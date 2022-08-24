Самоуничтожение западной культуры, - А.Кренгель

07:39 24.08.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 24.08.2022 |



На Западе идет целенаправленное уничтожение культуры, а с ней – и человека разумного



Саморазрушение западной культуры началось десятилетия назад. Влияние деструдо (термин из психоанализа), или стремления к самоуничтожению, прослеживается в книгах, фильмах, спектаклях, а теперь уже и в классических искусствах как сокровищнице традиционного и уважительного отношения к культурному наследию. Впрочем, уважительным оно быть перестало.



…В 2012 году спектакль Литовского национального драматического театра "О концепции Лика Сына Божьего", поставленный итальянским режиссером Ромео Кастеллуччи, отличился "творческой находкой". На сцене во время постановки находились два актера: первый играл роль пожилого отца, страдающего диареей, второй – сына, который на протяжении спектакля заботится об отце. Действие разворачивается на фоне репродукции лика Христа с картины Антонелло де Мессины "Спаситель мира". В середине спектакля, когда отец и сын покидают сцену, по лику Христа ручьями разливается коричневая жидкость, похожая на человеческие экскременты.



Отвратительное кощунство возмутило, еще до премьеры в Вильнюсе прошли протесты, спектакль осудили некоторые литовские политики, призвавшие бойкотировать его, но спектакль все-таки показали.



Спектакль-святотатство за несколько лет до премьеры в Вильнюсе осудил Ватикан, против него выступил берлинский архиепископ кардинал Райнер Мария Вельки, вильнюсский архиепископ кардинал Аудрис Юозас Бачкис, но вызывающее тошноту зрелище показали во многих театрах Европы.



Одновременно публике скормили спектакль "Пикник на Голгофе" аргентинского режиссера Родриго Гарсии. Тысячи католиков вышли на улицы с протестами. Гарсия представил христианскую иконографию в образах террора, он сравнивал Христа с террористом. "Нет христианофобии", "Не трогайте моего Христа!", "Франция является христианским государством и должна оставаться таковым" – с такими плакатами выходили католики. Однако Франция уже не была христианским государством…



И все эпатирующие демонстрации деструдо переплюнула богохульная постановка пьесы "Тело Христово" в театре Хитирио (Афины) в том же 2012 году. Ее поставил албанский режиссер Лаэртес Василиу; Иисус и апостолы были изображены в пьесе и в постановке гомосексуалистами. Около трехсот человек пытались попасть в театр, чтобы сорвать премьерный спектакль, но полиция отогнала их, применив слезоточивый газ. Столкновения греческих христиан с полицией повторялись неоднократно, после чего постановку убрали из репертуара. А между тем в Греции существует закон, карающий за богохульство лишением свободы до двух лет.



Стираются нормы, размываются границы между добром и злом, нравственным и безнравственным... Режиссерам в "христианской" Европе теперь уже постоянно приходит в голову прощупать границы дозволенного в области веры. У детей вера расшатывается с малых лет буклетами, мультфильмами, детскими книжками, всем "культурно-образовательным" мусором.



Нравственным считается "толерантное", а это не что иное, как культ терпимости ко злу, подменивший культуру. "Толерантное" и вдалбливают в детские головы. Пример: в театре Миннеаполиса была отменена постановка "Золушка" "после тщательного рассмотрения и с неизменной приверженностью к разнообразию, равенству и вовлеченности меньшинств" (негодным для "толерантных" оказалось то, что в спектакле было 98% белых актеров). А вдруг дети подумают, что в старинной западноевропейской сказке иначе быть и не могло? И значит, с возрастом не поверят в возможность существования черной Анны Болейн, черной Анны Карениной, черной Маргариты Анжуйской и прочих обязанных чернеть исторических лиц и литературных персонажей?!



Или вот еще. Режиссер театрального центра Олни в штате Мэриленд Марсия Милгром Додж пригласила на роль Красавицы в "Красавице и Чудовище" чернокожую "бодипозитивную" (патологически тучную) модель, которая на каждом углу хвасталась, что она лесбиянка. Толерантность!



25 августа Театр Шекспира "Глобус" в Лондоне представит спектакль с "небинарной" (не женщиной, не мужчиной) Жанной д"Арк. В анонсе спектакля французская героиня упоминается с использованием местоимений "они" и "их". Пьесу написал некто Чарли Джозефин, тоже небинарная, гм, персона. Почетный профессор социологии Кентского университета Фрэнк Фуреди заявил, что подобная интерпретация "не соответствует исторической реальности, это разграбление истории, чтобы легитимизировать то, что происходит здесь и сейчас". Но что значат история, искусство, культура, искусство, демография, когда "квир-сообщество" пропихивает свой фетиш – так называемое гендерное разнообразие!



В Оксфордском университете (старейшем на Британских островах) нотную грамоту и классическую музыку объявили "расистскими". Как сообщает британская The Telegraph, некоторые профессора считают, что в учебном плане университета пропагандируются "идеи белого превосходства": слишком много Моцарта и Бетховена, которые мало того что были белыми, так еще и цинично сочиняли музыку в "период рабства". Предлагается сделать обучение игре на клавишных инструментах или дирижированию факультативным, ибо все это "концентрируется на белой европейской музыке", что является "пропагандой белой гегемонии" и может причинить студентам с другим цветом кожи огромный дискомфорт. Заодно предлагается убрать нотную запись из учебной программы, поскольку преподаватели уделяют слишком много внимания европейскому музыкальному наследию и "культуре белых". Оксфорд рассматривает возможность сделать больший акцент на "неевроцентрических" музыкальных традициях, таких как хип-хоп, джаз, а также на "африканской музыке и музыке африканской диаспоры".



Один идиотизм следует за другим. Северная школа современного танца, которая входит в состав лондонской Консерватории танца и драмы, пересмотрела "элитарную форму искусства": "Это очень специфическая форма, построенная на особых идеях белых европейцев и формах тела, которые часто отталкивают молодых людей, не соответствующих этому эстетическому идеалу", – заявила заведующая кафедрой бакалавриата консерватории Франческа Маккарти. Ей также не нравятся половые различия в терминологии: "балерина" для женщин и "танцор" для мужчин: нужно использовать гендерно-нейтральные термины, а также местоимение "они".



Весь этот шабаш давно не носит характер отдельных "выбросов" скудоумия и мракобесия. На Западе идет целенаправленное уничтожение культуры, а с ней – и человека разумного.