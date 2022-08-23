Саудовская Аравия временно обезопасит нефтяные доходы России. Москва выиграет от продления соглашения ОПЕК+

09:04 24.08.2022 23.08.2022



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман допускает новые сокращения нефтедобычи в рамках продленного соглашения ОПЕК+.



Саудовские власти сделали важные заявления, которые напрямую затрагивают Россию и ее будущие нефтяные доходы. Саудовская Аравия (СА) как ключевой регулятор мирового нефтяного рынка планирует сохранять или даже увеличивать ограничения на добычу и совокупное предложение нефти для мирового рынка. Для этого Эр-Рияд будет продлевать соглашение ОПЕК+, которое ограничивает добычу в странах-участницах. Участники картеля ОПЕК не считают себя виноватыми в относительно высоких мировых ценах не нефть. И соответственно они не будут пытаться сбивать их через увеличение добычи. Такая позиция Саудовской Аравии говорит о том, что РФ может считать свои доходы от нефтяного экспорта относительно защищенными. По крайней мере со стороны добывающих стран. В то же время США пока еще не отказались от попыток ввести ограничения на экспортные цены российской нефти.



"Скоро мы начнем работу над новым соглашением на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений. Мы намерены сделать новое соглашение более эффективным, чем раньше", – заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман агентству Bloomberg. По словам саудовского министра, у нефтедобывающих стран есть инструменты для ограничения волатильности нефтяного рынка, включая сокращение добычи.



"ОПЕК+ сталкивалась с гораздо более сложной окружающей средой в прошлом, и мы стали более сильными и сплоченными, чем когда бы то ни было. У ОПЕК+ есть обязательства, гибкость и средства в рамках существующих механизмов декларации о сотрудничестве, чтобы справиться с этими проблемами и предоставить рекомендации, включающие сокращение производства в любое время и в разных формах, как это было четко и неоднократно продемонстрировано в 2020 и 2021 годах", – заявил принц Абдель Азиз бен Сальман.



Весьма решительно высказывается и руководство ОПЕК, которое отвергает обвинения в искусственном завышении мировых цен и напоминает об ограниченных мощностях как добычи, так и переработки нефти. ОПЕК не виновата в резком росте цен на энергоносители, причина – хроническое недофинансирование в отрасли, заявил на прошлой неделе новый генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.



"Мы очень оптимистичны относительно спроса на нефть в этом году, я лично довольно оптимистичен. Думаю, что будет довольно большой спрос со стороны Китая. Будет и переключение потребителей газа, цены на который взлетели, на нефть. Недавно мы видели, что большое количество потребителей в Европе переключаются на нефть, что является неожиданным, не говоря уже о других частях света – Азии, Ближнем Востоке", – сказал аль-Гайс.



По его словам, недооцененным фактором является восстановление авиаперевозок. Аль-Гайс отверг обвинения в сторону ОПЕК относительно инфляции и роста цен на энергоносители. "Мы увеличивали добычу в соответствии с тем, что мы видим, и постепенным механизмом, который был очень прозрачным. Мы работаем с другими странами в альянсе ОПЕК+, который производит около 46% нефти в мире, очень прозрачным образом. Рынок следит за нашими заседаниями, знает методологию. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть рынок к равновесию, но есть экономические факторы, которые действительно находятся вне контроля ОПЕК", – добавил он. По словам генсека ОПЕК, главный фактор наблюдаемого скачка цен на газ и на нефть – это "хроническое недоинвестирование". По его словам, "у ОПЕК есть решение: инвестировать, инвестировать, инвестировать". Сигналы ослабления глобального экономического роста продолжают оказывать давление на рынок, хотя ОПЕК видит высокие риски дефицита предложения нефти в этом году, а спрос на бензин в США растет вслед за снижением цен. Опасения ослабления спроса в Китае и других странах мира преувеличены, а резервные мощности по добыче нефти в ОПЕК заканчиваются, заявил глава ОПЕК.



Подтверждением ограниченных возможностей для добычи нефти является тот факт, что участники соглашения ОПЕК+ не выбирают существующие квоты по добыче. По данным Reuters, в июле реальная добыча была ниже согласованных квот примерно на 2,9 млн барр. в сутки. А это больше, чем вся текущая добыча Ирана, который остается и крупным нефтяным экспортером.



Правда, иранские чиновники обещают за год нарастить свою нефтедобычу в случае успешного заключения новой "ядерной сделки" и снятия антииранских санкций. Иран планирует к концу текущего года по своему календарю (заканчивается 21 марта 2023 года) нарастить ежедневную добычу нефти до 4,038 млн барр., заявил в понедельник глава подразделения по контролю за добычей нефти и газа Иранской национальной нефтяной компании Хормоз Галаванд.



"Позиция саудитов Россию в текущей ситуации полностью устраивает – соглашение ОПЕК+ будет продлено, возможно, под новым названием, но суть его сохранится. А именно: саудиты и их союзники по нефтяной политике воздержатся от быстрого увеличения добычи, несмотря на уговоры со стороны американцев и европейцев. Соглашение с Россией – это синица в руках, которая намного выгоднее для саудитов, чем журавль в небе в виде гипотетической возможности увеличить свою долю на мировом рынке за счет вытеснения России", – отмечает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. По его словам, саудиты понимают, что вытеснение России с азиатских рынков может и не состояться, учитывая позиции Китая и Индии. "Увеличение же присутствия арабской нефти в Европе будет происходить само собой по мере разворота российских поставок на восток, и тут нет смысла рушить нефтяную сделку с Россией", – считает эксперт. Иранские поставки могут увеличиться примерно на 1 млн барр. в сутки в случае сделки с американцами по ядерному вопросу, но пока этой сделки нет и мы видим лишь спекуляции на ожиданиях, отмечает Митрахович.



"Саудиты в первую очередь заботятся о благосостоянии своего государства, поэтому так и формулируют свою позицию. Для нефтедобытчиков текущие цены комфортны, крупные компании в несколько раз увеличили квартальную прибыль, и пока рынок не будет отвергать такую цену нефти из-за банальной нехватки денег, ее будут стараться держать высокой", – считает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании Total Research.



"Чем меньше нефти на рынке, тем, естественно, она стоит дороже. Учитывая приближающуюся дату европейского эмбарго на российскую нефть, рост нефтяных котировок будет очень выгоден нефтедобытчикам", – прогнозирует эксперт. Существенного снижения мировых цен из-за роста добычи в Иране, по его словам, ждать не стоит. Тем более что иранская нефть и сегодня присутствует на рынке в виде смесей, которые часто перевозят танкеры других государств. Источник - НГ

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