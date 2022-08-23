"Закрыт" экс-депутат Думы РФ Ройзман

12:37 24.08.2022

Последний российский оппозиционный политик задержан по уголовной статье



Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман задержан 24 августа полицейским спецназом по уголовному делу о "дискредитации российской армии", передает Mash.



Политик не раз публично высказывался о действиях российской армии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



