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Россия будет претендовать и на Харьковскую область, - И.Родин
20:26 24.08.2022

Замедление спецоперации должно ускорить референдумы в пяти регионах Украины
Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

24.08.22

В День независимости Украины российские власти более определенно высказались о ее перспективах. Например, в указе президента Владимира Путина о детских выплатах на подконтрольных РФ территориях кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей названа еще и Харьковская. Скорее всего там тоже все-таки будут организовывать референдум. И когда глава Минобороны Сергей Шойгу заявляет, что спецоперация замедлилась, но все идет по плану, то он, возможно, не преувеличивает. Минимизация ущерба мирному населению как раз и должна коснуться тех регионов, которые Москва намерена присоединить. Однако тогда Киев, видимо, будет их обстреливать еще больше.

С утра 24 августа из Запорожской области пришла новость о покушении на главу временной администрации поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство, в результате тот погиб. Это позднее подтвердил СМИ член главного совета запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

Информагентства в сообщениях напоминают, что с начала лета было совершено уже несколько результативных для диверсантов покушений на чиновников в Запорожской, а также Херсонской областях. В этих регионах Северной Таврии произошло и множество попыток уничтожить того или иного пророссийского чиновника. Понятно, что большинство терактов имеет непосредственное отношение к планам на проведение референдумов о присоединении к РФ так называемых освобожденных территорий Украины. Это очевидные действия по запугиванию тех людей, которые могли бы пойти на сотрудничество с новыми властями как минимум в своих профессиональных сферах – врачей и учителей, работников социальной и культурной отраслей.

Как представляется, ставка на страх, сделанная Киевом, частично все-таки сыграла: в подконтрольных РФ регионах, кроме, естественно, ДНР и ЛНР, явно ощущается дефицит лояльного населения. Причем с каждым днем речь идет уже не столько о том, что некого поставить на место мелкого начальника, директора школы, главврача поликлиники или завклуба, сколько о масштабной подпольно-подрывной деятельности. Например, того же 24 августа Росгвардия сообщила о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС, передававших информацию украинским военным о местонахождении личного состава и техники РФ на территории станции. Также был задержан нарушитель пропускного режима, но одновременно и "пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники". По данным Росгвардии, с 4 марта, когда ЗАЭС была взята под контроль, было задержано 26 "нарушителей пропускного режима", но там не уточнили, были ли они тоже наводчиками. В предыдущий раз, как сообщают местные СМИ, таковых задерживали 17 августа.

В тот же день под Мелитополем, который сейчас является столицей пророссийской части Запорожья (контролируется примерно 74% территории этой области), была частично подорвана бетонная опора ЛЭП. В окрестностях же Херсона (около 89% контроля над данной областью) найден схрон с оружием, причем не только стрелковым, и взрывчаткой. И тот же запорожский деятель Рогов уже призывает более жестко относиться к диверсантам из числа местных жителей, заявляя как о конфискации имущества, так и о возможных расстрелах по законам военного времени. Другое дело, что никакого военного положения нет, как и самого формального повода для его объявления. Хотя, конечно, странно, что силовые структуры на подконтрольных территориях почему-то особо не подготовились к диверсионному отмечанию там Дня независимости Украины ее сторонниками.

Возможно, это происходит и потому, что явно по заданию Москвы новым властям приказано сосредоточиться на позитивных изменениях в жизни мирных жителей. Скажем, глава запорожской ВГА Евгений Балицкий на днях объявил о своем указе, который позволит получить паспорт РФ любому украинцу вообще без каких-либо документов. Именно заботой о мирных жителях всей этой страны министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 августа и объяснил тот факт, что темп проведения спецоперации действительно замедлился. Выступая на совещании министров обороны стран – участниц ШОС, он заявил: "В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно".

При этом, по его словам, российские военные "на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни". "Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения", – сообщил Шойгу. И показательно, что противостоящую сторону он характеризовал четко противоположно – мол, "украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы". И Шойгу дал понять, что Запад, поставляющий Киеву разнообразное вооружение, выглядит как покровитель всех этих неприглядных действий, если вообще – не пособником террористов.

Однако логика главы Минобороны РФ, как представляется, дала небольшой сбой в том месте, когда он поставил рядом плановое замедление спецоперации и западные поставки. Ведь получилось, что это можно было интерпретировать и так – перевооружение Украины входит в эти российские планы. Понятно, что это вряд ли, но реальность тоже выглядит именно таким образом. Однако, конечно, более вероятно, что план Кремля действительно связан с намерением через снижение интенсивности боев несколько изменить настрой населения. Если Российская армия не будет вынужденно, но активно разрушать инфраструктуру украинской жизни, то недовольство людей падет на киевские власти, которые это делать не перестанут, если те, наоборот, усилят обстрелы. И тогда те же референдумы можно будет "продать" как одно из средств прекращения всех несчастий – дескать, уже за свою землю Россия-то вступится по-серьезному.

Особенно этот расчет, который, заметим сразу, вряд ли до конца сработает, касается Харьковской области, где как раз сейчас усиливаются бои. А этот регион (российский контроль – чуть больше 33%) теперь вернулся в перечень освобожденных. По крайней мере такой вывод можно сделать из указа Путина о детских выплатах в размере 10 тыс. руб. семьям школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и как раз Харьковщины, временной пророссийской столицей которой является город Купянск. Впрочем, если указ президента РФ еще можно считать неким подарком, то вот согласованное новыми властями пяти областей решение об избежании двойного налогообложения работающих на их территориях предприятий – это уже медицинский факт, подтверждающий, что в Харькове – когда-то самом пророссийском регионе Украины – тоже будет организовываться референдум о присоединении к РФ.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661361960


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