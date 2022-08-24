Из программ казшкол окончательно удален предмет "Самопознание" (авторство Сары Назарбаевой)

11:11 24.08.2022

Самопознания больше нет. Куда податься учителям

24 августа 2022,

Самопознание планируют исключить из школьной программы. Этот предмет в стране преподавали более четырех тысяч педагогов.

С нового учебного года на один предмет у казахстанских школьников станет меньше. Минпросвещения готовится исключить самопознание из обязательной школьной программы. Останутся ли преподаватели без работы, выяснял "31 канал".



Асель Суровцева семь лет преподает самопознание на полставки в аркалыкской школе № 2. Других дисциплин у нее нет, поэтому в случае исключения ее уроков из программы она может остаться без работы. Учебный год начинается через неделю, а выходить ли на работу – учитель не знает.



"Через неделю выйдем на работу, а в качестве кого – мы до сих пор не знаем. Все в недоумении и хватаются за голову, потому что теряют свою зарплату. Многие остаются на свои полставки – кто-то психологом, кто-то учителем информатики", – рассказала Асель Суровцева.



О том, что самопознание исключат из обязательной программы, стало известно полгода назад. Предмет должны были перевести в разряд факультатива, и то в одном классе. Это было сделано в целях снижения учебной нагрузки на школьников. Одни родители одобрили такое решение Минобразования, другие против.



В управлении образования Костанайской области сообщили, что в прошлом году число учителей, прошедших курсы, и тех, кто ведет этот предмет, по области составило 1 265 человек. Педагогов, окончивших вуз по специальности "соцпедагогика и самопознание", в регионе нет. Но даже совмещающих учителей без работы обещают не оставить.



"В связи с тем, что с нового учебного года предмет самопознание исключается из инвариантного компонента, педагоги будут вести учебные часы по своим предметам. Также 171 учитель получит дополнительную ставку профориентатора", – пообещали в областном управлении образования.



Правда, сами педагоги пока не в курсе, что это за предмет такой – профориентация, и кто будет его преподавать. Известно лишь, что вести его будут с 7 класса. В Министерстве просвещения сообщили, что самопознание останется как факультатив в 5 классе.



В марте редакция Informburo.kz получила ответ на свой запрос об учителях самопознания от Министерства образования (предшественник нынешнего Минпросвещения). В ведомстве сообщили, что с 2009 года в 16 вузах страны велась подготовка специалистов бакалавриата, магистратуры и докторантуры по образовательной программе "Социальная педагогика и самопознание". По состоянию на март 2022 года 4 073 выпускника получили дипломы по этой специальности. А преподавали самопознание в школах на тот момент 4 086 педагогов.