Повышение зарплат в Киргизии. Как рост цен съедает увеличение доходов бюджетников, - 24.kg

10:30 24.08.2022

24 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Власти Кыргызстана продолжают повышать заработные платы бюджетников. Идея вроде бы здравая. Доходы у них скромные, профессионалы уходят к частникам, которые больше платят. Но есть и обратная сторона медали.



Такое повышение может стимулировать дополнительную инфляцию. В итоге вполне реальна ситуация, когда бюджетники просто не почувствуют повышения из-за резкого роста цен.



Кому и на сколько подняли зарплаты

Первые повышения начались в апреле, когда зарплаты подняли учителям, медикам и работникам культуры. В кабинете министров тогда заявили, что это самое масштабное увеличение зарплат. За 9 месяцев 2022 года оно обойдется казне в дополнительные 26 миллиардов сомов.



С 1 июня в КР увеличили пособия отдельным категориям уязвимых слоев населения. Выросли выплаты тем, кто пострадал или потерял близких 17–18 марта 2002 года, во время апрельских и июньских событий 2010 года, а также в конце апреля 2021 года в ходе приграничного конфликта в Баткенской области.



С 1 августа выросли зарплаты государственных и муниципальных служащих. Повышение коснулось около 28 тысяч человек.



По словам президента Садыра Жапарова, размер заработной платы должен позитивно влиять на качество, честь и репутацию самой государственной службы.



"Думаю, что повышение зарплаты даст силу и вдохновение госслужащим, и это будет отличной поддержкой и мотивацией для продвижения в работе, а также привлечет высококвалифицированные кадры и снизит коррупционные риски в сфере государственного управления", - отметил президент.



В октябре планируют в два раза повысить базовую часть пенсий и на 15 процентов - страховую.



Все будет хорошо, возможно

С одной стороны можно порадоваться. Ведь рост зарплат - это увеличение покупательской способности, что должно стимулировать экономику. Но есть и другой момент.



Единовременное резкое повышение заработных плат может привести к росту инфляции.



А с ценами в Кыргызстане и сейчас не все гладко. Год инфляции выше 10 процентов. Стоимость отдельных продуктов по сравнению с 2021-м выросла в разы. В таких условиях рост зарплат может добавить проблем.



Правда, отечественные чиновники считают, что такого не будет. Причина - зависимость экономики страны от импорта. Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев считает, что цены в Кыргызстане зависят в основном от ситуации на мировых рынках.



"Поэтому повышение нашей национальной экономики, реального уровня доходов населения не может повлиять на рост цен. Мы не такая глобальная экономика, мы не объедим никого. По потребительской способности у нас экономика очень маленькая даже на пространстве ЕАЭС, чтобы влиять на реальный спрос и предложение. Идет целенаправленная работа по увеличению доходов населения, хотя и Международный валютный фонд, и все мировые финансовые институты против того, чтобы мы наращивали госрасходы. Но без них мы не можем удержать реальный уровень доходов населения", - отмечает министр.



Министр финансов Алмаз Бакетаев признает, что риски повышения инфляции действительно есть.



"Процесс повышения зарплат мы планировали не в этом году, а еще в 2021-м. Над возможными рисками мы с Национальным банком в этом плане тщательно работаем. Но в части защищенности наших граждан и бюджетополучателей мы должны были пойти на это повышение", - отмечает он.



Министр напомнил, что государство изменило модель начисления зарплат бюджетникам. Теперь применяется универсальный подход. Фонд зарплаты формируется за счет гарантированной части, компенсационной и стимулирующей. Гарантированная часть составляет 7 тысяч 40 сомов, то есть прожиточный минимум трудоспособного населения.



"Это было логично выстроено, чтобы в последующем мы могли регулировать эту часть при инфляции в части его повышения", - заключил Алмаз Бакетаев.



Когда роста зарплат и не видно

Мировые финансовые институты и Национальный банк Кыргызстана пока не обнадеживают кыргызстанцев прогнозами по росту цен. Так, аналитики Евразийского банка развития ожидают, что инфляция в Кыргызстане к концу 2022 года составит 15,3 процента.



"Риски внешнего ценового давления выросли вследствие ввода квот на вывоз пшеницы и муки из Казахстана (ключевого поставщика на рынке Кыргызстана) с июля по октябрь. Учитывая, что удельный вес хлебобулочных изделий и круп в потребительской корзине КР составляет 15 процентов, можно предположить ускорение инфляции в осенне-зимние месяцы 2022 года", - подчеркнули в ЕАБР.



Дополнительное давление могут оказывать высокие цены на мировых рынках энергоресурсов и перебои в глобальных цепях поставок.



Прогнозы Национального банка демонстрируют такие же цифры. Возвращения к однозначным значениям инфляции он ожидает только к концу 2024 года.



Анализ стоимости основного набора продуктов показал, что почти все они по сравнению с 2021-м значительно выросли в цене.



За первое полугодие 2022 года хлеб подорожал на 3 сома, макароны сразу на 10 сомов, рис - на 5 сомов, гречка - на 6 сомов.



В июле 2022 года по сравнению с июлем 2021-го стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 52 сома, или на 21,3 процента.



Да, повышать зарплаты бюджетников действительно нужно. Они давно перестали отвечать реальности. Но есть простые экономические законы. Они гласят, что любые массовые выплаты ведут к инфляции в чистом виде. В итоге самой реальной видится ситуация, когда цены в стране вырастут быстрее, чем бюджетники успеют ощутить увеличение своих доходов.