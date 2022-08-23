США ударили высокоточными ракетами по Сирии

21:39 24.08.2022

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Американские силы ударили по объектам в Сирии, предположительно, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщается на сайте Центрального командования ВС США (CENTCOM).



Отмечается, что высокоточные удары в сирийском Дейр-эз-Зоре были нанесены по распоряжению президента Джо Байдена.



По информации CNN, США разбомбили 11 бункеров, где хранились боеприпасы. Вашингтон считает, что эти объекты инфраструктуры использовались группировками, связанными с КСИР.



Руководство CENTCOM назвало целью удара "защиту американского персонала от нападений проиранских групп", которые якобы поддерживает Тегеран.



Также в Пентагоне указали, что войска США остаются в Сирии, чтобы "добиться окончательного разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и обеспечить безопасность своих граждан.



Ранее американцы бомбили Сирию при Дональде Трампе, что вызвало возмущение у союзницы САР России.