В Сенат Казахстана доизбраны депутаты от 3-х новосозданных областей

12:44 24.08.2022

Аким Семея Бакытжан Байахметов стал сенатором



Надежда Занина



ЦИК представила предварительные результаты голосования на выборах депутатов сената парламента от областей Улытау, Жетысу и Абай.



На сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана опубликовали предварительные результаты голосования на выборах депутатов сената парламента от областей Улытау, Жетысу и Абай.



В области Жетысу сенаторами избраны:

Аким Кербулакского района Галиаскар Сарыбаев. Кандидат набрал 108 голосов.

Декан Жетысуского государственного университета Аманкельды Толамисов. Кандидат набрал 107 голосов.



В области Улытау:

Замакима Карагандинской области Серик Шайдаров . Кандидат набрал 41 голос.

Аким Улытауского района Советбек Медебаев. Кандидат набрал 38 голосов.



В области Абай:

Аким Семея Бакытжан Байахметов. Кандидат набрал 91 голос.

Директор высшего колледжа "Кайнар" Айнур Аргынбекова. Кандидат набрала 89 голосов.



В голосовании участвовали: по области Абай – 112 человек, по области Жетысу – 138 человек, по области Улытау – 61 человек.