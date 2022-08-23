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|"Закрыт" экс-депутат Думы РФ Ройзман
12:37 24.08.2022
Последний российский оппозиционный политик задержан по уголовной статье
Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман задержан 24 августа полицейским спецназом по уголовному делу о "дискредитации российской армии", передает Mash.
Политик не раз публично высказывался о действиях российской армии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"Дело фактически за одну фразу - "вторжение в Украину", - сказал Ройзман, когда его выводили из квартиры.
Ройзман, который был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 года, является противником войны в Украине. Несмотря на это, он не покидал Россию после начала вторжения 24 февраля.
"Полгода войны с Украиной Путин решил отметить показательным задержанием последнего оставшегося на свободе оппозиционного политика", - прокомментировала задержание Ройзмана пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.
В конце марта Октябрьский суд уральской столицы назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, 7 апреля - еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил. Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала эти решения, однако облсуд оставил их в силе.