была убрана строка, что распределением газа занимается министерство энергетики. Теперь эта работа переложена на акиматы. Но решение по плану поставки утверждает минэнерго. Таким образом, вся ответственность с министерства была снята. Торговля на бирже прекратилась.



Национальный проект по развитию предпринимательства никто не отменял. Значит, министерство энергетики и АЗРК будут и дальше идти к биржевой торговле сжиженным газом. Надеемся, с учетом своего печального опыта.



АЛМАТЫ



Автор: Адил Урманов Источник - Caravan.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661248560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 августа 2022 года №976

- Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2022 года №978

- Указ Президента Республики Казахстан от 15 августа 2022 года №979

- Поддержка реформ Президента – основа новой Платформы "AMANAT"

- Состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан

- Кадровые перестановки

- Казахстан выступает за дальнейшее развитие открытого диалога с ключевыми институтами Европейского союза

- Аким Павлодарской области не принял отставку заместителя

- В Казахстане на дизельное топливо установлены дифференцированные цены

