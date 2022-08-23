Реален ли мир между Сирией и Турцией? - Иван Шилов

20:47 24.08.2022

24 августа



С начала гражданской войны в Сирии правительство Турции заняло самую критическую позицию по отношению к ситуации в соседнем стране. Турецкие власти категорически осудили действия правительства Башара Асада и поддержали так называемую "сирийскую оппозицию". Позднее турецкая армия приняла непосредственное участие в военных действиях на территории Сирии, взяв под свой контроль ряд районов на севере страны.



Иван Шилов



На этих территориях для расчетов используется турецкая лира, дети обучаются по турецким учебникам, а местные группировки боевиков получают оружие и военную технику со стороны Турции. Кроме того, на границе Сирии и Турции развернуты лагеря беженцев, где проживают сотни тысяч сирийцев. Они не могут покинуть палаточные городки и вернуться на родину, но в то же время им закрыт путь в Турцию.



Разумеется, что такой бэкграунд не способствует налаживанию добрососедских отношений между двумя странами. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа заявил о намерении наладить отношения с сирийскими властями. Это решение было поддержано союзниками Эрдогана в парламенте Турции - партией HDP. Глава фракции HDP Давлет Бехчели призвал турецкие власти выступить посредником в переговорах о примирении между президентом Сирии и главами оппозиции.



Позднее даже появились слухи о том, что Эрдоган встретится с сирийским президентом Башаром Асадом в Пекине, однако эти сообщения не подтвердились.



Во вторник, 23 июля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Турцией и Сирией установлен диалог по линии служб внешней разведки двух стран. При этом Чавушоглу заявил, что пока что не существует предпосылок для нормализации отношений между странами, однако турецкая сторона в целом готова к переговорам.



В свою очередь, глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск в целом готов к переговорам с Турцией. Но только в том случае, если турецкие войска оставят сирийскую территорию.



"Усилия, которые должны прилагаться для вывода турецких войск из Сирии, - это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на сирийской территории" - заявил Фейсал Микдад в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



И хотя маловероятно, что в ближайшее время Турция решит оставить все то, что было с таким трудом завоевано на сирийской территории, однако даже гипотетическая готовность Анкары к миру вызывает некоторый оптимизм.



Нужно понимать, что занятые турецкой армией территории Сирии дают больше убытков, чем доходов в турецкий бюджет. Содержание турецкого контингента на сирийской территории вдоль государственной границы обходится недешево. С оккупированных территорий уже вывезены на металл линии электропредач, трансформаторные будки, даже рельсы и водопроводные трубы. В ряде районов были вырыты оливки и другие ценные деревья. Однако даже эти меры не могут компенсировать Турции всех расходов.



Кроме того, на оккупированных сирийских территориях находятся десятки тысяч боевиков. В настоящий момент очевидно, что они вряд ли смогут свергнуть режим Башара Асада, и, по сути, их существование никаким образом не приносит Турции пользы. В то же время, оно создает постоянную зону нестабильности у южных границ Турции, поскольку даже турки не могут быть уверенными в лояльности вооруженных радикалов.



Поэтому диалог с сирийским правительством в целом играет на руку турецким властям. Они не только обеспечивают безопасность своих границ, но и делают одолжение своим партнерам в России и Иране.



С другой стороны, "сдача Сирии" непременно вызовет неудовольствие на Западе. Однако отношения Эрдогана с европейскими и американскими партнерами и без того нельзя назвать хорошими. Поэтому заключение мира между Турцией и Сирией (если оно реально входит в планы Эрдогана и не является блефом) в целом соответствует проводимой Анкарой внешней политике. Некоторые называют это "попыткой усидеть на двух стульях" - угодить и США, и России с Китаем и Ираном. Однако скорее это можно назвать прагматичной внешней политикой.



При этом мир между Турцией и Сирией послужит делу мирного урегулирования сирийского конфликта. Оставшиеся без поддержки Турции боевики будут вынуждены или урегулировать свои отношения с сирийскими властями или дать бой и умереть.



Вопрос только в том, действительно ли Эрдоган готов к миру с Асадом или же все происходящее - блеф с целью добиться от США поддержки турецкой внешней политики на сирийском направлении.