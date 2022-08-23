Китай заполняет постсоветский вакуум в Африке, - Владимир Скосырев

00:17 24.08.2022

23.08.2022

Пекин расширит Замбии путь к океану

Владимир Скосырев



Железная дорога между Замбией и Танзанией нуждается в реконструкции.

Китай поможет реконструировать железную дорогу Танзания –Замбия (Tazara), свою самую крупную стройку в Африке. Китай прокладывал эти пути более 50 лет назад, когда сам был бедным, а соседняя Родезия (ныне Зимбабве) перекрыла Замбии возможность вывозить медь по другому маршруту. Обновление линии, столь важной для Замбии, укрепит престиж Китая на континенте вопреки действиям Вашингтона. Но, как говорит эксперт, успехам КНР способствовало и то, что из Африки уехали советские специалисты, а многие проекты были не выполнены.

Подготовка экономического обоснования реконструкции Tazara поручена компании China Civil Engineering Construction Corporation. Но, судя по заявлениям министра иностранных дел Китая Ван И, решение вдохнуть в дорогу новую жизнь одобрено в верхах Пекина. Посол КНР в Замбии пояснил, что Китай совместно с Танзанией и Замбией изучат вопрос, как сделать дорогу прибыльной.



South China Morning Post напоминает, что Китай предоставил финансирование Tazara в тот момент, когда в Поднебесной только что закончилась "культурная революция", вызвавшая хаос. Вашингтон и Москва якобы отказались давать деньги на предприятие, потому что в этом не было экономического смысла.



Стоимость сооружения Tazara длиной 1860 км составила примерно 1 млрд юаней (миллиарды долларов в современных ценах). На строительстве было занято 50 тыс. китайских рабочих и инженеров. 69 из них погибли в результате инцидентов на стройке, нападений диких животных и эпидемий. Тим Зайонтс, исследователь университета Stellenbosch в ЮАР, говорит, что об этом помнят простые люди и представители элит во многих столицах Африки. В честь погибших Замбия создаст мемориальный парк около столицы Лусаки. Кеннет Каунда и Джулиус Ньерере, президенты Замбии и Танзании в то время, назвали путь "железной дорогой свободы".



Свидетелем тех событий стал Борис Пиляцкин, корреспондент "Известий" в Африке. "Я решил проехать по этой трассе, чтобы подготовить репортаж о том, как там обстоят дела, – сказал он "НГ". – В нашей прессе писали, что по техническому оснащению это прошлый век. Фоном для таких отзывов было то, что тогда отношения между Москвой и Пекином были накалены, прежде всего в силу идеологических противоречий. И вот в полночь я добрался на машине до небольшой станции. Вошел в крохотное купе, там ни одного европейского лица, человек 10 китайцев. К счастью, проводник-замбиец понял, что ситуация для меня некомфортная, и перевел в другой вагон.



Затем непредвиденная задержка движения, остановка. Оказалось, где-то впереди паровоз сошел с рельсов. Вышел и по привычке стал ходить по перрону из конца в конец. Китайский администратор указал на меня полицейскому. Тот спросил: "Почему вы измеряете длину перрона?" В тот момент у Замбии отношения с соседней Родезией, где еще оставалась власть, унаследованная от Британии, были крайне обострены. Всюду искали шпионов. Я сказал, что нахожусь в стране по приглашению президента Каунды. Полицейский больше не придирался".



В период, когда Африка освобождалась от колониализма, СССР внес огромный вклад в ее борьбу. На континенте работали тысячи наших специалистов. Потом они уехали. Это наследие надо бы оберегать. Но верно и то, что в одну реку нельзя войти дважды, заключил Пиляцкин.



Зайонтс говорит, что пока Tazara остается незагруженной и потому обходится казне двух государств в копеечку. Пекин же просто вливать деньги не захочет и будет настаивать на приватизации.



Между тем Вашингтон и его союзники, как напоминает CNN, пообещали вложить миллиарды долларов в бедных странах. И мотивацией для этого служит конкуренция с Китаем. В июне президент США Джозеф Байден и другие лидеры стран – членов G7 объявили, что к 2027 году инвестируют 600 млрд долл., причем 200 млрд из них одни США, в инфраструктуру развивающихся государств.



В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Преторию сообщил, что Белый дом разработал новую стратегию по Африке южнее Сахары. Она, по словам госсекретаря, даст возможность странам – получателям средств делать выбор без принуждения. Ведь сделки по инфраструктуре заключаются с коррупционерами или обрекают заемщика на неоплатные долги. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы догадаться, что этот камень брошен в огород Пекина.



На руку Америке то, что китайская инициатива "Пояса и пути" сталкивается с проблемами. Ряд проектов затормозился как из-за большой задолженности в развивающихся странах, так и из-за того, что пандемия привела к замедлению роста экономики Поднебесной. Это, казалось бы, ставит в выигрышное положение Вашингтон. Но, как подчеркивает обозреватель CNN Саймон Маккарти, нет никакой уверенности в том, что США способны мобилизовать огромные средства и вложить в инфраструктуру, то есть конкурировать с Китаем в той области, где Пекин давно доминирует.