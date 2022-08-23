Казахстан построит и подарит Азербайджану "Центр творческого развития для детей имени Курмангазы"

21:23 24.08.2022

По поручению Токаева в Азербайджане построят центр творческого развития для детей



По поручению Касым-Жомарта Токаева в Азербайджане построят центр творческого развития для детей, сообщает пресс-служба Акорды.



"По поручению президента Казахстана в азербайджанском городе Физули будет возведен центр творческого развития для детей имени Курмангазы", - говорится в сообщении в среду.



По словам президента, центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между нашими странами.



Двухэтажное здание площадью 3100 кв.м. рассчитано на 600 учащихся. Строительство центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года.



В центре будут преподавать вокал и музыкальные инструменты, робототехнику, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемку. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.



Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарт Токаева и выразил уверенность, что этот центр станет творческой площадкой мирового уровня для детей города Физули.