 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан построит и подарит Азербайджану "Центр творческого развития для детей имени Курмангазы"
21:23 24.08.2022

По поручению Токаева в Азербайджане построят центр творческого развития для детей

По поручению Касым-Жомарта Токаева в Азербайджане построят центр творческого развития для детей, сообщает пресс-служба Акорды.

"По поручению президента Казахстана в азербайджанском городе Физули будет возведен центр творческого развития для детей имени Курмангазы", - говорится в сообщении в среду.

По словам президента, центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами.

Двухэтажное здание площадью 3100 кв.м. рассчитано на 600 учащихся. Строительство центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года.

В центре будут преподавать вокал и музыкальные инструменты, робототехнику, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемку. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарт Токаева и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули.

Источник - КазТАГ
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