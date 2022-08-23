Эрдоган атаковал Путина. Но только понарошку.., - Мих.Ростовский

20:29 24.08.2022

Эрдоган атаковал Путина

Но только понарошку - а вот в Киеве настроены всерьез



24 августа 2022 года - это не только шесть месяцев с момента начала специальной операции. Это еще и 31 год с момента провозглашения независимости Украины. И вот я сижу и думаю: кому из нынешних ближайших внешнеполитических партнеров Путина удалось наиболее прочувствованно поздравить официальный Киев с этим "красным днем календаря"?



Претендент номер один: президент Белоруссии Александр Лукашенко: "Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран..." Глава белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. Президент Турции Реджеп Эрдоган (устами своего представителя Ибрагима Калына): согласно позиции Анкары, возвращение Крыма Украине должно быть частью любого соглашения между Москвой и Киевом.



Никак не могу выбрать, кому из этих двух "достойных претендентов" отдать пальму первенства. Официальный Минск явно круче в плане троллинга, официальная Анкара - в плане иезуитства. Ибрагим Калын - это знакомый персонаж для тех граждан РФ, которые активно интересуются внешней политикой. И знаком он в первую очередь в силу вот какого своего заявления в конце июня: "Это не оправдывает вторжение России на Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка".



Как же так, Ибрагим? Вы либо "возражаете против этого неправильного миропорядка", либо пытаетесь восстановить этот миропорядок в его самом обидном и неприемлемом для Кремля проявлении. Скомбинировать эти две позиции вроде бы невозможно. В теории "вроде бы невозможно" - а на практике еще как возможно. Полугодовой "юбилей" специальной операции - дата, которая в очередной раз показывает, насколько выгодной по отношению к действиям Москвы является позиция "на заборе" для тех иностранных лидеров, которые сумели ее занять.



Сказать, что Лукашенко сейчас в полном шоколаде, наверное, было бы не совсем правильным. У Батьки серьезные экономические проблемы. Раньше он обеспечивал благолепие в белорусской экономике в том числе за счет перепродажи на Запад российских нефтепродуктов. Покупаешь по льготным ценам, продаешь по нельготным (для покупателя, а не для себя). Красота!



Сейчас эта лавочка закрылась: Запад включил официальный Минск в число подсанкционных "друзей Путина" и заблокировал ему возможности продажи и нефти, и калийных удобрений. Обидно, конечно. Но при всех издержках и проблемах Лукашенко сохранил для Белоруссии свободу маневра для внешней политики в том будущем, которое сейчас "за горизонтом". Изрядно посодействовав и по-прежнему активно содействуя российской специальной операции, Лукашенко не сделал свою страну ее прямой участницей. Батьке по-прежнему удается мастерски играть на грани.



У Эрдогана такая игра получается еще лучше - если не в силу наличия у него большего объема политических талантов, то уж точно в силу наличия большего объема политических, силовых и прочих ресурсов. Да, на президента Турции сейчас мощно давит Запад, с чьей точки зрения Анкара чересчур сильно сблизилась с Москвой. Видимо, именно это обстоятельство и заставляет турецкое руководство щедро разбрасываться явно неприемлемыми для Кремля заявлениями о сдаче Крыма как обязательном условии любого мирного соглашения Украины и России. Но вот имеют ли эти заявления хоть какое-то прикладное политическое значение? Нет, не имеют. И не только потому, что, как совершенно справедливо заметил Ибрагим Калын, официальная позиция Турции не изменилась с 2014 года. Другая, более веская причина состоит в том, что спустя полгода после начала специальной операции любое "соглашение России и Украины" является чисто гипотетической возможностью.



"Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать", - только что заявил представитель американского Белого дома Джон Кирби. Где в этом заявлении сделан акцент - на том, что "время не на стороне Украины", или на том, что американцы "стараются соответствовать"? Сочтем этот вопрос пока риторическим.



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Но вот официальный Киев точно делает сейчас упор на эскалацию. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он очень опасается "усталости" мирового сообщества от российской специальной операции: "Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас".



Главный вывод: сам официальный Киев пока совсем "не устал". И этот вывод подтверждается фактами. Наращивание кампании террора против руководства территорий, контроль над которыми режим Зеленского потерял. Это раз. Перенос кампании террора вглубь территории России (убийство Дарьи Дугиной). Это два. Усиление диверсионной деятельности в Крыму. Это три.



В команде Зеленского постепенно расстаются с остатками своих внутренних запретов. А я все больше "уважаю" Лукашенко и Эрдогана. В отличие от аналогичной физической ситуации, в политическом плане "сидеть на заборе" и легко, и приятно.



Мих.Ростовский