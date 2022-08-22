 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия Z начала освобождать от бандерни Николаевскую область
20:08 23.08.2022

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В ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сводке.

"Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", - сказали в Минобороны.

Кроме того, союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении, добавили в военном ведомстве. Там завершается освобождение Марьинки, более 75 процентов которой уже взяли под контроль, продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки, а в районе Кодемы блокировано с трех сторон и планомерно уничтожается элитное подразделение ВСУ - 214-й батальон "Опфор".

В районе Артемовска войска России, ДНР и ЛНР вплотную продвинулись к Зайцево - важному узлу обороны города. Под Андреевкой (Запорожская область) они нанесли значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ, а в Херсонской области выбили противника из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Источник - РИАН
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