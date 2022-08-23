В Риге варварски сносят Памятник воинам-освободителям

20:38 24.08.2022 "Латвия начала демонтаж "русского мира" задолго до спецоперации"

На снос памятника освободителям в Риге наняли граждан другой страны



Латвия сделала это. Памятник воинам-освободителям в Риге сносят. Процесс не быстрый, но скульптурные композиции уже демонтировали. И лишь 70-метровая стела продолжает раздражать латышских националистов. Людей, которые вышли на улицы выразить свой протест и проводить памятник песенной акцией, "сносили" вместе с каменными глыбами. Полиция хватала и запихивала в автобусы поющих русскоязычных граждан. Чем не картинка из книги Родари "Джельсомино в стране лжецов", где любая звонкая песня несогласных - угроза власти.



На снос памятника освободителям в Риге наняли граждан другой страны

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В парке Победы были задержаны и увезены в полицейский участок 14 человек. Их продержали в околотке до позднего вечера, составляя на них административные протоколы. Уже ночью людей отпустили. Но напряжение в обществе это не снижает.



Накануне президент страны Эгил Левитс заявил, что в Латвии появилась "нелояльная государству русскоязычная часть", и надо сделать все, чтобы "разобраться с ней и изолировать ее от остального общества". По сути, президент призвал устроить репрессии против части населения. Даже трудно представить, что он имеет ввиду под словом "изолировать": отправить в концлагеря или просто создать резервации наподобие индейских? О том, что вполне законопослушных граждан власти Латвии осознанно и целенаправленно делают нелояльными своими действиями, президент даже не задумывается.



На всякий случай посольство России в Латвии пообещало выдать российское гражданство всем задержанным на митингах. Ситуацию это не спасет, скорее, ускорит их депортацию из страны. Законопроект о высылке из страны всех латвийских жителей с гражданством РФ сейчас лежит в Сейме.



Увы, у русскоязычных жителей Прибалтики, кроме собственного голоса, не осталось сейчас других возможностей отстаивать свое достоинство. "Знаете, это ведь уже не про памятник… Это про отношение власти к тем, кто посмел. Теперь нам нельзя "сметь".



Кулаки сжимаются в бессильной злости, когда осознаешь, что ты, здоровый мужик, не можешь сделать ничего. Тебе даже не с кем поговорить. Тебя никто не собирается слушать и слышать. Диалог невозможен. Ты не существуешь для правящих...



Мне страшно за друзей и близких, за родных, за себя… Потому что я не знаю, кто вечером не вернется из парка Победы, или кому сломают дверь дома и увезут. Маски сняты, ненависть больше не скрывается. Налет демократии и цивилизованности оказался слишком тонким" - пишет русскоязычный латвийский блогер Алексей Гуленко.



Кстати, сносит монумент фирма из Литвы. Потому что в Латвии в строительных фирмах работают как раз русские, латыши же сидят в кабинетах...



Между тем, латвийские власти испытывают к монументы такую ненависть, что даже отказались передавать его Ленобласти - за деньги. На запрос главы региона Александра Дрозденко, который он направил в Ригу в середине мая, в конце июля от "Рижского агентства памятников" пришел такой циничный ответ: "Демонтаж объекта в понимании настоящего закона (закон "О запрете выставления и демонтажа на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский режим…" - ред.) означает снос или удаление объекта таким образом, что рассматриваемый объект более не существует, а также очистку освобожденной территории. Приносим свои извинения за поздний ответ, связанный с неопределенностью о дальнейших действиях с памятником".



То есть памятник нужно уничтожить так, чтобы его больше никогда не было.



Русский Союз Латвии уже ответил на эти "законодательные требования". "Можно сломать камень, но никто не может стереть память", - говорится в заявлении Союза. Там сообщают, что уже создали виртуальную 3D модель памятника, чтобы сохранить его образ на века и чтобы каждый мог разглядеть его в деталях, зайдя в интернет.



Похоже, русским в Латвии оставили только эту "лазейку" - сидеть в Интернете. Пока еще это разрешено. О том, что происходит сейчас в стране, нам рассказал журналист Юрий Алексеев, сам приговоренный сейчас к тюремному сроку за "нанесение вреда Латвийской республике" своей медийной деятельностью:



Массовые задержания во время сноса памятника Освободителям прошли в Риге



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Посольство России пригрозило Латвии ответными мерами за снос памятника Освободителям



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- Знаете, есть такая байка: "Как сварить лягушку в молоке". Если лягушку сразу бросить в горячее молоко, то она оттуда выпрыгнет, а если подогревать молоко потихонечку, то лягушка не заметит, как сварится. Вот так все эти годы власти "варят"нас русских в Латвии.



Это все началось не вчера, а в 90-е годы, когда нас начали лишать избирательных прав, затем русских школ, затем все больше и больше. А в последние пять лет это приобрело тотальные масштабы.



Некоторые говорят, что это связано с началом спецоперации 24 февраля. Это неправда. Власти Латвии начали операцию по демонтажу "русского мира" в Латвии задолго до этого. Начали с того, что принялись задерживать и арестовывать так называемых ЛОМов - лидеров общественного мнения. Я был одним из первых. На меня завели уголовное дело пять лет назад, обвинили в "нанесении вреда Латвийской республике". А под это обвинение можно подверстать все, что угодно.



Мне "подверстали" создание сайта IMHOclub - дискуссионной площадки, где люди с интеллектом могли делиться своим мнением. Затем начали прессовать разными делами, обысками, приводами других известных русскоговорящих журналистов Латвии, затем тех, кто сотрудничает со "Спутником". Уже более 30 журналистов подверглись прессингу.



Затем они начали приставать к русским масс-медиа в Латвии. Один мой знакомый, издающий известную газету и имеющий сайт (не буду называть его имени, потому что у него семья) рассказал, что ему позвонили и сказали: "Молчи. Если появится хоть одна заметка о памятнике и о том, что надо куда-то выйти, ты у нас сядешь". Таким образом они заткнули всех ведущих журналистов и СМИ. Никто не хочет идти в тюрьму.



А потом всему остальному населению дают команду - не рыпайтесь. Если каждый день идет информация, что задержан такой-то активист, арестован такой-то политолог - люди известные - то представьте, что будет с вами. И эта происходит не как-то тайно, а именно публично - с видео задержания, наручниками, материалами в СМИ - вот смотрите, что с вами будет. За это время они общество основательно запугали. Те, кто сейчас выходит к памятнику - это люди бесшабашные. Но их мало...



- Российское посольство сейчас пообещало всем задержанным во время акций выдать российское гражданство. Это им поможет или наоборот?



- А за этим последует депортация. Дело в том, что в Латвии допускается двойное гражданство, но только "со странами ЕС и НАТО". А если узнают, что у тебя есть и российский паспорт, то латвийского гражданства лишают автоматом, а через 24 часа в чем ты был отправляют на российскую границу и привет.



Такое уже было. Был у нас замечательный человек Александр Казаков (политолог, член оргкомитета Объединенного конгресса русской общины Латвии - авт.) Его подвезли к границе и выперли. Хотя у него в Латвии семья. Сейчас он в Москве работает. Но не у всех есть такая возможность.



Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН Источник - МК

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