Мир движется к Третьей мировой? - Валерий Панов

07:55 24.08.2022 Запад готов развязать против РФ войну с применением ядерного и химического оружия

Валерий Панов

22.08.2022



Известное немецкое издание Deutsche Welle (внесено в список иноагентов) обосновало "законность" обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками. DW ("Немецкая волна") якобы ознакомилась с Женевской конвенцией и пришла к выводу, что этот документ не содержит строгого (?!) запрета на обстрел Запорожской АЭС. "Раз станция обеспечивает электричеством военных, значит, может быть объектом атаки", - утверждается в публикации.



Логика более чем странная, если не сказать изуверская: издание оправдывает действия укронацистов (читай - американцев), которые практически готовят Европе ядерную катастрофу. Но речь идет не столько о сотрудниках издания, сколько о немецкой власти в целом.



Поскольку Deutsche Welle финансируется из госбюджета, а дирекцией издания руководят правительство и парламент страны (бундестаг), то вполне очевидно, что "волна" выражает официальное мнение руководства страны.



Ведь эта "элита" не может не знать, что ядерный взрыв, если он будет спровоцирован украинскими ракетно-артиллерийскими ударами по ЗАЭС, или радиоактивное заражение местности в результате украинских атак на атомное хранилище, расположенное рядом с реакторами, накроет всю Европу. А учитывая преобладающую в районе Запорожской атомной электростанции розу ветров, можно сказать, что Европа пострадает больше всего, но, в первую очередь, конечно, та Украина, что находится западнее Днепра, а также прилегающие районы России. Потом ветер понесет радиацию в западном и юго-западном направлениях. На "законном основании", как утверждает Deutsche Welle.



Очевидно, что такой же является и позиция других западных стран. Причина одна - ненависть к России, которая затмевает европейский разум и толкает его на неадекватные действия.



Обстрелы украинскими формированиями территории Запорожской АЭС могут стать поводом для армий стран НАТО осуществить прямое вмешательство в российскую спецоперацию на Украине. Заявления такого рода уже звучат на Западе. Так, британский депутат Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей американского Конгресса США Адам Кинзингер синхронно заявили, что возможная утечка радиации на Запорожской АЭС попадает под статью 5 устава НАТО о коллективной безопасности и может рассматриваться как нападение на членов альянса. Вслед за призывами отдельных британских и американских парламентариев задействовать против России статью 5 устава НАТО, с таким же требованием выступила и Польша. По мнению Варшавы, акт агрессии против всех членов военного блока влечет за собой вступление в войну всех членов Североатлантического альянса. Иными словами, Запад, позволяя Киеву реализовывать свои преступные замыслы, провоцирует войну с Россией.



"Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании", - сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Он особо подчеркнул, что "западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной", к которому усиленно готовятся. Доказательством целенаправленных враждебных действий против нашей страны служит принятая на последнем саммите НАТО резолюция, в которой Россия открыто названа врагом альянса.



Аналогичные действия предпринимаются и против Китая, который США всеми силами стараются спровоцировать на конфронтацию с НАТО, используя для этого тайваньский вопрос, констатировал Патрушев.



Глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что Запад готовится к открытому вооруженному конфликту против России, в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, "как сейчас яростно, совершенно самоубийственно ведутся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ… Запад ждет от нас таких действий, на которые они смогут ответить уже прямым вторжением на Украину".



То, что российские военные аккуратно ведут боевые действия, не устраивает НАТО, отметил Шатров, в первую очередь, США, которые готовы ввязать европейские страны - члены НАТО в эту войну. Последние украинские провокации говорят о том, что подготовка к реальному столкновению идет. Думаю, заметил Шатров, что у Запада есть желание перейти на следующий уровень в этой игре и, таким образом, поддержать украинские войска. Очевидно, что Украина под "чутким" руководством США пытается создать из Запорожской атомной станции демилитаризированную зону под международным контролем, для охраны которой может быть введен некий миротворческий контингент. Это будет означать появление третьей силы, которая сможет расширить свое присутствие в зоне конфликта, заявил политолог Ростислав Ищенко.



В Минобороны РФ сообщили, что еще в конце июля российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления. При обследовании в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа "В".



Наличие яда также подтвердили специалисты Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (С.-Петербург). Факт применения Украиной боевых отравляющих веществ можно считать доказанным, сказал газете "Взгляд" микробиолог Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН. Он также отметил, что ботулотоксин типа "В" - один из самых сильных органических ядов. "Наработка ботулотоксина типа "В" - довольно сложный процесс, который вполне освоен на Западе". Никулин напомнил, что в последние годы на Украине, особенно в Киеве, Одессе, Херсоне и Львове неоднократно фиксировались вспышки ботулизма - отравление в результате попадания в организм человека ботулотоксина. И добавил: "Скорее всего, американцы работали с ботулотоксином на территории Украины. В том же Киеве, Одессе, Львове и других городах у них есть для этого высокотехнологичные лаборатории. Ботулотоксин типа "В" был на вооружении многие годы и, по всей видимости, остается до сих пор, потому что с 2001 года американцы никого не пускают на свои склады и арсеналы".



Россия вовсе не добивается того, чтобы США приняли прямое участие в вооруженном конфликте на Украине, однако пока все действия Вашингтона ведут именно к такому результату. Это заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, выступая в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, Москва стремится избежать ситуации, при которой США станут стороной конфликта. "Но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что российская сторона многократно направляла официальные сигналы в Вашингтон - как в нотной форме, так и в виде бесед. Их смысл сводится к тому, что, противодействуя российской специальной военной операции, США становятся на грань превращения в сторону конфликта. Он констатировал, что в Вашингтоне поощряют Киев, который уже в открытую говорит о возможности нападения на объекты в глубине российской территории и в Крыму. И этот процесс, что называется, набирает силу.



Украинское руководство разрабатывает план захвата части Белгородской области, чтобы исключить обстрелы объектов нацистских формирований в Харькове. Об этом в эфире Первого канала сказал официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. "Это очень опасные заявления, которые делают официальные лица украинской власти", – заявил он.



Более того, США запустили перезагрузку тлеющих по всему миру конфликтов. Вашингтон планирует продолжить войну с Ираком и устроить госпереворот еще в нескольких государствах, передает "Царьград" сообщение генерала США Уэсли Кларка. В Белом доме давно подготовлены планы по вторжению в государственные дела нескольких стран. США планируют реализовать их в течение следующих пяти лет, рассказал генерал Кларк, уточнив, что эти сведения он получил от американского высокопоставленного чиновника. "В какой-то момент он взял со стола бумажку и говорит: смотри, недавно сверху спустили. Нам за пять лет своротить семь стран. Планируем начать с Ирака, а дальше у нас по плану", - приводит издание слова Кларка. Он отметил, что перевороты планируются также в Сомали, Иране, Сирии, Ливане, Судане и Ливии. Такая информация, конечно, в открытом доступе появилась не случайно. В последние дни и недели в мире обострились старые военные и политические конфликты, причем почти одновременно.



Тайвань, Косово, Палестина, Нагорный Карабах, Ливия - количество заново оживших и грозящих всерьез полыхнуть "горячих точек" на карте нашей планеты впечатляет. Разумеется, в каждом конкретном из перечисленных выше случаев налицо свой собственный комплекс обстоятельств, причин, сценариев и целей повышения конфликтного потенциала. Но тот факт, что все, словно в известном романе Михаила Булгакова, "загорелось как-то необыкновенно, быстро и сильно, как не бывает даже при бензине", вызывает неизбежные вопросы: случайность ли это и не связано ли каким-то образом с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины?



Все перечисленные "горячие точки" - не новое в захватнических планах США и коллективного Запада, а наследие их прошлого, давнего и недавнего, которое сейчас демонстрируется миру в качестве "фишек", годных для того, чтобы сделать на них следующие политические ставки и продолжить игру. Но стоит заметить, что все это, опять же, как-то не всерьез, вроде как пугают. В Косово ситуацию по команде тех же США "подморозили" минимум до сентября, Израиль очень быстро заявил, что цели операции "Рассвет" уже достигнуты, и продолжения массированных ударов по целям на территориях Палестинской автономии не последует, в Нагорном Карабахе азербайджанские военные также, почти мгновенно, свернули начатые было боевые действия. Впрочем, здесь определяющей является позиция Турции, активно взаимодействующей сейчас как с Россией, так и с Ираном, а также выступающей фактором противодействия политике США, в том числе в рамках НАТО.



Вашингтон, скорее, пытается спровоцировать конфликты на всем постсоветском пространстве. Так, уже нередко звучат заявления, тиражируемые СМИ, в том числе и российскими, что полыхнуть может и где-то рядом с Россией - в Средней Азии или на Кавказе. Кому-то очень хочется поссорить нас с тем же Казахстаном.



Это тактика, при которой Штаты, используя свои геополитические преимущества, делают то, что лучше всего умеют, - сеют хаос. Вашингтон регулярно занимается подобным поджигательством, однако в нынешней ситуации поджоги превратились в один из важнейших инструментов для сохранения за США статуса единственной сверхдержавы.



Статуса, который Америка может потерять в нынешнем конфликте с Россией. На X Московской конференции по международной безопасности, проходившей в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что специальная военная операция России на Украине ознаменовала окончание однополярного мира. "Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира", - сказал Шойгу, добавив, что главное отличие между этими полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, а другие – пренебрегают ими".



Месяцем ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр сообщил о закате эры мирового господства Запада. Подобное заявление он сделал во время своего выступления на заседании британского Фонда Дитчли. По словам экс-премьера, глобальные изменения на планете связаны с двумя факторами: увеличением влияния Китая, который хочет стать второй сверхдержавой на планете, и обстановка на Украине, где Россия проводит свою спецоперацию. И какую стратегию действий Запада видит Блэр в новой геополитической ситуации? Рецепт старый, проверенный веками: государствам Запада необходимо нарастить военные бюджеты, а также наладить отношения с развивающимися странами.



В этих выступлениях два видения современного мира и два представления о его дальнейшем развитии. Сегодня Запад реально стал перед дилеммой: тотальная война как альтернатива миру на условиях Путина. Очень точную характеристику указанному периоду дал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своей статье "Современная международная военно-политическая ситуация и тенденции ее развития" (журнал "Национальная оборона" №3/2022): "В настоящий момент прямо на наших глазах разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории. Его суть - в крахе однополярного мира и системы международных отношений, основанной на праве самого сильного, то есть США, разрушать другие государства, чтобы предотвратить малейшую возможность их превращения в альтернативные центры силы. Именно эти цели преследовались в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Именно на это были направлены усилия Запада по втягиванию в орбиту своего влияния Украины. Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов - создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все, даже наши нынешние противники".



"Эта система" - а именно коллективный Запад, его широкая военно-политическая коалиция сформулировали совершено определенную задачу, которая прямо уже не была связана с ситуацией на Украине. Ее достаточно откровенно озвучил министр обороны США – "нанести поражение России".



Причем, настолько мощное, чтобы его последствия ощущались долго и сводились к невозможности проведения РФ активной внешней и внутренней политики. Очевидно, что мир движется к Третьей мировой. Нет сомнений и в том, что большая война может перерасти в ядерную. Обстрелы ЗАЭС – это предтеча, если можно так сказать, ядерного конфликта в Европе. Но в западных столицах явно забыли, а скорее, не знают ветхозаветное предостережение: "Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю..." (Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7).



Обозреватели китайского издания Baijiahao обратили внимание на "важное заявление" российского президента, которое, по их мнению, "серьезно повлияет на ситуацию в мире". В материале отмечается, что далеко не все страны готовы мириться с навязываемой США "демократией", продвигая которую Вашингтон - "самопровозглашенная сверхдержава" - много лет разжигает конфликты по всей планете.



"Россия - единственная страна, которая не побоялась бросить вызов гегемону. Она привлекает единомышленников на всех континентах, объединяя их для противостояния США", - пишет Baijiahao.



И, выступая на открытии международного форума "Армия-2022", отмечают авторы статьи, Владимир Путин сообщил важную новость: "Он рассказал о готовности России предложить партнерам из Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов самые современные виды вооружений, прошедшее обкатку в условиях реальных боевых действий". По мнению китайских экспертов, Путин этим заявлением жестко предупредил Вашингтон: Россия не только бросила вызов гегемонии США, но и будет поддерживать своих партнеров-единомышленников. Стоит также напомнить, что в свое время СССР потребовалось четыре года, чтобы разбить войска объединенной Гитлером Европы и взять Берлин. Сегодня Россия это может сделать за несколько часов, тем не менее, призывает к миру. Именно в позиции России есть гарантия того, что человечество не переступит опасной черты. Источник - stoletie.ru

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