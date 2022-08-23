Чего ждать в Сирии: большого турецкого наступления или примирения Анкары и Дамаска? - Д.Минин

07:46 24.08.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 23.08.2022



Решить свои проблемы с сирийскими курдами Эрдоган сможет только "на дороге в Дамаск"



Новое, крупнейшее из всех турецкое вторжение в Сирии, которое вдобавок ко всему, что испытывает мир, могло бы разжечь пламя большой войны на Ближнем Востоке, как пресловутый украинский бросок на Херсон. О нем так давно и много говорят, о нем объявляют СМИ, а оно все никак не начнется и, возможно, его никогда не будет.



Вдоль границ северо-восточных провинций Сирии постоянно происходят отдельные стычки и обстрелы, турецкие колонны заходят в отдельные города и выходят из них, но до серьезного наступления еще далеко. Президент Турции Р. Эрдоган не раз грозился, что вот-вот покончит наконец с контролируемой прокурдскими Сирийскими демократическими силами (СДС) Рожавой, но угрозу свою не реализует.



"Маленькая победоносная война" была бы нужна Эрдогану в преддверии назначенных в Турции на июнь 2023 г. всеобщих парламентских и президентских выборов. В связи с экономическими трудностями, переживаемыми страной (инфляция приблизилась к 80%, бремя содержания около 4 млн сирийских беженцев "убивает" бюджет), к его личным рейтингам и возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) опасно приблизились показатели популярности оппозиции. Ее ведущая Народно-республиканская партия (НРП) во главе с бессменным лидером К. Кылычдароглу считает, что никогда за последние годы она не была так близка к перехвату власти, как сейчас. Будучи более либеральной и прозападно ориентированной, оппозиционная коалиция в то же время последовательно выступает против обременительного вмешательства в Сирии и ради его прекращения готова установить отношения с Б. Асадом. Во многом это объясняется тем, что основной электоральной базой НРП являются турецкие алевиты (около 25% населения), религиозно близкие сирийскому правящему клану.



Легкой победы на выборах у Эрдогана не получится, вместо триумфа его может ждать фиаско. Поэтому для ее обеспечения он стремится обеспечить благоприятные условия. В последних контактах с иранским президентом Раиси и российским – В. Путиным он всячески пытался получить карт-бланш на проведение задуманной им крупномасштабной операции против Рожавы. Отсюда во многом его игры на "украинском поле": дескать, не нравится мое сотрудничество с Киевом, тогда не мешайте мне в Сирии. Не зря западные аналитики считают, что Сирия для Турции, как Украина для России. Однако "зеленого света" от Тегерана и Москвы лидер Турции не получил. Не произошло и ожидавшегося им существенного снижения российского военного присутствия в Сирии, что могло бы развязать руки турецкой армии. База в Хмеймиме продолжает действовать. Ему было ясно указано, что решить свои проблемы с сирийскими курдами наилучшим образом он сможет только "на дороге в Дамаск". Сирийский же руководитель Б. Асад, у которого по-прежнему сохраняются проблемы в диалоге с политически "соблазненными" Вашингтоном курдами, заявляет, что в любом случае будет защищать суверенитет страны всеми силами.



В самой Рожаве ситуация для турецкого вторжения тоже непростая. Курдская оборона там насыщена американскими противотанковыми "Джавелинами" и зенитными "Стингерами". Имеются у курдов в достаточном количестве и беспилотники. Из того мутного потока вооружений, который Вашингтон в этот период направлял на Украину, по некоторым данным, немалый ручеек при участии Киева утекал в арсеналы союзников США в Сирии. Кто знает, может быть, среди них есть и поставленные Турцией украинцам "Байрактары". Пробуксовка военной операции турок против сирийских курдов и слишком высокие потери в ней могли бы не только не дать Эрдогану нужные результаты на выборах, но и подорвать его позиции. К тому же в Рожаве против турецкого вторжения готовы бороться не только курдские пешмерга, но и ополчение арабских племен. А в случае присоединения к ним правительственной сирийской армии, которой также, говорят, перепала по контрабандным каналам часть западной военной помощи с Украины, исход подобной кампании мог бы быть и вовсе неожиданным для турок. А ведь есть еще и американцы, стоящие за курдами.



Другое дело, если бы Анкара вместо вторжения посодействовала установлению полного суверенитета Дамаска над всей северо-восточной частью Сирии. В Рожаве, например, наиболее многочисленное арабское племя Шаммар, формально входящее в СДС, но все более от них отдаляющееся, поддерживает подобную перспективу, а его лидер шейх Хамиди Дахам аль-Джарба поддерживал контакты как с официальными властями страны, так и с российскими военными на базе "Хмеймим". Сын шейха Бандар аль-Хамиди возглавляет боевое подразделение Аль-Санадид племени Шаммар в составе СДС. Их окончательный выход из коалиции разрушил бы ее изнутри. Примирение Р. Эрдогана и Б. Асада, когда-то бывших большими личными друзьями, могло бы решить многие проблемы, даже безо всяких военных действий, в том числе и в отношении возвращения 4 млн сирийских беженцев. Кроме официальных властей Сирии, их не состоянии принять обратно никакие контролируемые протурецкими силами части страны.



В последние дни из Анкары вместо воинственных стали звучать отрезвляющие речи. Так, министр иностранных дел Турции встретился с сирийским коллегой, после чего заявил о возможном примирении между Дамаском и оппозицией, давая понять, что и Анкара могла бы стать частью этого процесса. Правда, после нападок обретающихся в Турции непримиримых сирийских оппозиционеров и протестов на севере и северо-западе Сирии (эти территории находятся под контролем турецких сил), он стал делать оговорки к сказанному, но "круги по воде" от запущенного камня пошли.



Представитель оппозиции Хуррас ад-Дин отвергает примирение



Представитель террористической группировки "Хуррас ад-Дин" отвергает примирение



В турецком обществе развернулась обширная дискуссия, в ходе которой многие ведущие деятели, а также политические аналитики высказались за то, что примирение с Дамаском давно назрело. Принципиально важно, что за это однозначно выступает председатель входящей в коалицию с ПСР Партии националистического движения Д. Бахчели, без поддержки которого хранящему пока на данный счет молчание Эрдогану на выборах будет крайне трудно. Примечательно, что заместитель президента по партии Хаяти Язичи вполне допускает прямую встречу своего шефа с Б. Асадом. Проправительственная Hurriyet опубликовала статью под названием: "Критический порог в нормализации отношений с режимом Асада преодолен".



Безусловно, невозможно с полной определенностью сказать, какую дорогу в конечном счете изберет Р. Эрдоган – "в Дамаск" или "в пекло". Восток известен своей непредсказуемостью. Однако, если руководствоваться рациональными соображениями и элементарным здравым смыслом, наметившийся мирный путь более предпочтителен, в том числе с точки зрения национальных интересов самой Турции.