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Афганистан: убийство аз-Завахири как компромат на Байдена
13:44 23.08.2022

Станислав Тарасов

Устранение аз-Завахири в Кабуле произошло в момент, когда местное правительство заметно ослабло и стали набирать силу джихадисты со своими региональными амбициями, которые географически охватывают Афганистан, Пакистан, страны Средней Азии и, возможно, Китай.

Эксперты продолжают изучать доклад, представленный группой американских законодателей во главе с конгрессменом-республиканцем Майклом Макколом в годовщину вывода американских войск из Афганистана. Этот многоплановый и многосюжетный документ приобретает значимость исходя из двух важных обстоятельств.

Первое: он появился накануне промежуточных выборов в Конгресс США и его авторы вводят в оборот так называемое афганское досье исходя из того, что после вывода американских войск из Афганистана "началось заметное снижение рейтингов президента Джо Байдена". Так сторонники Дональда Трампа выстраивают противовес продолжающемуся давлению на экс-президента, в связи с чем для них важно отыграться на оппонентах любыми средствами. В такой ситуации бегство США из Афганистана "создает идеальный угол атаки на Байдена". Второе: авторы вольно или невольно встраивают недавнюю афганскую историю в контексте возможных перспектив выхода США из кризиса в бывшей УССР. Третье: расследование деятельности Байдена в августе 2021 года на афганском направлении обозначается в треугольнике США - "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) - президент Афганистана Ашрафа Гани.

Наконец, в докладе предпринимается попытка выявить нынешнее политическое положение оказавшегося у власти "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в качестве "ключа" используется фактор убийства в Кабуле в районе Шерпур по поручению Байдена лидера "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Напомним, что это произошло в результате удара высокоточной ракетой, которая была выпущена с американского беспилотного летательного аппарата. В докладе указывается, что аз-Завахири находился на конспиративной квартире, и ставится вопрос, как американские спецслужбы его обнаружили и кто его выдал. Есть сведения, что в зоне поражения находились люди из ближайшего окружения лидера "ястребиной" фракции "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главы МВД Сираджуддина Хаккани. Неизвестно, где точно базировался беспилотник, который нанес удар, ведь у США нет присутствия в Средней Азии и Пакистане, а "кто-то должен был запускать его с дорожного полотна в самом Афганистане для длительной слежки и самого удара". Считается, что фактор этого "кого-то" важен с точки зрения анализа дальнейшей стратегии США.

Сотрудничал ли глава МВД с США или только обеспечивал аз-Завахири убежище в Кабуле? По мнению авторов доклада, ответ на один из этих вопросов "открывает путь к тайнам контактов по линии США - "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем более что официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не располагали "информацией о приезде и пребывании" аз-Завахири на территории Кабула. По мнению экспертов, анализ этой ситуации важен для выявления присутствия и влияния в Афганистане "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Существуют подозрения, что Хаккани как член правительства с помощью ЦРУ устранял аз-Завахири, чтобы сменить руководство в "центральной "Аль-Каиде" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если это так, то ЦРУ имеет возможность влиять на политику кабульского правительства, и тогда стоит вопрос, кто занимает в нем ответственные посты и курирует тайные операции, которые "могут не совпадать с теми, которые хотели бы видеть члены политического офиса талибов" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Республиканцы не скрывают, что намерены дальше "копать" эту тему.

Считается, что устранение аз-Завахири в Кабуле произошло в момент, когда местное правительство заметно ослабло и стали набирать силу боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со своими региональными амбициями, которые географически охватывают Афганистан, Пакистан, страны Средней Азии и, возможно, Китай. Не случайно госсекретарь США Энтони Блинкен стал обвинять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в укрывательстве главы "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле. Что касается "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то он оказывается в сложном положении, и, чтобы "сохранить лицо", ему остается только признать, что он не контролирует Кабул. Но эта негативная сторона развития афганской ситуации и для Байдена, что фиксируется в докладе Маккола. Будем ждать продолжения этой истории.

Источник - REGNUM
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