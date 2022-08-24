Лиз Трасс - Последняя ошибка Британии? - Ю.Борисов

00:05 25.08.2022 ЮРИЙ БОРИСОВ | 24.08.2022 |

Последняя ошибка Британии?

Закулиса прокладывает дорогу в кресло премьер-министра безответственной и недалекой Лиз Трасс



Кандидат в премьер-министры Великобритании, нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс, получившая широкую международную известность своей дремучестью в элементарных вопросах, превзошла себя. На одной из предвыборных встреч она без приличествующих такому случаю оговорок бухнула, что, если понадобится, она без колебаний прикажет применить ядерное оружие.



"Министр иностранных дел, которая, похоже, с возрастающей вероятностью сменит Бориса Джонсона на высшем посту, сегодня вечером заявила, что она "готова" нажать ядерную кнопку, если потребуется, даже если это будет означать "глобальное уничтожение". Она сделала это замечание на мероприятии в Бирмингеме, когда ведущий Джон Пиенаар спросил ее о сложном решении, с которым она может столкнуться… Г-н Пиенаар сказал ей: "Одна из первых вещей, которая произойдет, когда и если вы станете премьер-министром, вас проведут в комнату, очень уединенную комнату в доме под номером 10, и перед вами будет разложено то, что называется решениями последней инстанции. "Это Ваши приказы капитану нашей субмарины "Трайдент". Отдаете ли вы, премьер-министр Лиз Трасс, приказ о применении ядерного оружия? "Это означало бы глобальное уничтожение. Я не буду спрашивать вас, нажмете ли вы на кнопку, вы скажете "да", но столкнувшись с такой задачей, я бы почувствовал себя физически больным". Затем он спросил: "Что вы чувствуете при этой мысли?" Госпожа Трасс ответила: "Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра, и я готова это сделать". Затем она повторила: "Я готова это сделать"".



Многие известные в мире государственные деятели, политики и правительственные чиновники публично говорят о ядерной политике своих государств. Но делают это, как правило, более обстоятельно, стараясь объяснить публике условия, при которых принятие подобных решений станет возможным. Не далее как 23 августа с подробным обоснованием возможности такого шага со стороны России выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков:



Россия допускает использование ядерного оружия в ответ на применение оружия массового уничтожения (ОМУ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждает, что Россия готова на такие меры только в "чрезвычайных обстоятельствах". Рябков сказал: "Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями". Он уточнил, что Россия "гипотетически допускает" ядерное реагирование "в ответ на агрессию с применением ОМУ". Также ядерное оружие могут применять в ответ на "агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование".



То есть российская сторона буквально на пальцах объясняет всему миру те обстоятельства и условия, которые могут вынудить нашу страну прибегнуть к крайнему способу самозащиты. Тем самым Москва четко дает понять, что нашим визави следует делать и как поступать, чтобы избежать печальной участи поджариться на ядерном костре.



Однако в британском случае не слышно даже малейшего намека на условия принятия такого решения возможным новым премьер-министром Великобритании. Только: "Да, я нажму кнопку, если потребуется!" Кому потребуется, при каких обстоятельствах? К сведению британских граждан, даже бандиты, отнимающие у вас кошелек в подворотне, бывают более убедительными по части своих мотивов. А Лиз Трасс оставляет за собой полную свободу действий.



Между прочим, у ядерной державы Великобритании, как и у остальных членов мирового ядерного клуба, имеется официальная военная доктрина, определяющая порядок и условия применения оружия массового уничтожения.



"Способность системы сдерживания выдержать первый удар со стороны любого противника рассматривается как ключевой элемент британского ядерного сдерживания. Вопрос о принятии на себя обязательств не наносить ядерного удара первыми был снят с повестки дня как не соответствующий интересам Соединенного Королевства и доктрине НАТО… Достратегическая мощность предполагает нанесение удара с использованием одной или нескольких ядерных боеголовок как средство демонстрации решимости и политической воли. Британское правительство придерживается политики намеренной неопределенности в вопросе о количестве и мощности боезарядов, выполняющих достратегическую роль. Однако в экспертной среде общепринятым фактом стало утверждение о том, что ракеты, призванные выполнять достратегическую миссию, несут только одну боеголовку с мощностью боезаряда, сниженной до предела в одну или несколько килотонн".



Ответственный британский политик был просто обязан упомянуть об этих доктринальных установках, которым ему придется подчиниться. Однако легкость необыкновенная, с которой Трасс обошлась без таких упоминаний, наводит на подозрения, что она и в этом вопросе так же сильна, как в своих познаниях в области географии России. И это притом, что четыре британские атомные ракетные подводные лодки, из которых в полной боевой готовности находится только одна, в сотни раз уступают суммарной мощности ракетно-ядерного потенциала России. А это означает самоубийство Великобритании, если Лиз Трасс когда-нибудь рискнет выполнить свое обещание: ядерная группа ВМС Великобритании состоит из четырех атомных подводных лодок типа "Вэнгард", базирующихся в Шотландии в Фаслейне, срок службы которых подходит к концу. Каждая подводная лодка несет до 16 ракет Трайдент II, на каждой из которых может размещаться до восьми боеголовок.



ПЛАРБ типа "Вэнгард" ВМС Великобритании



Стоит ли после этого удивляться, что мнение британских читателей The Daily Mirror о ядерных амбициях Лиз Трасс оказалось не в пользу этой легкомысленной дамы:



bettyblue



Если Лиз Трасс станет премьер-министром, наклонитесь и поцелуйте свой зад на прощание.



NERVOUSWRECK



Эта женщина не в своем уме!! И опасная. Ядерная война?? Держу пари, если таковая начнется, она побежит так быстро, как только сможет, к ближайшему бункеру.



WhatsNext



Лиз "танк" Трасс думает, что она будет в безопасности в своем танке. Знает ли она на самом деле, что такое аннигиляция? Училась ли она в школе?



CrazyHippie



Крутая девчонка, да, но только с разрешения дяди Джо Байдена. Забавно, что она не упомянула об этом! Миф о так называемом "независимом" ядерном сдерживании Великобритании должен поддерживаться любой (политической) ценой.



blueandy



То, что Трасс станет их лидером, приведет к гибели тори на следующих выборах. Трасс – бессердечная пустая оболочка без намека на личность, и избиратели просто не отреагируют на нее.



debbiedoesdagenham



Фирменный аутизм или синдром Аспергера? В любом случае это плохая новость для общественности.



Watermeters



На самом деле опасно. Очень глупое заявление в такие времена.



Gillparker60



Да поможет нам Бог, если безмозглые тори проголосуют за то, чтобы эта мерзкая бесноватая женщина пришла к власти… Если вы думаете, что наша политика позволит нам выбрать нашего следующего премьер-министра, потому что, в конце концов, они якобы представляют нас, то позвольте поднять вас на смех!



Мнение последнего процитированного нами британского читателя The Daily Mirror, пожалуй, ближе всего к реальности. Западная демократия в том виде, какой она сегодня приобрела, зависит от волеизъявления населения граждан в минимальной степени. А те, кто там на самом деле принимают ключевые решения, обязательств перед народами не имеют и могут делать с ними все, что хотят. Для этого им и нужны такие бездумные исполнители, как Лиз Трасс, которая бестрепетно нажмет любую кнопку, какую прикажут. Источник - fondsk.ru

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