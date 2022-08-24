Третья мировая – "газовая"? - Владимир Малышев

10:52 24.08.2022 Запад, как всегда, может попытаться найти выход из экономического кризиса через войну

Владимир Малышев

24.08.2022

Третья мировая – "газовая"?

Италия ликует в связи с объявлением об открытии у берегов Кипра "крупного месторождения газа". Как сообщила итальянская энергетическая компания ЕNI, которой принадлежит 50% ENI Cyprus, оно обнаружено в шестом блоке исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра, где производилось бурение скважины Cronos-1. Объем запасов этого месторождения специалисты компании оценивают в 70 млрд куб. м.



Итальянская газета Repubblica с восторгом называет это месторождение "огромным" и "одним из самых больших в мире", указывая, что его разработка начнется примерно через год. По ее мнению, таким образом можно будет увеличить энергетическую автономию Италии и всей Европы. "Несомненно, открытие увеличивает шансы Европы на освобождение от поставок из России и расширяет возможности для диверсификации", – отмечает издание. "ENI дает понять, что это макси-месторождение может привести к разработке дополнительных объемов газа в Европе", – пишет в свою очередь другая итальянская газета Giornale.



Напрасные восторги



Однако на самом деле это известие из числа тех, про которые можно сказать, что "на безрыбье и рак рыба". Что такое 70 млрд, о которых с гордостью трубит сегодня итальянская компания и ликуют местные СМИ? Россия только в одном 2021 году экспортировала за рубеж 203,5 млрд кубометров газа. А общие разведанные запасы голубого топлива нашей страны по данным ОПЕК составляют 50 279 млрд кубометров. Запасы одного только Уренгойского месторождения в Сибири составляют 16 триллионов кубометров газа. Не говоря уже о неразведанных гигантских запасах газа в Арктике у берегов России. Так что то, что ENI открыло у берегов Кипра, – капля в море и никакого существенного вклада в обеспечение энергетической безопасности Европы внести не может.



К тому же, как признает Corriere della Sera, открытие этого месторождения не решает энергетических проблем Италии в краткосрочной перспективе. Для транспортировки этого газа необходимо построить газопровод Eastmed , который не будет завершен раньше чем через четыре года, по словам руководителей Eni.



Мало газа и в других ранее широко разрекламированных месторождениях в Средиземном море, которые, как писали, должны будут спасти Европу. "Левиафан" был открыт в 2010 году, но извлекаемого газа там по оценкам геологов всего 453 млрд куб. м. В лучшем случае, этот газ может обеспечить собственное потребление в одном лишь Израиле на 40-50 лет. В найденном в 2009 году месторождении "Тамар" извлекаемого газа еще меньше – около 307 млрд куб. В кипрской "Афродите", обнаруженной в 2011 году, всего 170 млрд куб. м. и т.д. А ведь одно только годовое потребление газа в Европе составляет около 460 млрд газа в год!



Даже если Европа захочет увеличить закупки СПГ в Америке, она не сможет это сделать, поскольку большая часть объемов уже законтрактована для поставок в Азию, отмечает британская газета Telegraph. Не может увеличить свои поставки газа и Норвегия.



В таких условиях СМИ умышленно стараются нагнетать сейчас оптимизм, чтобы хоть как-то сбить волну паники, охватившей Европу в связи с углубляющимся энергетическим кризисом.



"Страшный кризис"



А положение с природным газом на старом континенте в связи с самоубийственными санкциями ЕС и США против России и на самом деле сегодня – швах. Как объявлено в этот понедельник, цена на газ на рынках в Европе достигла рекордной величины, превысив 3000 долларов за кубометр. Эксперт немецкой компании Rystad Energy, старший аналитик Фабиана Роннингена назвал энергетический кризис в Европе "страшным" и оценил его на восемь баллов из десяти, пишет Business Insider. А возникающие новые проблемы, по его словам, еще больше его усугубляют.



"Европейское руководство, под удушающим давлением и заведомо лживыми заверениями американского правительства – поставить достаточное количество сжиженного природного газа ( СПГ) – полностью промахнулись, когда решили ввести ряд неэффективных санкций против России, игнорируя при этом возможную жесткую ее реакцию", – говорится в отчете Института энергетики Юго-Восточной Европы о развитии энергетики в регионе и за его пределами.



При нынешней ситуации Европу ждет худший энергетический кризис, чем тот, который она пережила в 1973 году, пишет Андреас Андрианопулос, редактор этого экономического издания.



"Руководство ЕС, – считает он, – также просчиталось с устойчивостью России к санкциям и сохранению своей экономики. Вопреки всем западным ожиданиям, рубль сегодня укрепился так, как даже самые заслуживающие доверия экономисты в будущем этого не прогнозировали, а Россия заработала больше долларов и евро на продаже нефти и газа, чем в прошлом году!".



Россия выглядит победителем



Теперь жребий брошен в этой позиционной войне, и у Москвы, похоже, больше скрытых карт в рукаве, чем кто-либо мог себе представить. Ситуация на рынках газа и электроэнергии в Европе неизбежно ухудшится при дальнейшем росте цен, в то время как нефть также значительно подорожает, поскольку ограничения добычи начинают ощущаться после десятилетия недоинвестирования (в основном из-за климатических мер).



"Поскольку Россия является источником более четверти мирового производства энергии, она явно выглядит победителем. Результаты экономической войны могут оказаться особенно критичными для внутриполитического развития многих западных демократий", – уверен Андрианопулос.



Зима без российского газа принесет Западу "энергетическую расплату". Ему придется срочно искать возможности для смягчения последствий кризиса в энергетике, которые будут катастрофическими. Такое мнение в своей статье для британской газеты Financial Times высказала профессор политэкономии Кэмбриджского университета Хелен Томпсон.



Паникуют даже в самых, казалось бы, благополучных странах Европы. Так премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что "следующие пять-десять зим будут трудными", поскольку цены на энергоносители в Европе взлетели до новых рекордов.



"Ситуация по всей Европе сложилась тяжелая. Некоторые отрасли столкнулись с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители", – сказал он, напомнив, что цены на природный газ в Европе выросли примерно в 15 раз по сравнению со средней летней ценой, а на электроэнергию резко подскочили из-за угрозы дальнейшего сокращения поставок из России.



Кризис может обернуться войной



В том, что происходит сегодня на Западе, виноват он сам. И дело тут не только в абсурдных санкциях против России, которые обернулись для Запада бумерангом. "Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок. За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств. Соединенные Штаты напечатали $5,9 трлн, Европа – 2,9 трлн евро. Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны", – объясняет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.



По мнению ряда экспертов, глобальный экономический кризис – одно из последствий геополитических изменений рубежа XX-XXI вв. Разрушение прежней модели мира привело к росту числа противоречий между странами и коалициями, разрешить которые невозможно, опираясь на старые принципы мироустройства, основанного на гегемонии США.



На повестке дня создание новых правил, способных удовлетворить новые центры силы. В прошлом веке подобные переломы цивилизации и их преодоление происходило через мировые войны – Первую и Вторую. Сегодня многие эксперты и аналитики говорят об опасности возникновения новой мировой войны, поскольку Запад никак не хочет признать свое поражение и отказаться от претензий на мировое господство.



Третья мировая?



"Добро пожаловать в новую эру серьезной и длительной напряженности, в которой кризисы в отношениях великих держав будут частыми и интенсивными", – пишет американское издание Foreign Policy, упоминая при этом о спецоперации России на Украине и конфликте между Китаем и США вокруг Тайваня. "Действительно, – указывает оно, – учитывая то, как интересы двух стран сейчас сталкиваются в горячих точках по всей западной части Тихого океана, вопрос сейчас состоит уже не в том, окажутся ли они вообще в опасной схватке, а в том, когда, где и при каких обстоятельствах это произойдет".



И это, – продолжает нагнетать FP, – не единственные глобальные горячие точки: Вашингтон в настоящее время работает над проблемой угрозы возобновления ядерных кризисов с Ираном и Северной Кореей. Но конфликты даже с самыми последними государствами-изгоями не имеют таких последствий, как военные кризисы в отношениях великих держав. "Такие инциденты имеют реальную перспективу перерастания в войны. Так что пристегните ремни перед эпохой, когда самые могущественные мировые игроки будут участвовать во взаимных испытаниях на прочность с самыми высокими ставками", – пугает Foreign Policy.



Как отмечают эксперты, ситуация, складывающаяся сейчас в Европе, начинает напоминать обстановку на континенте 30-х годов ХХ века, когда она лихорадочно искала выход из своих трудностей в мировой войне.



Хотя аналога Третьего Рейха пока не видно, но уже идет активное "разжигание" той же антирусской истерии, обвинений нашей страны в разрушительном кризисе Европы. А на Украине НАТО уже фактически воюет с Россией.



Европа думает об апокалипсисе как о сюжете боевика, однако он постепенно становится реальностью, и живущее в достатке европейское общество рушится, заявил в интервью Rádio Universum чешский аналитик Петер Станек. Третья мировая война уже началась, и между Россией и Западом опустился новый железный занавес, считает он. Источник - Столетие

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