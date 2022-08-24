Казахстанские рецидивы украинской дипломатии, - Андрей Уваров

12:36 24.08.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 24.08.2022 |



Как поступят с "не вмешивающимся в дела Казахстана" фашиствующим послом?



Видеовыступление посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о задачах и стараниях киевского режима убить сейчас как можно больше русских, чтобы потом "меньше приходилось убивать их детям", потрясло.



Журналист Руслан Бахтигареев так прокомментировал высказывание посла: "Одно дело, если бы гражданин Украины Врублевский заявил это в интервью украинским СМИ или блогерам. И совсем другое, когда он говорит это в интервью казахстанскому блогеру. Это уже расценивается не как личное мнение посла, а как призыв…"



В практике мировой дипломатии, такое поведение посла – оксюморон и маргинез. В практике же украинской дипломатии, где послы поют матерные речевки, как Дещица, оскорбляют руководство страны пребывания, как Мельник, и призывают убивать, как Врублевский, такое поведение считают образцом дипломатической практики. Какое государство, такая и дипломатия. Кстати, украинского посла и казахского блогера от всей души поддержал посол Польши в Казахстане Селим Хасбиевич.



Фашиствующий посол и разговоривший его блогер



В самой республике инцидент активно обсуждается, и хотя Токаев и мажилис хранят молчание, МИД Казахстана выразил-таки протест. Украинского болтуна осудила бутафорская Ассамблея народов Казахстана, а объявить Врублевского persona non grata потребовала Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана во главе с Владимиром Божко (c учетом политической импотентности этой структуры, на требование никто не обратит внимания).



Выходка Врублевского почти совпала с заявлением МИД РФ об увеличении фейков, "касающихся российско-казахстанского взаимодействия и создающих дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана".



Так вот, заявление украинского посла – это не фейк. Это прямой вызов, причем Врублевский делает это не в первый раз. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку словам Врублевского и установить личности участников видео, хотя все и так всем известны.



Блогер-провокатор Диас Кузаиров



В этот раз посол Украины общался не с представителем официального издания, а с поганым блогером Диасом Кузаировым, известным своими провокациями в "языковых патрулях" в Павлодаре. Кузаиров не раз становился объектом внимания правоохранительных органов и даже давал обещание прекратить провокации, но его внутренняя гниль и его покровители не позволяют остановить подстрекателя.



Ранее Врублевский уже давал скандальное интервью журналисту "русофобской заточки" Арману Аубакирову в проекте "Тараз". Характерно, что в интервью украинский посол постоянно заявлял, что, согласно Венской конвенции, он не имеет права вмешиваться во внутренние дела Казахстана, и столь же постоянно вмешивался, поучая, как казахским властям следует вести себя в отношении России. Так, он призвал Ак-Орду раскрутить тему "голодомора" и признать его, "как на Украине", "геноцидом". "Мы всегда приглашаем казахстанских ученых и даем возможность посмотреть архивы. Мы и сегодня предлагаем ученым приехать после окончания войны на Украину, собрать материалы и продолжить исследования".



Врублевский открыто призывает, "как на Украине", отключить в Казахстане российские телеканалы: "Я, например, как посол не могу встать посередине, поколотить стол и запретить работу российских каналов. Честно говоря, я бы не смог, даже если бы очень хотел. Здесь позиция noblesse oblige обязывает, однако это ваша внутренняя политика, и я не могу вмешиваться в ее внутренние дела. Смотрите, после захвата Крыма в 2014 году мы выкинули все российские каналы. Затем повысилось качество телевизионного контента украинского производства. Что вас останавливает? Допустим, я просто говорю это здесь как предложение. Вместо содержательного политического шоу стоит поставить собственный контент".



Посол Украины побуждает казахов (особенно молодежь) развивать ("как на Украине") национальную идею, отказаться от русского языка и разговаривать на казахском, потому что отказаться от русского ("как на Украине") "модно, стильно и очень нужно".



Посол предлагает стране своего пребывания (а он все еще пребывает в Казахстане послом!) укреплять свою экономику, но как: "Казахстану не следует полагаться на одну страну или Евразийское экономическое сообщество…" – советует посол, который "не вмешивается во внутренние дела".



Врублевский заявляет, что работающее в Казахстане федеральное агентство "Россотрудничество" занимается подрывной деятельностью и его надо турнуть.



Разумеется, посол повторяет убогие штампы киевского агитпропа по поводу СВО, говорит о нехватке в российской армии обмундировании и продовольствия, о сворованных российскими солдатами стиральных машинах, холодильниках, которые они "грузовиками везут в Белоруссию, где сейчас есть рынок, и там продают". И это – как бы "чрезвычайный и полномочный посол. Как не обратить внимания на три первых буквы его фамилии…



Чиновник, ведущий с Врублевским беседу на уровне вокзальной продавщицы семечек, пытается блеснуть эрудицией. Говоря о русских, Врублевский заявляет: "Известный русский писатель однажды сказал: "Если бы меня спросили, что происходит в России через сто лет, я бы сказал, что они воруют", и сегодня в России воровство, в том числе растрата, возведено в государственный ранг". Ну, во-первых, приведенная крылатая фраза лишь приписывается Николаю Карамзину или Михаилу Салтыкову-Щедрину, а во-вторых, претензии в воровстве Запад больше предъявляет киевскому руководству.



Посол РК на Украине Дархан Калетаев



Посол РК на Украине Дархан Калетаев



Отметим, что выступление Врублевского совпало не только с упомянутыми выше фейками. Казахстан пока не дал внятного ответа о возможной торговле оружием для ВСУ, есть вопросы по поставкам украинской армии бронежилетов и нефтепродуктов. И наконец, после трагического убийства Дарьи Дугиной возникают вопросы к послу Казахстана на Украине Дархану Калетаеву, известному своими симпатиями к постмайданному Киеву: откуда у украинских террористов взялись комплект настоящих казахских документов на машину и подлинные автомобильные номера?



Вопросов в Ак-Орде накопилось очень много. И один из вопросов: как поступят с "не вмешивающимся в дела Казахстана" фашиствующим послом?