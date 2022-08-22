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Российские компании начали размещать облигации в юанях
09:27 24.08.2022

Юань дошел до "Полюса"
Очередные облигации в китайской валюте вызвали ажиотажный спрос

Второе в истории внутреннего долгового рынка размещение облигаций российского эмитента, номинированное в юанях, провел "Полюс". Он выпустил пятилетние бумаги на 4,5 млрд юаней под 3,8%. Итоги размещения даже превзошли июльский дебют "Русала". Участники рынка ожидают дальнейшего роста активности в секторе таких облигаций, в первую очередь со стороны крупных экспортно ориентированных компаний.

Спустя месяц после дебютного размещения облигаций в юанях, "Русала" (см. "Ъ" от 28 июля), сбор заявок на облигации в китайской валюте провел "Полюс": 23 августа инвесторам были предложены пятилетние бумаги общим объемом до 3,5 млрд юаней (30,5 млрд руб.). Организаторами выступили Газпромбанк и банк "Зенит", банк "Дом.РФ", БК "Регион", Россельхозбанк, "Тинькофф" и BCS Global Markets.

Хотя эти бумаги более длинные (по облигациям "Русала" предусматривалась оферта через два года), спрос так же превысил предложение, что позволило не только снизить ставку, но и увеличить объем размещения. Первоначальный ориентир купона, установленный на уровне до 4,2% годовых, в ходе сбора заявок несколько раз снижался и по итогам составил 3,8% годовых. Объем размещения был увеличен до 4,6 млрд юаней (40,15 млрд руб.).

Это больше суммарного объема по двум выпускам "Русала", размещенным 27 и 28 июля (каждый по 2 млрд юаней, 18 млрд руб.). В Газпромбанке рассказали, что размещение "Полюса" прошло при активном участии российского ритейла. По оценкам главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, доходность облигаций "Полюса" предполагает премию к доходности пятилетних гособлигаций Китая в юанях в размере 140 б. п. "Русал" разместил облигации в юанях с ставкой купона 3,9% на два года.

Обе компании заняли на условиях заметно лучших, чем они могли рассчитывать, если бы размещали бумаги на внешнем рынке. По данным гендиректора "Арикапитала" Алексея Третьякова, юаневые выпуски таких надежных банков, как Goldman Sachs или HSBC, на глобальном рынке торгуются с доходностью 3,8–4,2% годовых.

"Даже без учета выросших рисков справедливый уровень доходности по выпуску "Полюса" не ниже 5,5% годовых",- отмечает господин Третьяков.

Такая аномалия связана с активным уходом российских инвесторов из долларов и евро в юани и дефицитом инвестиционных продуктов в данной валюте. Сейчас юани можно разместить на банковские депозиты, ставки по которым редко превышают 1% годовых, либо в облигации, объем которых составляет всего 4 млрд руб.

"Юань, по сути, единственная приемлемая альтернатива для валют недружественных стран, однако инструментов вложений в юанях, особенно с низким риском, на российском рынке очень мало",- отмечает руководитель управления кредитного анализа УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгений Воробьев.

Интерес к выпускам облигаций, номинированным в юанях, проявляют и другие компании. "Ряд корпоративных заемщиков (абсолютно из разных секторов) в моменте думает или работает над подобными сделками",- отмечает руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов. По мнению Дмитрия Монастыршина, в первую очередь стоит ожидать предложения от крупных экспортеров, имеющих валютную выручку.

4,6 миллиарда юаней
составил объем размещения облигаций золотодобытчика "Полюс" в китайской валюте 23 августа.

Со временем компании могут заместить заимствования в долларах и евро на облигации в юанях. "Размещения в юане как эмитентами, так и многими инвесторами воспринимаются как новая форма еврооблигаций, поэтому данный инструмент в долгосрочной перспективе будет постепенно занимать ту долю, которую ранее занимали евробонды",- отмечает Денис Леонов.

С развитием локального рынка, полагает Евгений Воробьев, возможен сценарий, при котором китайские эмитенты будут выходить на российский долговой рынок с предложением своих облигаций, в качестве диверсификации базы инвесторов. В 2020 году на российский рынок вышли Минфины Белоруссии и Казахстана, а также белорусский ритейлер "Евроторг".

Виталий Гайдаев

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661322420


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