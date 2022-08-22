Барыктабасов и К. Государствообразующее ЗАО "Кумтор" возглавило новое Кыр-руководство

20:22 23.08.2022

Кадровые перестановки на Кумторе. Стало известно, кто возглавит компанию



В закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" назначены новые руководители. Об этом ранее сообщили в пресс-службе кабинета министров.



Из собственных источников 24.kg стало известно, кто возглавит ЗАО вместо отстраненных Тенгиза Болтурука, ранее руководившего "Кумтором", и финансового директора компании Рыспека Токтогулова.



Новым главой предприятия стал Алмаз Барыктабасов. Председателем правления ЗАО стал Болотбек Идирисов.



Как отмечается, оба много лет работают на Кумторе. Алмаз Барыктабасов ранее был начальником отдела техобслуживания, а Болотбек Идирисов - генеральным менеджером "Кумтор Голд Компани".



Сегодня оба будут представлены коллективу компании.



Отметим, сегодня кабмин сообщил, что на Кумторе выявлены финансовые нарушения. От должностей отстранено руководство золотодобывающей компании.