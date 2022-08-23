Российское оружие поразило турецкие выборы, - Игорь Субботин

00:43 24.08.2022

Возможная поставка Анкаре новой партии С-400 возмутила противников Эрдогана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



23.08.22



Вопрос об ожидающихся поставках Турции новой партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" стал элементом предвыборной борьбы. После того как один из ключевых оппозиционных лидеров Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий Республиканскую народную партию (РНП), выступил с критикой таких планов, правящая элита обвинила оппонента в заискивании перед Западом. Новости об отправке Анкаре второй партии "четырехсоток" встречены в США равнодушно: Госдеп счел их частью уже подписанного контракта.



Высказывания Кылычдароглу спровоцировали реакцию на высшем уровне. "Если кто-то все еще критикует наши прорывы в сфере оборонной промышленности, это означает, что он утратил свою стратегическую прозорливость", – заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, не называя имени председателя РНП.



Глава государства особо выделил тот факт, что соседняя Греция пытается наполнить свои оружейные арсеналы, очевидно, имея в виду ее контракт с США по покупке истребителей пятого поколения F-35. "Нам исключительно жаль тех, кто сетует иностранной прессе на оборонную промышленность Турции, – заявил турецкий лидер. – Мы оставим их наедине со своими амбициями и поверхностными расчетами и займемся своими делами".



Заместитель председателя президентской Партии справедливости и развития (ПСР) Бюлент Туран, в свою очередь, обвинил оппозицию в регулярном заискивании перед западными дипломатами. Свою роль в этом сыграло то, что Кылычдароглу произнес свои слова в разговоре с британскими журналистами. "Они пошли и купили С-400. Я задал вопрос – против кого вы собираетесь их использовать? Вы собираетесь использовать их против Греции? Так это альянс НАТО. Вы собираетесь использовать их против Сирии? Там русские, гораздо более сильные", – сказал глава крупнейшей в Турции оппозиционной партии. Он выразил уверенность, что Анкаре нужно следовать той линии поведения, которая бы соответствовала ее статусу члена НАТО.



По официальным данным, Турция приобрела у России четыре дивизиона систем С-400 стоимостью 2,5 млрд долл. В октябре 2019 года Москва сообщила, что выполнила контракт досрочно. В том же году США ввели против своего ближневосточного союзника рестрикции на базе Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA). В этом месяце вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров обратил внимание на то, что с Анкарой продолжается дискуссия о поставках новой партии систем противовоздушной обороны российского производства. "Активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве (ВТС)", – добавил он, назвав республику "важным партнером" Москвы.



Несмотря на то, какой конфликт сделка по российским средствам ПВО создала в двусторонних отношениях с США, турецкое общественное мнение несколько лет назад почти полностью одобрило решение властей. Согласно соцопросу компании Optimar 2019 года, около 64% турок высказались за то, чтобы их страна не отступала в ситуации вокруг приобретения российских ЗРС, даже несмотря на риск расширения американских санкций. Сейчас подобные проблемы ушли на периферию внутренней повестки и, вероятно, даже не упоминаются в анкетах крупнейших служб по изучению общественного мнения. Внимание избирателей больше сфокусировано на том, как правительство борется с инфляцией и перспективами обесценивания национальной валюты.



Возвращение С-400 на уровень внутригосударственных дебатов, вероятно, связано с тем, что стремление части Демократической партии США надавить на Турцию дошло до ее запроса на приобретение и модернизацию истребителей четвертого поколения F-16. Это базовая поддержка, которой Анкара добивается от союзника в свете ее исключения из программы более продвинутых самолетов F-35, последовавшего в ответ на контракт по С-400. Несмотря на готовность администрации президента США Джозефа Байдена удовлетворить этот запрос, иные взгляды демонстрируют некоторые представители Конгресса, крайне недовольные новыми трениями между Грецией и Турцией, а также требовательность последней к расширению НАТО на север Европы.



Новая партия С-400 могла бы стать триггером нового давления. Но, как ни странно, администрация Байдена дала понять, что Анкаре не грозят дополнительные ограничительные меры, потому что потенциальная отправка новой техники выглядит как выполнение условий изначального, базового контракта с Москвой. Это следует из комментариев официальных лиц Госдепартамента США, предоставленных Al-Arabiya. Выбор остается за Турцией, подчеркнули источники телеканала, рассуждая о ситуации с "четырехсотками". Однако в то же время они добавили, что для снижения напряженности Анкара могла бы "просто отправить C-400 в Украину". Это как минимум помогло бы снять все вопросы со стороны американских законодателей, пояснили в Госдепартаменте.



Готовясь к всеобщим выборам 2023 года, шесть партий турецкой оппозиции размышляют над тем, кто станет их единым кандидатом в ходе гонки за пост президента. Основной лейтмотив опросов общественного мнения – это снижение рейтингов партии власти и ее председателя. "Эта тенденция будет усиливаться в предстоящий период", – заявил британцам Кылычдароглу, выразив уверенность в том, что победой оппозиционного кандидата может закончиться даже первый тур президентских выборов. Оправданны эти ожидания или нет, но некоторые явления в предвыборных социологических исследованиях уже сейчас заставляют размышлять, какими взглядами обладают ключевые политические оппоненты Эрдогана и чем это может грозить внешней политике Турции.