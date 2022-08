Соединенными Штатами начал управлять хаос, - Сергей Плотников

20:04 23.08.2022

Политика "стратегической неопределенности" поставили Америку на грань гражданской войны, а весь мир - ядерного апокалипсиса

Сергей Плотников



Если долго создавать "территории управляемого хаоса" и смотреть в ядерную бездну, в конце концов, хаос сам перехватит управление, а бездна посмотрит на тебя. Такова древняя мудрость, о которой, по причине деменции, забыл Джо Байден. Политика "стратегической неопределенности" по отношению к двум главным соперникам - России и Китаю (а именно ею последние годы руководствовались в администрации президента США) принесла свои плоды: теперь никто не может понять, где кончается мир и начинается война, и вообще - каким будет итог планетарной вакханалии?



Отсутствие внятной конечной цели у современных - весьма грозных! - политических процессов, настораживает, пишет американское издание "The Hill". США долгое время выступали неким гарантом порядка. А сейчас Соединенные Штаты будто бы утратили секретный ингредиент, который помогал янки поддерживать стабильность в мире, полном противоречий.



Формально, цель американской стратегии не изменились: сколотить прочную коалицию из демократических государств-единомышленников. Державы из враждебного клана - Россия и Китай, должны будут либо признать главенство этого "первого мира", либо пройти трансформацию из гадких авторитарных гусениц в прекрасных либеральных бабочек.



В этой проверенной конструкции сломался лишь один элемент - сама цель (несите новую). Так называемые "мировые демократии" вот уже два десятилетия находятся в стагнации, а политическая система США, вокруг которой они-де должны сплотиться, перегрета и балансирует на грани гражданской войны. При этом Россию и Китай "первый мир" демонстративно провоцирует на агрессию, либо блокирует без минимальных гарантий учета их интересов.



Трудно считать стабильным миропорядок, в котором две огромные ядерные державы (а Китай, плюс ко всему, крупнейший экспортер капитала и производитель товаров) оказались в изоляции. При этом Россия и КНР упрямо продолжают оспаривать право "первого мира" на господство, и не торопятся перерождаться в бабочек.



Очевидно, что человечество оказалось в переломном моменте истории, считает "The Hill". Одновременно разворачивается ряд судьбоносных процессов, причем Украина и Тайвань лишь самые горячие из прочих. Они на слуху, так как в обоих случаях возможно прямое вооруженное столкновение США с Россией и Китаем. Поэтому, хотя бы вокруг этих конфликтов, нужна ясность намерений Соединенных Штатов, а не "стратегическая неопределенность".



Сейчас на Украине американцы координируют союзников, натаскивают солдат ВСУ, поставляют в театр военных действий передовую технику, но избегают непосредственного вмешательства в ход конфликта. Эта стратегия имела бы смысл, если бы операция была скоротечной, но стороны "закусились на принцип" и стоят насмерть. Украинцы требуют от США все более смертоносное и дальнобойное оружие, Россия продолжает методично перемалывать живую силу и технику ВСУ. Все это грозит непредвиденной эскалацией конфликта.



Есть ли у администрации Джо Байдена малейшее видение финала, чем закончится этот ад: победой России, Украины, "индо-пакистанским" разделом территорий, патовой ситуацией или ядерной войной? - задается вопросом "The Hill". Вряд ли, как и в случае с Тайванем. Вопрос присоединения Тайваня для Китая принципиален - он обязательно будет решен. Но не обязательно вооруженной рукой. Пекин предпочитает следовать заветам конфуцианского мудреца Сунь-Цзы и использовать невоенные методы поглощения территорий. К кровопролитию может привести только неумная, хаотичная политика Вашингтона.



Уже сейчас, после взбалмошного визита в Тайвань спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, никто в Америке не может с уверенностью сказать, что будет с 657 миллиардов долларов торгового оборота с Китаем. А программа борьбы с наркотрафиком, борьба с парниковым эффектом? Все эти традиционные области сотрудничества США с КНР оказались в подвешенном состоянии. Словом, вопросов к американской "стратегии неопределенности" гораздо больше, чем ответов. Некоторую ясность постарался внести политолог Алексей Суриков.



- Американские СМИ переживают, что Соединенные Штаты стали похожи на треножник марсиан из "Войны миров": оператор мертв, а машина продолжает разрушительную работу, уже без цели и смысла. Действительно, США все туже закручивают пружину мирового конфликта, но как там видят вариант разрядки?



- По этому вопросу лучше всех высказался бывший госсекретарь Генри Киссинджер, когда заявил, что США наворотили проблем в отношениях с Россией и Китаем, абсолютно не представляя, к чему их действия приведут, и чем закончатся. А они подвели все три страны к черте глобальной войны.



Тем не менее, на мой взгляд, в XXI веке США себе не изменили - они запускали привычные для них деструктивные процессы в разных странах, следуя политике "управляемого хаоса". Однако, ритм нарушился. Соединенные Штаты потеряли контроль над "хаосом", он начал вторгаться во внутреннюю гражданскую жизнь в США. Этот внутренний кризис не позволят американцам с честью выйти из драки, которую они сами начали.



Сейчас в Америке фиксируется взрывной рост недоверия к политическим институтам страны. Гармония интересов власти и общества нарушена, в демократию верят только в Голливуде. Например, издание "The Guardian" пишет, что почти половина американцев готовятся к новой гражданской войне. Вот буквально: скупают оружие. Это очень сложная ситуация, которая вот-вот выйдет из-под контроля.