 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 24.08.2022
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10:52  Третья мировая – "газовая"? - Владимир Малышев
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Вторник, 23.08.2022
20:22  Барыктабасов и К. Государствообразующее ЗАО "Кумтор" возглавило новое Кыр-руководство
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12:23  Сектор газа: в Казахстане обнаружен "теневой" топливный Клондайк
12:21  Суицид, казахи, трансперсональная психология, - Назира Нуртазина
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В одном из питерских каналов выловили труп "звезды" Дома-2 Кочервей
21:42 24.08.2022

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей, предположительно, найдена мертвой в Петербурге. Ее тело выловили из реки, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ее подругу, модель Олесю Малибу. Мать Анастасии выехала на опознание.

Об исчезновении Кочервей стало известно несколько дней назад. По словам Олеси Малибу, у погибшей были проблемы с наркотиками. Кроме того звезда многочисленных телевизионных шоу утверждает, что у девушки был конфликт с каким-то мужчиной в Москве.

К слову, Кочервей после продажи квартиры в Краснодаре в последнее время проживала в Санкт-Петербурге.

Источник - rosbalt.ru
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