Что не так со страховой медициной в Казахстане? - Алина Темирева

09:29 24.08.2022

Что не так со страховой медициной в Казахстане?

Начиная с середины 90-х годов в Казахстане периодически поднимался вопрос введения обязательного медицинского страхования. Первая попытка была предпринята в 1996 году, когда был создан Фонд обязательного медицинского страхования, предпринята попытка разработки тарифов на оплату оказанных медицинских услуг медицинским организациям. В то время в основном функционировали государственные больницы, частных больниц были считанные единицы. Но попытка закончилась неудачно, были выявлены факты хищения средств и фонд ликвидировали.



В 2009 году стартовала Единая национальная система здравоохранения (ЕНСЗ), как одна из ступеней для последующего введения обязательного медицинского страхования. Ключевыми аспектами ЕНСЗ были централизация финансирования медицинских услуг на уровне Министерства здравоохранения, внедрены новые подходы в тарифообразовании, механизме оплаты услуг и одним из важных - право свободного выбора медицинской организации каждому гражданину не зависимо от места проживания, т.е. "деньги пошли за пациентом". Внедрение ЕНСЗ дало толчок развитию конкуренции среди медицинских организаций и возможность участия частных больниц в государственном заказе.



В след за внедрением ЕНСЗ вопрос развития страховой медицины вновь попадает в центр внимания и в 2014 году попадает в Концепцию социального развития Республики Казахстан до 2030 года и Плана социальной модернизации на период до 2016 года – "К 2030 году каждый гражданин, вне зависимости от места жительства, сможет получить медицинскую помощь, гарантированную государством, а также в рамках обязательного социального медицинского страхования, необходимые лекарственные средства и доступ к новейшим медицинским технологиям, внедренным в Казахстане"…. "Для этого в Казахстане с 2017 года будет внедрена система обязательного социального медицинского страхования". В 2015 году была разработана концепция внедрения страховой медицины в Республике Казахстан, изучен международный опыт. Так указывалось, что в мировой практике все системы здравоохранения имеют смешанную структуру финансирования, с преобладанием одной из 4 основных моделей:



- бюджетная модель, основной источник финансирования – общее налогообложение. Эта модель распространена в 22 странах мира (Великобритания, Австралия, Канада и др.) из 54, гарантирующих всеобщий охват населения медицинской помощью;



- социальное медицинское страхование, финансируемое за счет обязательных солидарных взносов государства, работодателей и работника. Распространена в 30 странах мира из 54 (Германия, Франция, Япония, Корея);



- частное медицинское страхования, финансируемое за счет добровольных взносов работодателей или самих работников (США до Реформы здравоохранения и защиты пациентов 2009 года);



- накопительные счета здравоохранения, применяются преимущественно в Сингапуре. Финансируются исключительно за счет дохода работающих граждан.



Бюджетная модель характеризуется высоким уровнем стабильности финансирования и социальной защищенности, однако практически не оказывает влияния на индивидуальную ответственность граждан за собственное здоровье и конкуренцию среди поставщиков медицинских услуг. Социальное медицинское страхование обеспечивает реализацию солидарной ответственности за здоровье всех социальных партнеров, создает стимулы для развития конкуренции, повышения качества и эффективности. Кроме того, при этой модели обеспечивается высокий уровень саморегулирования системы здравоохранения.



Реализация концепции подразумевалась в рамках следующих основных направлений: Обеспечение финансовой устойчивости; Регулирование системы обязательного социального медицинского страхования; Совершенствование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; Стимулирование конкуренции между поставщиками медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования; Совершенствование механизмов обеспечения качества медицинских услуг и безопасности пациентов; Развитие информационной инфраструктуры системы обязательного социального медицинского страхования.



Пройдя долгий путь, связанный с разработкой правовых актов, определением размеров ставок страховых взносов, решением вопроса с самозанятыми гражданами и разделением пакетов - что положено в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет государства (ГОБМП) и что будет покрываться Фондом обязательного социального медицинского страхования, с 1 января 2020 года система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в нашей стране стартовала.



Внедрение ОСМС осложнилось объявлением пандемии коронавирусной инфекции в мире и ростом заболеваемости этой инфекцией в нашей стране, что привело к перераспределению объемов финансирования внутри пакета гарантированного объема медицинской помощи, так как лечение инфекционных заболеваний в нашей стране полностью покрывается государством. Кроме того, введение режима ЧС и последовавшими потом локдаунами, ограничили доступ гражданам к профилактической и плановой медицинской помощи, что обоснованно увеличило количество жалоб и обращений граждан в социальных сетях, средствах массовой информации и в государственные органы. Ожидания в расширении медицинских услуг и доступа к ним населению, к сожалению, не оправдались.



Раскритиковал работу Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и Премьер-министр Алихан Смаилов, поручив провести аудит системы здравоохранения в январе этого года - "Все показатели ФСМС слишком общие и слабо отражают реальные потребности населения в медицинской помощи, а также медицинских организаций для их удовлетворения". К слову сказать, за два года функционирования системы, назначен уже третий по счету руководитель Фонда. Тогда же Премьер-министр поручил начать поэтапную передачу финансирования ГОБМП на местный уровень.



С этим решением не согласны профессиональное сообщество и пациентские ассоциации – на разработку проекта внедрения страховой медицины ушли годы, выровнялся тариф на оплату, внедрение же новых подходов повлечет за собой необходимость согласования и обучения 20-ти регионов, пациент лишится права выбора медицинской организации, что в свою очередь вызовет социальное напряжение и неравенство в получении медицинских услуг.



Реформирование здравоохранения в нашей стране начато с 1998 года и продолжается до сих пор. Действительно, в системе ОСМС и в работе ФСМС есть задачи, требующие пересмотра в подходах формирования пакетов ГОБМП и ОСМС, совершенствования нормативной базы, улучшения работы как с пациентами, так и с поставщиками услуг (работать не только "кнутом" в виде штрафов) и в целом в улучшении качества медицинских услуг и доступности медицинской помощи населению.



Темирева Алина

23.08.2022