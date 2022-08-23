 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.08.2022
00:43  Российское оружие поразило турецкие выборы, - Игорь Субботин
00:17  Китай заполняет постсоветский вакуум в Африке, - Владимир Скосырев
Вторник, 23.08.2022
20:22  Барыктабасов и К. Государствообразующее ЗАО "Кумтор" возглавило новое Кыр-руководство
20:08  Армия Z начала освобождать от бандерни Николаевскую область
20:04  Соединенными Штатами начал управлять хаос, - Сергей Плотников
13:44  Афганистан: убийство аз-Завахири как компромат на Байдена
13:12  Ректором Кыргызского национального университета назначен абсолютно бездарный историк Толобек Абдырахманов

12:56  Шоковая терапия по-казахски: как в Казахстане росли цены на сжиженный газ, из-за которого начались протесты
12:54  "Аналогов в мире нет": инженер из Казахстана Жанболган изобрел новый космический аппарат
12:23  Сектор газа: в Казахстане обнаружен "теневой" топливный Клондайк
12:21  Суицид, казахи, трансперсональная психология, - Назира Нуртазина
12:17  Обнаружен огромный подводный кратер, образовавшийся после исчезновения динозавров
11:46  Украина скрывает, что торгует запрещенным ГМО-зерном, - Фредерик Уильям Энгдаль
11:17  Кадровые перестановки в акимате Алматинской области и аппарате СовБеза РК
11:14  Ассамблея народа Казахстана осудила русофобские высказывания посла Украины
10:47  Упадок на рынке рабочей силы в США. Рокфеллеры предлагают Америке расстелить "приветственный коврик" для мигрантов
10:41  Казахстан между замеченными фейками и незамечаемыми фактами, - А.Уваров
10:40  Почему "важные евреи" исповедуют русофобию. Израиль и СВО, - П.Карпов
10:18  В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет, - Валерий Коровин
09:56  Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане
09:28  О партии Казвласти и реформе (к будущему Посланию президента народу и Политической платформе "Аманата"), - Данияр Ашимбаев
09:03  Чумовая должность. Гульанара Баатырова - очередной врио министра здравоохранения Кыргызстана
06:37  Академию Нацгвардии Казахстана возглавил полковник Артур Токушев
06:30  Токаев переформатировал "Астанинскую международную премию". За вклад в межрелигиозный диалог
06:25  Жизнь без гегемона. Ближневосточные страны усвоили подлый урок истории: в Вашингтон нельзя верить
06:21  В Андижанской области глава стройкомпании покончил с собой. Из-за оскорблений хокима?
06:00  В отношениях России и Казахстана расставляются точки над "е", - Мирас Нурмуханбетов
05:39  В цифровом мире свобода невозможна - подчинись или умри, - Пол Робертс
05:11  Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане Врублевского
05:03  Экспорт нефти из Казахстана сократился: на КТК вновь не работают два из трех ВПУ
00:40  Китай повысил расходы на российские энергоресурсы до 35 миллиардов долларов
00:36  У Ирана лучшие перспективы в российском автопроме, чем у Турции или Китая
00:35  Выдержит ли ШОС удар США или Туркестан станет пушечным мясом для Вашингтона
00:34  В России в ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана
00:31  США проиграют при любом исходе спецоперации на Украине, - National Interest
00:26  В Китае тушат свет и пожары
Понедельник, 22.08.2022
22:23  Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества посмертно
21:45  Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения в судебных органах и силовых структурах
21:11  В борьбе за власть Эрдоган готов провести досрочные выборы, - НГ
21:05  Талибы доверили войну с северной оппозицией - специальному командующему экс-узнику Гуантанамо Закиру
20:16  "Как устроены закупки КТЖ, насколько там честные процедуры?" - Данияр Ашимбаев
19:56  Суд оправдал экс-ответсека МИД Казахстана Карашева и экс-посла РК в Ташкенте Утембаева. Взяточка была, но маленькая-маленькая
19:48  Турция клянется США, что не поможет России обойти санкции, - СП
19:44  Убийца Дарьи Дугиной - украинская террористка Вовк перемещалась по России в авто с казахстанскими номерами
12:10  Обогащение Ирана: как ядерная сделка скажется на мировом рынке нефти
12:08  Херсон, Харьков, Запорожье под Киев, хотя Зеленский сооружает укрепрайоны, больше не лягут
12:07  Индия и Россия могут взаимно признать платежные системы друг друга
12:02  О банках и билетах в новый Казахстан, - Расул Рысмамбетов
11:55  Катастрофический вывод войск США из Афганистана: год спустя, - Джек Макферрин
11:08  В Кировограде найден мертвым в своем доме начальник областного СБУ Наконечный
10:26  В России задержан боевик ДАИШ, "готовивший теракты против политиков Индии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российское оружие поразило турецкие выборы, - Игорь Субботин
00:43 24.08.2022

Возможная поставка Анкаре новой партии С-400 возмутила противников Эрдогана
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23.08.22

Вопрос об ожидающихся поставках Турции новой партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" стал элементом предвыборной борьбы. После того как один из ключевых оппозиционных лидеров Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий Республиканскую народную партию (РНП), выступил с критикой таких планов, правящая элита обвинила оппонента в заискивании перед Западом. Новости об отправке Анкаре второй партии "четырехсоток" встречены в США равнодушно: Госдеп счел их частью уже подписанного контракта.

Высказывания Кылычдароглу спровоцировали реакцию на высшем уровне. "Если кто-то все еще критикует наши прорывы в сфере оборонной промышленности, это означает, что он утратил свою стратегическую прозорливость", – заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, не называя имени председателя РНП.

Глава государства особо выделил тот факт, что соседняя Греция пытается наполнить свои оружейные арсеналы, очевидно, имея в виду ее контракт с США по покупке истребителей пятого поколения F-35. "Нам исключительно жаль тех, кто сетует иностранной прессе на оборонную промышленность Турции, – заявил турецкий лидер. – Мы оставим их наедине со своими амбициями и поверхностными расчетами и займемся своими делами".

Заместитель председателя президентской Партии справедливости и развития (ПСР) Бюлент Туран, в свою очередь, обвинил оппозицию в регулярном заискивании перед западными дипломатами. Свою роль в этом сыграло то, что Кылычдароглу произнес свои слова в разговоре с британскими журналистами. "Они пошли и купили С-400. Я задал вопрос – против кого вы собираетесь их использовать? Вы собираетесь использовать их против Греции? Так это альянс НАТО. Вы собираетесь использовать их против Сирии? Там русские, гораздо более сильные", – сказал глава крупнейшей в Турции оппозиционной партии. Он выразил уверенность, что Анкаре нужно следовать той линии поведения, которая бы соответствовала ее статусу члена НАТО.

По официальным данным, Турция приобрела у России четыре дивизиона систем С-400 стоимостью 2,5 млрд долл. В октябре 2019 года Москва сообщила, что выполнила контракт досрочно. В том же году США ввели против своего ближневосточного союзника рестрикции на базе Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA). В этом месяце вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров обратил внимание на то, что с Анкарой продолжается дискуссия о поставках новой партии систем противовоздушной обороны российского производства. "Активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве (ВТС)", – добавил он, назвав республику "важным партнером" Москвы.

Несмотря на то, какой конфликт сделка по российским средствам ПВО создала в двусторонних отношениях с США, турецкое общественное мнение несколько лет назад почти полностью одобрило решение властей. Согласно соцопросу компании Optimar 2019 года, около 64% турок высказались за то, чтобы их страна не отступала в ситуации вокруг приобретения российских ЗРС, даже несмотря на риск расширения американских санкций. Сейчас подобные проблемы ушли на периферию внутренней повестки и, вероятно, даже не упоминаются в анкетах крупнейших служб по изучению общественного мнения. Внимание избирателей больше сфокусировано на том, как правительство борется с инфляцией и перспективами обесценивания национальной валюты.

Возвращение С-400 на уровень внутригосударственных дебатов, вероятно, связано с тем, что стремление части Демократической партии США надавить на Турцию дошло до ее запроса на приобретение и модернизацию истребителей четвертого поколения F-16. Это базовая поддержка, которой Анкара добивается от союзника в свете ее исключения из программы более продвинутых самолетов F-35, последовавшего в ответ на контракт по С-400. Несмотря на готовность администрации президента США Джозефа Байдена удовлетворить этот запрос, иные взгляды демонстрируют некоторые представители Конгресса, крайне недовольные новыми трениями между Грецией и Турцией, а также требовательность последней к расширению НАТО на север Европы.

Новая партия С-400 могла бы стать триггером нового давления. Но, как ни странно, администрация Байдена дала понять, что Анкаре не грозят дополнительные ограничительные меры, потому что потенциальная отправка новой техники выглядит как выполнение условий изначального, базового контракта с Москвой. Это следует из комментариев официальных лиц Госдепартамента США, предоставленных Al-Arabiya. Выбор остается за Турцией, подчеркнули источники телеканала, рассуждая о ситуации с "четырехсотками". Однако в то же время они добавили, что для снижения напряженности Анкара могла бы "просто отправить C-400 в Украину". Это как минимум помогло бы снять все вопросы со стороны американских законодателей, пояснили в Госдепартаменте.

Готовясь к всеобщим выборам 2023 года, шесть партий турецкой оппозиции размышляют над тем, кто станет их единым кандидатом в ходе гонки за пост президента. Основной лейтмотив опросов общественного мнения – это снижение рейтингов партии власти и ее председателя. "Эта тенденция будет усиливаться в предстоящий период", – заявил британцам Кылычдароглу, выразив уверенность в том, что победой оппозиционного кандидата может закончиться даже первый тур президентских выборов. Оправданны эти ожидания или нет, но некоторые явления в предвыборных социологических исследованиях уже сейчас заставляют размышлять, какими взглядами обладают ключевые политические оппоненты Эрдогана и чем это может грозить внешней политике Турции.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661290980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 августа 2022 года №976
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2022 года №978
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 августа 2022 года №979
- Поддержка реформ Президента – основа новой Платформы "AMANAT"
- Состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Казахстан выступает за дальнейшее развитие открытого диалога с ключевыми институтами Европейского союза
- Аким Павлодарской области не принял отставку заместителя
- В Казахстане на дизельное топливо установлены дифференцированные цены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  