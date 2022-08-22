Пакистан примкнул к другому стану, - Сергей Строкань

08:31 24.08.2022 Исламабад снова становится ближайшим союзником Запада в Южной Азии



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Пакистанская полиция предъявила обвинения в терроризме бывшему премьер-министру Имрану Хану, впервые после его досрочной отставки создав условия для его ареста и уголовного преследования. Атака на известного своими антиамериканскими взглядами Имрана Хана, призванная убрать его из политической жизни, происходит на фоне радикального внешнеполитического разворота Исламабада, идейным отцом которого стал главком пакистанской армии Камар Джавед Баджва. Играющий роль "теневого лидера" генерал Баджва взялся за восстановление связей с США и Великобританией, выражая полную поддержку, в том числе, их позиции по Украине. Формирование нового треугольника Вашингтон-Лондон-Исламабад превращает Пакистан в ближайшего союзника Запада.



Премьер-террорист

Предъявленные бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом от 1997 года грозят ему многолетним тюремным сроком. Эти обвинения были выдвинуты на основании его выступления на митинге оппозиции в Исламабаде в минувшую субботу.



Обращаясь к своим противникам - высшим должностным лицам полиции, судьям и политическим оппонентам, Имран Хан пригрозил им общенациональными акциями протеста, предупредив: "Будьте готовы к этому, мы также примем меры против вас".



Эти слова были расценены как призыв к антиправительственным выступлениям.



Возмущение экс-премьера было вызвано уголовным преследованием его ближайшего советника Шахбаза Гилла. Тот был обвинен в госизмене и арестован после недавнего выступления на частном телеканале ARY TV с призывом к солдатам и офицерам отказываться подчиняться "незаконным приказам" военного руководства.



Имран Хан идет в новый поход за властью

Уже после митинга в Исламабаде, выступая в воскресенье на митинге в городе Равалпинди, Имран Хан заявил, что за преследованиями его и его партии "Техрик-е-Инсаф" стоят пакистанские военные, и вновь пригрозил массовыми протестами и свержением новому правительству премьера Шахбаза Шарифа. Оно было сформировано после того, как в апреле этого года парламент проголосовал за досрочную отставку Имрана Хана.



"В стране был разработан план, чтобы поставить нашу партию к стенке. Но я уверяю вас, что ситуация в Шри-Ланке повторится и здесь. Сейчас мы следуем закону и конституции. Но когда руководство отклоняется от этого пути, кто остановит народ? Здесь проживает 220 миллионов человек",- заявил Имран Хан, дав понять, что он опирается на могущественную силу - пакистанскую улицу, которая не сказала свое последнее слово.



Вопрос о том, будет ли Имран Хан арестован уже в ближайшие дни, остается открытым. В соответствии с правовой системой Пакистана, полиция подает так называемый "первый информационный отчет" об обвинениях мировому судье, который и решает, какие дальнейшие действия должны быть предприняты в рамках уголовного дела.



Однако угроза ареста экс-премьера и его исчезновения из политической жизни Пакистана на многие годы, учитывая конфликт с силовиками и правящей элитой, становится все более реальной.



Еще одним подтверждением этого стало обнародованное в минувшее воскресенье решение Пакистанской службы контроля за СМИ запретить прямую трансляцию выступлений бывшего премьер-министра. "Имран Хан в своих выступлениях и заявлениях постоянно выдвигает необоснованные обвинения в адрес государственных институтов и распространяет ненавистнические высказывания против государственных институтов и должностных лиц. Это наносит ущерб поддержанию правопорядка и может нарушить общественный мир и спокойствие",- говорится в заявлении службы.



Как хорошо быть генералом

Несмотря на то что вновь обострившаяся борьба за власть в Пакистане выглядит результатом внутриполитического противостояния, ее триггером служат кардинальные разногласия правящих элит по вопросам внешнеполитического выбора: в одном лагере выступают за союзнические отношения Пакистана с США и Западом, в другом - с Китаем и Россией.



Роль лидера, намеренного совершить кардинальный разворот в политике Исламабада и восстановить серьезно осложнившиеся связи с США и Западом, взял на себя главный оппонент Имрана Хана, главнокомандующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва.



Еще в начале апреля, накануне отставки премьера могущественный пакистанский главком, выступая на заседании Исламабадского диалога по безопасности, заявил о важности стратегических отношений с США и выразил недоумение по поводу того, что правительство не осуждает действия России на Украине.



"Российское вторжение на Украину очень прискорбно, поскольку тысячи людей гибнут, а миллионы становятся беженцами. Половина Украины разрушена. Несмотря на законные опасения России в области безопасности, ее агрессию против небольшой страны нельзя оправдывать",- предупредил тогда генерал Баджва, напомнив также, что с момента обретения Украиной независимости у Пакистана были с ней "отличные оборонные и экономические отношения".



После прихода к власти правительства Шахбаза Шарифа генерал Баджва стал главным посредником в отношениях между Исламабадом и Вашингтоном. В начале августа он провел телефонные переговоры с командующим Центральным командованием Соединенных Штатов (US CENTCOM) генералом Майклом Эриком Куриллой и заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. По сообщению APP, пакистанский главком призвал Белый дом и Минфин США подтолкнуть МВФ к скорейшему предоставлению Исламабаду кредита в размере $1,2 млрд.



Весьма символично и то, что отмечать 75-летие независимости страны, в управлении которой ключевую роль традиционно играли военные, пакистанский главком отправился в Лондон.



В ходе официального визита в британскую столицу, где его принимали с беспрецедентными почестями, генерал Баджва встретился с военным руководством Соединенного Королевства, а также впервые в истории британо-пакистанских отношений стал главным гостем на параде выпускников Королевской военной академии в Сандхерсте, назвав приглашение на парад "уникальной честью и большой привилегией".



Пакистан возвращается в орбиту американской политики

Главное же мероприятие по случаю 75-летия независимости прошло в пакистанском посольстве в Лондоне - торжественный прием посетил мэр британской столицы, выходец из Пакистана Садик Хан. Гостями посольства также стали украинско-британский бизнесмен пакистанского происхождения Мухаммад Захур - основатель STIL Group, бывший издатель украинской англоязычной газеты Kyiv Post и соучредитель Ukrainian Music Awards и его жена - известная украинская певица Камалия (настоящее имя - Наталья Шраменкова). До начала российской спецоперации на Украине 67-летний Мухаммад Захур - выпускник Донецкого металлургического института, имевший многолетние тесные связи с украинской политической и деловой элитой, проживал в Киеве, а после начала боевых действий вместе с женой перебрался в Лондон.



На фото с приема в посольстве генерал Баджва и сопровождающие его лица аплодируют Камалии, исполняющей песню в рамках культурной программы по случаю главного пакистанского национального праздника. Согласно утечкам в прессу и признаниям самой Камалии, которые она сделала в одном из интервью еще в мае, после отъезда из Киева ее муж и другие доноры решили на свои деньги приобрести два боевых самолета, "чтобы помочь Украине".



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №154 от 24.08.2022, стр. 6 Источник - Коммерсант

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