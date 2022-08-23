Вашингтон хочет укрепить дружбу с Ташкентом. Но инвестировать в Узбекистан США не намерены, - Виктория Панфилова

10:05 24.08.2022

23.08.2022



Вашингтон хочет укрепить дружбу с Ташкентом. Но инвестировать в Узбекистан США не намерены

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Конгрессмены США Трент Келли и Дэрин Лахуда, представители созданного пять лет назад Кокуса по Узбекистану, прибыли с очередным визитом в Ташкент. Их цель – удержать Узбекистан в зоне американского влияния. Однако никаких новых инвестиционных проектов они с собой не привезли. Это значит, что Вашингтон не готов вкладывать средства в страну. Конгрессмены высказали лишь публичную поддержку проведению экономических реформ в республике и вкладу Узбекистана в налаживание контактов с Кабулом. При этом они предпочли не заметить факт захвата афганскими боевиками узбекского острова Арал-Пайгамбар на Амударье.

Президент Шавкат Мирзиеев обсудил с представителями Кокуса по Узбекистану (Caucus – группа лоббистов или объединение законодательного органа для выработки единого курса действий), созданного в 2018 году, вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Стороны констатировали, что товарооборот вырос и составил за первое полугодие 247,5 млн долл. Также увеличивается число компаний с американским капиталом, их в республике уже 315. В качестве примера приведена успешная деятельность компании Silverleaf по развитию агрокластера в Джизакской области.



Узбекский лидер, по сообщению президентской пресс-службы, высоко оценил деятельность данной группы, представители которой в седьмой раз посещают Ташкент.



Впрочем, со дня начала работы группы особо похвастаться нечем. Во-первых, гости Ташкента – парламентарии "второго уровня". Во-вторых, их всего 14 человек. Тогда как, например, Кокус по Пакистану насчитывает около 100 человек и поддерживается ведущими американскими компаниями.



Но самое главное, как считает директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев, что с экономической точки зрения Узбекистан не интересен США. "Объем американских инвестиций в экономику Узбекистана несравним не только, например, с китайскими, российскими, но и с турецкими. Америка никогда не являлась заинтересованным инвестором в узбекскую экономику. Поэтому, когда говорят про экономическое сотрудничество двух стран, всегда возникает вопрос – чем торговать будете? Ведь развитию сотрудничества во многом препятствует расстояние. Чем ближе от производства до рынка сбыта, тем выгоднее. Те же Россия, Китай, Пакистан, Индия, Иран и Афганистан в плане сбыта узбекской продукции безальтернативны", – сказал "НГ" Бахтиер Эргашев.



По мнению эксперта, США предпочитают работать через молодежные программы или международное агентство USAID, работа которого сейчас направлена на развитие зеленой энергетики. "Получается, что Узбекистан сотрудничает с США на уровне деклараций, дабы они не вмешивались во внутренние дела страны", – считает Эргашев.



Кстати, такой же точки зрения придерживался ранее другой узбекистанский политолог Рафик Сайфуллин: "США не то государство, которое можно игнорировать и тем более идти с ним на конфронтацию. Поэтому Узбекистан, пусть даже на уровне деклараций, предпочитает поддерживать с Вашингтоном партнерские отношения, во-первых, во избежание вмешательства американцев во внутренние дела республики. Во-вторых, для ставшей традиционной политики балансирования между ведущими мировыми державами, представленными в ЦА регионе, – Россия, Китай, США" (см. "НГ" от 19.11.18). Эта мысль остается актуальной и сегодня.



По мнению Бахтиера Эргашева, сотрудничество США и Узбекистана – это не про экономику, это больше про геополитику. Идет переформатирование не только региона, но и всего мира, поэтому США стремятся удержаться в Центральной Азии. Узбекистан, который не является членом региональных объединений, в этом смысле как нельзя лучше подходит на роль партнера.



"Узбекистан в планах США был, есть и будет. Не зря Збигнев Бжезинский назвал Узбекистан ключевой страной центральноазиатского региона. В Киргизии и Таджикистане Россия и Китай уже не позволят появиться американским базам, поэтому в отношении Узбекистана определенные надежды могут существовать. Но республика проводит сбалансированную политику равноудаленности от глобальных центров силы, и привлечь Узбекистан можно разве что большими деньгами, которые нужны на реализацию очень крупных проектов. А больших денег у американцев сейчас нет, как нет и планов по серьезному инвестированию", – полагает эксперт.



США также не помогут Узбекистану, если со стороны соседнего Афганистана начнется какая-то дестабилизация ситуации на границе или в стране. На помощь придет Россия, возможно, Китай.



Между тем один серьезный инцидент уже произошел – афганские боевики захватили узбекский остров на реке Амударья. Как сообщают афганские СМИ, 56 жителей афганской провинции Балх переправились на узбекский остров Арал-Баба (в Узбекистане его называют Арал-Пайгамбар) для сбора солодки. Требование узбекских пограничников покинуть остров было проигнорировано. После чего узбекские пограничники открыли по нарушителям огонь, есть жертвы. На остров в спешном порядке высадились талибы (Талибан запрещен в РФ) и взяли его под свой контроль. Пресс-секретарь полиции талибов по провинции Балх маулави Идрис подтвердил, что некий инцидент в указанной локации действительно имел место. Но информации мало, и, чтобы прояснить ситуацию, в район отправились представители местных властей талибов.



Пресс-служба пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана (СГБ) подтвердила факт незаконного пересечения границы, сообщив, что 24 нарушителя задержаны для установления их личностей, но опровергла факт перестрелки и гибели людей. "Остров находится под контролем узбекских пограничников, а афганских боевиков там не было и нет", – говорится в сообщении пресс-службы ПВ СГБ.



Вашингтон, который приветствует налаживание контактов Ташкента с кабульским режимом, предпочел в ситуацию не вмешиваться, предоставив властям Узбекистана самостоятельно урегулировать проблему.