 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане появится почетный знак для педагогов - "Устаздык кызметине адалдыгыушин"
11:28 24.08.2022

Знак будет присуждаться заслуженным педагогам, которые проработали учителем более 25 лет

Почетный знак "Ұстаздық қызметіне адалдығыүшін" планируют учредить в Министерстве просвещения для педагогов, имеющих трудовой стаж более 25 лет. Об этом передает El.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Глава государства уделяет особое внимание поддержке педагогов. По его поручению нами ведется работа по повышению заработной платы, освобождению от выполнения несвойственных функций, от излишней отчетности. Сейчас мы инициировали изменения в приказ об утверждении отраслевой системы поощрения.

Почетный знак "Ұстаздық қызметіне адалдығы үшін" будет присваиваться педагогам дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования. Знак будет присуждаться заслуженным педагогам, которые проработали учителем более 25 лет.

Таким образом, мы хотим поощрить педагогов, которые преданы своему делу и вносят большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения", – отметила вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

Источник - EL.KZ
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