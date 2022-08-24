Токаев наградил Ильхама Алиева высшим орденом "Алтын Кыран"

12:38 24.08.2022

О награждении орденом "Алтын Қыран" Алиева И.Г.

24 августа 2022 года



ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой наградить орденом "Алтын Қыран" Алиева Ильхама Гейдар оглы – Президента Азербайджанской Республики.



2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



Президент



Республики Казахстан К.Токаев



Нур-Султан, Акорда, 23 августа 2022 года

№ 989



