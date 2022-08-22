Антиколониальный Интернационал, - Дмитрий Аграновский

09:36 24.08.2022 спецоперация вышла далеко за пределы Украины и превратилась во всемирное восстание против неоколониализма

Дмитрий Аграновский



Специальная военная операция на Украине, кроме всех прочих аспектов влияния на нашу жизнь, возвращает в наш лексикон, казалось бы, почти вышедшие из широкого употребления термины. И вот уже в Государственной Думе обсуждают возвращение в Уголовный Кодекс РФ таких понятий, как "саботаж" и "вредительство". Оказывается, и то, и другое в сегодняшнем мире вполне присутствует. А я хочу вспомнить еще одно слово, почти забытое и, на мой взгляд, совершенно не заслуженно, несущее, по моему мнению, исключительно положительный посыл – "Интернационал". Вместе с ним в наш лексикон возвращается еще одно несправедливо забытое, отрицательное, но не менее актуальное – "неоколониализм". А если объединить эти два слова вместе общим смыслом и посмотреть на них через призму нашей Специальной военной операции и отношения к ней большинства стран мира, то получится "Антиколониальный Интернационал".



Некоторые наши товарищи расстраиваются, что СВО идет не так быстро, а результаты ее не такие наглядные, как бы им хотелось. Возможно, это было бы так, если брать исключительно военную составляющую. И то, совершенно очевидно, что военная инициатива у нас и перехватить ее украинским вооруженным формированиям не удастся, даже если Запад осыплет их деньгами и вооружением. Поэтому то, что с нашей стороны выглядит как недостаточно быстрое продвижение, с противоположной стороны выглядит, как катастрофа – Россия бросила вызов всему Западу или, как они любят говорить, "мировому сообществу" (напомню, в странах G7 проживает менее 800 миллионов человек при общей численности населения Земли в 8 миллиардов) и Запад не знает, что с этим делать. Победить Россию военной силой невозможно, задавить санкциями тоже – это уже совершенно очевидно. Оставить все как есть для Запада также, в первую очередь, в силу гордыни и неумения договариваться на равных, пока неприемлемо – если не удастся заставить Россию и дальше подчиняться "новому мировому порядку", построенному Западом после разрушения СССР, то ее примеру последуют и другие. И может повториться история ХХ века, когда после Второй Мировой войны, в результате стремительного роста социалистического лагеря, обрушения мировой колониальной системы и развития Движения неприсоединения, западные страны оказались почти что загнаны в свои естественные границы, что для них почти смерти подобно и с политической, и с экономической точки зрения. Ведь сравнительно высокий уровень жизни части граждан западных стран был веками основан, прежде всего на неэквивалентном обмене со всем миром, проще говоря – на грабеже.



И этот порядок был незыблемым, а положение эксплуатируемых государств, несмотря на многочисленные восстания против колонизаторов – безнадежным, пока в ХХ веке в дело не вступила Россия в виде Советского Союза. Оказалось, что западным господам-колонизаторам можно успешно противостоять и военной силой, и экономической. На пике своего могущества СССР в той или иной степени контролировал от половины до двух третей мира. Причем, наша страна строила отношения со своими партнерами на принципиально новой основе. В отличие от стран Запада, которые относились ко всему остальному миру как господа, в отношениях СССР и его друзей не было ни малейшего высокомерия, даже к самым небольшим государствам мы относились как к равным и люди это чувствовали.



С началом "перестройки" слово "интернационализм" стало в наших СМИ чуть ли не ругательным. Утверждалось, что мы, якобы, кормим полмира без всякого экономического смысла. Собственно, с интернациональным, то есть, с глобальным мышлением и стали бороться "перестройщики" и "реформаторы" в первую очередь, поскольку у страны, которую намерены встроить в мировые производственные цепочки в качестве сырьевого придатка не может быть никаких интернациональных интересов, кроме тех, на которые укажут старшие "партнеры".



Да, СССР помогал в мире многим странам и, на мой взгляд, это было абсолютно оправдано даже с точки зрения морали и нравственности, так как мы несли странам, в том числе, на то время самым экономически отсталым, культуру и прогресс. Правда, в последние годы тема "экономической неэффективности" помощи нашим союзникам по времена СССР постепенно сошла на нет – уж больно неприглядно выглядят ежегодные цифры вывоза капитала из России, не идущие ни в какое сравнение с объемами нашей помощи, причем если в те времена, извините, за наши деньги мы получали безусловную лояльность и продвижение наших геополитических интересов, то что мы получаем от ежегодной утечки из нашей страны десятков, а то и за сотен миллиардов долларов, мне, например, совершенно непонятно. Относительно лояльности, напомню, кстати, что при проведении наших контртеррористических операций в Венгрии в 1956 году и в ЧССР в 1968 году, военную составляющую обеспечивал не просто СССР, а страны нашего военного блока – Варшавского Договора и самыми активными были далеко не мы – тогдашние власти, в частности, ГДР и Польши упрекали нас за нерешительность. Про наших кубинских товарищей, действовавших, практически, на всех континентах, я уж и не говорю.



К сожалению, после участи Наджибуллы, Николае Чаушеску, Эрика Хоннекера и Маркуса Вольфа, а также сотен и тысяч менее известных наших друзей по всему миру, союзников у нас в 90-е годы прошлого века сильно поубавилось. Да мы тогда и сами не стремились к союзническим отношениям, сведя все к совершенно ошибочному тезису, что у нас теперь нет друзей, а есть только интересы. Возможно, в торговле это и работает, но никак не в политике. Люди всегда остаются людьми, и кроме разумных, пусть даже подчас корыстных и даже циничных интересов, у них есть эмоции, которые едва ли не важнее доводов разума – любовь, страх, ненависть и вся гамма человеческих чувств. То же самое относится и к странам. Поэтому мы часто не можем понять действия наших недавних "партнеров", а теперь (как, впрочем, и всегда, на самом деле) врагов, которые готовы идти на существенные издержки, чтоб нас загнобить. Мы ищем в их действиях голос разума или какой-то хитрый план, а они нас просто ненавидят и боятся "от души", или что там у них вместо нее. А мы, растеряв почти всех союзников, повторяем эту импортную, адаптированную к нашей стране, унылую фразу: "У нашей страны нет друзей, только армия и флот". Но почему у Советского Союза были и самые сильные в истории армия и флот, и великое множество друзей?



Вообще, если у какой-то страны нет друзей, то это говорит всего лишь о том, что ее дипломаты профнепригодны и не более того. К счастью, у сегодняшней России это уже далеко не так. В большинстве не западных стран мира к нам относятся, как минимум, с уважением, во многих случаях с интересом и очень часто с искренней симпатией и надеждой. В нас, как и раньше, видят альтернативу и хотим мы или нет, но от этой роли нам не уйти. При том, что многие страны, которым мы помогали во времена СССР, сделали огромный шаг вперед, настолько огромный, что свойственное до недавнего времени нашему истеблишменту западоцентричное видение мира безнадежно устарело.



ХХI век уже не будет веком Европы и США. Он будет веком Азии, Африки и Латинской Америки. И Россия в эту компанию вписывается как нельзя лучше. На днях я читал в американском журнале The Washington Examiner статью обозревателя Тома Рогана, в которой говорится о том, что санкции против России не достигают успеха, потому что большинство стран не хочет их соблюдать. "Возьмем странное продолжающееся уважение Индии к России. Несмотря на то что экономика Индии намного сильнее, а США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу экспорта российского оружия, Индия продолжает обеспечивать Москву ключевым источником иностранного капитала и престижа", - пишет Роган. Действительно, от чего такое "странное" уважение? Может быть от того, что Россия, в отличие от Великобритании, во времена восстания сипаев в ХIХ веке индусов к пушкам не привязывала, а в ХХ и вовсе помогла сбросить колониальное ярмо?



Именно отсюда проистекает "странное" для Запада уважение к России и не менее "странное" для них сочувствие к России. У абсолютного большинства стран есть обиды на Запад – кого-то "белые господа" веками держали в колониальном рабстве, кого-то просто грабили, отбирая богатства и территории. Да и сейчас Запад продолжает вести себя по отношению к большинству стран мира как слон в посудной лавке, да еще с совершеннейшим высокомерием не по мозгам, не понимая, что мир уже давно не тот и в нынешнем мире большинство давно уже себя чувствует людьми, а не рабами "господ-колонизаторов".



Я помню и полностью разделяю цели и задачи, поставленные нашей страной перед началом специальной военной операции на Украине. Но в результате, наша операция вышла далеко за пределы Украины, прежде всего в политическом смысле, и превратилась во всемирное восстание против неоколониализма. Именно поэтому настоящее мировое сообщество, большинство стран мира, смотрит на нас или с тайным, или с явным сочувствием.



Я абсолютно уверен, что мы в любом случае выстоим в сегодняшнем противостоянии с Западом. Но насколько разумно находиться в таком лобовом противостоянии в одиночку, при том, что объективно мы защищаем интересы практически 9/10 человечества, их право на справедливость и равноправие с Западом? Необходимо смело и решительно искать себе союзников и друзей, формировать новые экономические, политические и даже военные блоки. Само время объединяет мир в новый Антиколониальный Интернационал! Источник - завтра

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