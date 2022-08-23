Сирия согласилась помочь России "корректировать историю", - НГ

08:08 24.08.2022

Дамаск обменяется послами с ДНР и ЛНР и не исключил своего участия в донецком трибунале



Геннадий Петров

23.08.2022



Асад готов поддерживать Путина везде, где только можно.

Сотрудничество России и Сирии станет более тесным. В ближайшее время сирийские послы появятся в ДНР и ЛНР, а послы донбасских республик – в Дамаске. Россия, в свою очередь, к удовлетворению Башара Асада, готова сделать свои отношения с Израилем менее ровными, чем раньше. Такой вывод можно сделать по итогам переговоров в Москве между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. А вот ясности о том, насколько далеко может зайти сирийско-турецкое сближение, против ожиданий, не прибавилось.



Визиту главы внешнеполитического ведомства Сирии в российскую столицу придал дополнительный резонанс иранский новостной ресурс Tasnim. Он сообщил, со ссылкой на свои источники, что Асад и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены провести переговоры в Узбекистане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15–16 сентября. Оба лидера, утверждал информированный иранский ресурс, якобы были приглашены туда Владимиром Путиным. Если эта информация верна, получается интересный парадокс: российский лидер выступил в той роли, в которой пытается выступить Эрдоган, – посредника-миротворца. Только турецкий президент собирается помирить РФ и Украину. В пользу того, что официальная Анкара все-таки решила наладить отношения с официальным Дамаском, прерванные в 2011 году, когда в Сирии начались полностью поддержанные турецкими властями протесты против Асада, свидетельствовал и ряд примирительных заявлений Эрдогана. Накануне приезда Микдада в Москву он заявил, что цель политики Турции – это "создать вокруг себя зону мира и сотрудничества, начиная с наших ближайших соседей". В контексте разговоров о намечающейся турецкой операции в курдских районах Сирии это звучало интригующе.



Правда, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу несколько снизил ожидания. Он заявил, что, по его данным, на саммит ШОС Асад вообще не приглашен. От визита Микдада в Москву ожидалось внесение ясности, будет встреча двух лидеров, похожая на начало процесса примирения двух государств, или нет. Однако сирийский и российский министры решили обойти вопрос о возможных переговорах Асада и Эрдогана. "Усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии, – это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории Сирии. Мы не будем ставить никаких условий, но турецкая оккупация должна закончиться на территории Сирии", – сказал Микдад на пресс-конференции в Москве. Эти слова можно трактовать как указание, при каких обстоятельствах оба лидера все-таки смогут побеседовать.



Лавров, в свою очередь, констатировал, что договоренности, достигнутые в астанинском формате, выполняются. Он упомянул заявление, принятое 19 июля, по итогам саммита в Тегеране, Путиным, Эрдоганом и президентом Ирана Эбрахимом Раиси. "Оно является открытым документом, в нем четко подтверждается уважение суверенитета, территориальной целостности Сирии, недопущение каких-либо действий по поощрению сепаратистских тенденций", – указал Лавров. Впрочем, в его речи на совместной пресс-конференции с Микдадом наблюдателей впечатлило не это, а довольно резкое заявление в адрес Израиля. Он осудил эту страну за недавние удары по Сирии. Лавров упомянул июньскую атаку международного аэропорта в Дамаске и бомбежку Тартуса. Российский министр не упомянул, что бомбежка произошла всего в восьми километрах от российской военной базы. Израиль указывал, что в Тартусе он нанес удар по объекту движения "Хезболла". Ранее израильтяне в подобных случаях объясняли, что проиранская шиитская группировка специально старается расположить свои позиции рядом с россиянами, чтобы спровоцировать конфликт двух стран. Видимо, эти объяснения Москву устраивали. Теперь не устроили.



Среди прочих заявлений, сделанных на пресс-конференции Лаврова и Микдада, следует отметить те из них, которые касаются ДНР и ЛНР. Сирийский министр выразил полную поддержку российский спецоперации, которую он назвал "коррекцией истории". Кроме того, Микдад заявил, что переговоры об установлении дипломатических отношений его страны с ДНР и ЛНР идут и обмен послами состоится в "самые ближайшие дни или недели". Более того, представители Сирии, как оказалось, могут принять участие в трибунале, который, по некоторым данным, готовится в Донецке. Перед ним, вероятно, предстанут бойцы признанного террористическим в РФ батальона "Азов". Сирийский министр напомнил, что его страна первая признала ДНР и ЛНР. По словам Микдада, "любой запрос, исходящий от этих республик, мы будем серьезно рассматривать". Свою поддержку политики Кремля сирийский дипломат решил выразить делом. Из Москвы Микдад отправится в Абхазию. С этой республикой, а также с Южной Осетией Сирия установила дипломатические отношения еще в 2018 году.