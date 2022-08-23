Сделай или умри: волшебная сила плановой экономики Тайваня, - Адил Урманов

10:58 24.08.2022

Сделай или умри: волшебная сила плановой экономики Тайваня

В 1949 году лидер Компартии Китая Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики. В руках его противника – партии "Гоминьдан" – остался только остров Тайвань с несколькими мелкими островками.



Эту землю назвали "Свободная территория Китайской Республики", или Тайвань.



Перед лидером "Гоминьдана" Чан Кайши встала проблема: гигантский Китай нависает над островом, всегда остается риск военного вторжения. Как добиться хотя бы военного паритета с КНР?



Но сначала надо решить проблему голода: на остров прибыло более 1,5 миллиона китайцев. Большая часть из них образованна, имеет опыт управления, предпринимательства и преподавания. Но они не крестьяне и не агрономы. Остров должен научиться кормить себя сам.



Правительство Тайваня консультировали экономисты из США. Они подали идею реформирования села: на острове было всего 460 тысяч гектаров пахотной земли, на которой работала треть из 6 миллионов коренных жителей. А тут приехали еще почти 2 миллиона лишних ртов. Кто их будет кормить?



В 1949 году провели реформу села под лозунгом: "Каждому пахарю – свое поле". Треть пашни, которой раньше владели японцы, передали по щадящим ценам крестьянам. Через четыре года Тайбэй принудительно выкупил у помещиков еще 56 тысяч гектаров. Землю получили 350 тысяч крестьянских семей, которые раньше арендовали землю, – реформа создала электоральную базу для "Гоминьдана".



Тогда же, в 1953 году, стартовал первый четырехлетний план развития острова. Его целями были: рост производства риса, удобрений для села и строительство плотин и ГЭС для увеличения площади поливных земель и заодно для получения резерва электроэнергии. В промышленности сделан упор на производство цемента, стали и алюминия. Реализация этих планов позволила поднять ВВП сразу на 37 процентов.



Цели второй четырехлетки (1957–1960 гг.) – стимулирование легкой и пищевой промышленности. Это позволяет быстро занять трудом большое количество людей. ВВП вырос еще на 31 процент.



Третий четырехлетний план стимулировал развитие уже трудоемких отраслей промышленности: в основном производство стекла, стальной арматуры, станкостроения и радиоэлектроники, энергетики и науки.



Сами планы предполагали развитие экономики через малый и средний бизнес. Политику партии МСБ должен был проводить через лидеров отрасли – локомотивов роста.



Такого лидера создавало или государство, или частный инвестор под гарантии казны. Это позволяло быстро перестраивать экономику, в зависимости от нужд страны, и наполнять рынок ТНП. Именно в 1970-х годах Тайвань стал известен своими безразмерными футболками и дешевой электроникой.



Все эти планы были индикативными, но вместе с дру­гими рычагами макроэкономического регулиро­вания (налоги, кредит, таможенные пошлины) способствовали реализации гоминьдановской социально-экономической стратегии раз­вития. Влияние Тайбэя на экономику усиливало и военное положение. Чан Кайши был диктатором, он особо не церемонился с людьми, обманывавшими его.



С 1951 по 1965 год США вложили в Тайвань 1,4 млрд долларов – более половины от всего объема инвестиций в остров за этот период. Но большая часть денег пошла не в экономику, а на развитие армии Тайваня.



Когда условия для промышленного рынка были созданы, наступило время личности в истории. На Тайване таким стал Сунь Юньсюань – экс-вице-президент "Taipower", компании по производству электрической энергии. В 1967 году Чан Кайши назначил его министром связи, через год – министром экономики.



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Американские советники были убеждены, что узкое место любой развивающейся экономики – инфраструктура. Это сдерживает промышленное строительство и приток частных национальных и иностранных капиталов. Поэтому Сунь Юньсюань буквально опоясал остров сетью автодорог с асфальтовым покрытием, добравшихся до каждой деревушки.



В 1973 году министр учредил Институт изучения промышленных технологий (ITRI). Действуя через хуацяо – выходцев из Китая, проживающих за рубежом, – он добился соглашения с "Radio Corporation of America" (RCA) о переносе производства части микросхем на Тайвань. Одновременно он выбил из бюджета 10 млн долларов на строительство фабрики по производству интегральных микросхем.



Тогда США изменили концепцию по продвижению своих интересов в Юго-Восточной Азии. После поражения во Вьетнаме Штаты сделали ставку на усиление экономики союзников в регионе. В рамках программы трудозатратные производства переносили из США в страны ЮВА.



В 1978 году ITRI открыл научно-исследовательский парк в городе Синьчжу, призванный стать конкурентом Кремниевой долине.



В 1980-м ITRI переформатировали в "United Microelectronics Corporation" – компанию, специализирующуюся на выпуске полупроводников. В 1987-м была основана другая "дочка" ITRI – "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company". Полупроводники и электронные устройства на их основе значительно расширили спектр экспортируемых товаров. Доля электроники в экспорте Тайваня выросла с 16 процентов в 1977 году до 32 процентов в 2020 году.



При этом экономика Тайваня при всей ее современности и технологичности осталась семейной. Только лидеры отрасли, такие как TSMC, UMC, D-Lynk, Zyxel, MediaTek, Asus и Gigabyte, – это созданные при участии государства или под его давлением корпорации. Все остальные компании – это МСБ, работающие внутри кластера.



Государство продолжает контролировать именно "локомотивы экономики". Так или иначе, правительство контролирует вклады тайваньских компаний и корпораций, всю систему телекоммуникаций, металлургию, железные дороги, судостроение, химическую промышленность, производство стройматериалов и большую часть СМИ. Все остальное было отдано рынку и частной инициативе. Благодаря такому контролю, а также наличию планов Тайбэй не только видит, куда надо двигаться экономике, но и что для этого надо делать…



Опыт самых разных стран говорит, что плановая экономика – это не всегда плохо. Надо лишь ставить разумные цели, учитывая возможности собственной экономики.



В 2010 году в Казахстане был принят пятилетний план развития. Первая пятилетка. По ее итогам, из 770 проектов Карты индустриализации более 200 или были недогружены, или вовсе остановились. Иначе говоря, они оказались никому не нужны. Ошибки можно было исправить во второй пятилетке – но за 2015–2020 годы производительность труда в обрабатывающей промышленности вместо плановых 22 процентов выросла лишь на 6,6 процента. Это означает полное отсутствие качественных подвижек в индустрии. Иначе говоря, при подготовке планов развития правительство никак не учитывало возможности экономики. Причин тому много.



Самое простое объяснение – жизнь чиновника никак не зависит от эффективности его работы.



Выбор "Гоминьдана" был простой: сделай или умри! У нас чиновников перед таким выбором не ставят. Цивилизация все-таки. А за идею никто работать не желает.



Автор: Адил Урманов