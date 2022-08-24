Подчинит ли Африка себе мир? - Виталий Гранкин

00:25 25.08.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ближайшие десятилетия жизнь человечества будет все больше вращаться вокруг бед континента, который станет самым населенным и наиболее кризисным.



Система внешнего финансирования африканских государств уже работает со сбоями.



В 2022-м население Африки вырастет на 36 млн человек. А число жителей всех остальных частей планеты, вместе взятых, - примерно на 40 млн. Демографические пропорции между континентами меняются на глазах.



Хотя Африка является колыбелью человечества (именно там возник homo sapiens, а уже потом расселился по всем другим материкам), ее доля в населении Земли с незапамятных времен и до недавних пор была невелика. Она не превышала одной десятой, самое большее - одной восьмой. Демографический взрыв начался там только в ХХ веке.



Сейчас в Африке обитают 1,4 млрд человек (17% мирового населения). Столько же жителей насчитывается в Китае или в Индии, население которых как раз сравнялось. В целом же на долю Азии приходится 60% обитателей Земли, на долю Северной и Южной Америки - 13%, Европы - 10%. Прежнего стремительного общепланетного роста специалисты уже не ждут, а долгосрочные прогнозы почти ежегодно пересматривают в сторону понижения.



В нынешнем году мировое население достигнет 8 млрд. На 2030-й сейчас прогнозируют 8,5 млрд, на начало 2040-х - 9 млрд, на 2050-й - приблизительно 9,5 млрд. Еще недавно считалось, что до окончания общемирового роста остается лет восемьдесят, но сейчас демографы стали скромнее и предсказывают достижение пика (меньше 10 млрд) где-то в начале 2060-х. А затем число жителей планеты станет уменьшаться.



Прогнозы наверняка еще не раз окажутся пересмотрены. Но факт в том, что почти всюду демографические чудеса остались позади. И важно помнить, что даже когда они происходили (в основном в азиатских и латиноамериканских государствах), в стремительном росте населения видели успех или проблему отдельных стран, а не человечества в целом.



С Африкой все иначе. Сегодня она - единственный континент, население которого будет и впредь быстро расти. И это, видимо, продлится долго. К 2050-му ее мировая доля подскочит до 26%, а вес Азии снизится до 56%. Более долгосрочные прогнозы сейчас поставлены под вопрос, но, по имеющимся прикидкам, к 2100-му доля Африки поднимется до 40% и почти сравняется с азиатской.



Не все из ныне живущих увидят это своими глазами, зато на всех ляжет решение проблем, которые в предстоящие десятилетия будет непрерывно создавать африканский демографический взрыв.



Огромная рождаемость потребует мощного внешнего субсидирования медицины, продовольственного снабжения и школьного обучения. По действующей оценке ООН, снижение общего коэффициента рождаемости с нынешних 4,4 до 2,5 ребенка на женщину займет в Африке еще добрых лет пятьдесят. Этот прогноз, как и многие прочие, видимо, будет смягчен. Но в любом случае ближайшие десятилетия станут в Африке временем феноменального роста населения.



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Сейчас среди десяти самых многолюдных стран мира есть только одна африканская держава - Нигерия (7-е место, 219 млн жителей). В этой десятке также пять азиатских стран, две латиноамериканские, одна североамериканская и одна европейско-азиатская (Россия, 9-е место). А к концу нынешнего века в этой группе предположительно будут пять африканских (Нигерия, Конго, Эфиопия, Танзания и Египет), четыре азиатских (Индия, Китай, Пакистан, Индонезия) и одна североамериканская (США). Россия отодвинется на 20-е место.



Африка разделяется на Северную, в которой живут в основном европеоиды (арабы и берберы), и на страны, расположенные к югу от Сахары и населенные людьми негроидного происхождения. Именно в этой части континента взрыв рождаемости особенно мощен. Число ее жителей в ближайшие 25–30 лет увеличится вдвое.



Демографическим флагманом Африки южнее Сахары является Нигерия. Рождаемость здесь даже выше среднеафриканской - 4,7 ребенка на женщину. В начале 2040-х Нигерия предположительно станет третьей после Индии и Китая страной мира по численности населения, а к 2050-му, видимо, достигнет 400-миллионной отметки.



Внутри этого государства сфокусированы буквально все главные африканские проблемы. Это и повальная бедность, близкая к нищете, которой охвачены 70% жителей. И низкий ($6000 на душу), крайне неравномерно распределенный ВВП. И застойная, архаичная экономика, которой мало что дают весьма внушительные доходы от экспорта нефти. И племенная рознь, однажды уже приведшая к гражданской войне. И религиозно-политические конфликты, крайним выражением которых является деятельность беспощадной фундаменталистской группировки "Боко Харам" (террористическая организация, запрещенная в РФ).



И все это происходит на небольшой по африканским меркам территории с плотностью населения уже сейчас заметно выше 200 человек на кв. км (уровень Германии) и перспективой роста всего через поколение до уровня Нидерландов.



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В пользу этой страны можно сказать, что она, вопреки всему сказанному, не рассыпается на части и сохраняет политическую систему с элементами конкуренции и даже демократии, пусть и очень несовершенной. Но кто поручится, что она не взорвется, когда жителей станет вдвое больше, а трудности, возможно, вырастут в геометрической прогрессии?



Тот же вопрос можно задать и по поводу прочих африканских стран.



Ответ зависит от того, смогут ли эти государства и общества закрепить те успехи, которых они почти незаметно для окружающего мира добились в последние пару десятилетий.



Формальную независимость большинство из них получили около 1960-го, и достаточно ясно, что преждевременно. Во многих новых странах уход колонизаторов обернулся трагедией для жителей. И где-то к 1980-м годам создалось впечатление, что там сплошь несостоявшиеся государства - с голодом, жестокими междоусобицами и бездарными тираниями.



В эти же годы оформилась, а затем и окостенела разветвленная система международного вспомоществования. Местных жителей стали кормить, лечить, учить… И чем больше там разлагался собственный государственный менеджмент, тем прочнее и дороже становились внешние благотворительные структуры, живущие тем, что этот менеджмент как бы заменяют, а потому заинтересованные в том, чтобы он оставался плохим.



И все бы ничего, если бы не демографический взрыв совершенно феноменального размаха, который сегодня является главным сценарием для Африки на десятки лет вперед. Чем стремительнее там будет расти население, тем больше понадобится внешних средств. Ведь в этой системе не предусматривается никаких добавочных усилий для содержания людьми самих себя.



А материальные возможности благотворителей не безграничны. Уже сейчас система внешнего финансирования работает со сбоями. По мере того как количество жителей Африки станет приближаться к численности остального человечества, у мира будет все меньше сил и возможностей вращаться вокруг африканских бед и проблем.



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Но шанс на лучшее есть. Он в том, что качество государственного менеджмента в большинстве стран континента понемногу улучшается. Этому малозаметному процессу уже лет двадцать. Несколько поколений независимости не прошли даром. Мало помалу эти государства перестают аттестовать как несостоявшиеся.



Разумеется, они и сейчас весьма неблагоустроенны. Но ведь достаточно, чтобы они сами вели свои дела хотя бы на таком же уровне, как новоорганизованные азиатские страны во второй половине прошлого века. И тогда их демография тоже станет не всемирной, а местной проблемой. Международные структуры, живущие вспомоществованием, стараются оттянуть этот момент. Но, возможно, он уже близок - на благо африканского континента и остального мира.



Виталий Гранкин Источник - Росбалт

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