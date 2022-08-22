Ректором Кыргызского национального университета назначен Толобек Абдырахманов

13:12 23.08.2022

23 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Ректором КНУ назначен Толобек Абдырахманов



Толобек Абдырахманов назначен ректором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Отмечается, что соответствующий указ подписал Садыр Жапаров. Ранее Толобек Абдырахманов был ректором Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева.



Напомним, глава государства придал особый статус пяти государственным вузам, в том числе КНУ имени Жусупа Баласагына.