Приказ – быть русофобами до конца! - А.Кренгель

07:28 25.08.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 25.08.2022 |



Они не замечают, как заключают в кокон себя, а не Россию



Находясь с визитом в Киеве, президент Польши призвал Запад к демонтажу газопровода "Северный поток – 2": "Изменение политики на Западе – это не просто приостановка или полное прекращение работы "Северного потока – 2", но также и полная ликвидация, демонтаж этого потока", – заявил Дуда. Заявление было сделано в рамках "Крымской платформы" – ежегодного сборища русофобов, запущенного Киевом в 2021 году.



Некоторые европейские политики сами делают все, чтобы рост цен на газ в ЕС продолжался. Хабек ездит в Катар, Шольц – в Канаду, предпринимая попытки добиться поставок газа в ФРГ, но тщетно. На сегодня дефицит газа в Германии достиг уже 14%. СМИ утверждают, что нехватку можно компенсировать, отказавшись от мытья под душем, кондиционеров, обогревателей, бытовых приборов. Однако при ценах 2500-3000 долларов за тысячу кубометров 14% могут превратиться в 40%, считают немецкие промышленники. А демонтаж "Северного потока – 2" лишит Германию даже мизерного шанса на получение нужных объемов газа. Шансы испаряются с каждым визитом в страны, где газ имеется, но где не торопятся снабжать Европу.



И самой недостижимой является всеевропейская мечта поместить Россию в кокон, где русские задохнутся, деградируют без "прогрессоров" с Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства". Беспамятством можно назвать и то, что в последнее время в ряде государств призывают запретить выдачу виз гражданам России. Больше всего рвутся воплотить мечту о "коконе для России" страны-лимитрофы.



Закрыть границы и принять новые санкции в сферах экономики, энергетики, торговли, против физических и юридических лиц Еврокомиссии предложила, например, Эстония. ЕС следует ввести эмбарго на импорт всех энергоресурсов из России, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Если поездки россиян в Европу не будут запрещены на уровне ЕС, Эстония готова пойти на это и в одностороннем порядке, сказал представитель министра. С 18 августа Эстония перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала.



Помимо Эстонии предложение запретить или ограничить выдачу виз (всех или только туристических) поддерживают также Латвия, Литва и Финляндия. Финляндия объявила, что с 1 сентября сократит прием документов у россиян на туристические визы до 10% от текущего объема.



США, в свою очередь, считают необходимым "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны, заявил официальный представитель Госдепартамента: "Мы дали четко понять, что важно прочертить границу между действиями российского правительства и его политикой в отношении Украины и российским народом". Представитель Госдепа подчеркнул, что США совместно с союзниками и партнерами вводили и продолжат вводить различные ограничения, в том числе визовые, в отношении лиц, причастных к спецоперации на Украине. "Мы рассматриваем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности. Однако США не желают закрывать возможности для выезда для российских диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека", – указал американский дипломат.



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил быть "более избирательными". Он считает, что ЕС должен закрыть границы для "олигархов", но помнить, что есть много россиян, которые хотят сбежать из страны, потому что "не хотят жить в этой ситуации".



Возможный запрет на выдачу виз и другие вероятные новые санкции министры иностранных дел стран стран-членов Евросоюза обсудят на встрече в Праге 30-31 августа. Среди обсуждаемых мер – тотальный запрет на въезд в Шенгенскую зону через третьи страны, отказ от выдачи многократных виз, резкое увеличение консульского сбора, введение специального налога для россиян, который будет направляться на помощь киевскому режиму, аннулирование ранее выданных шенгенов.



До текущего года Запад называл свободу передвижений по миру одной из незыблемых демократических ценностей. Выражалось даже возмущение президенту США Дональду Трампу, когда тот закрыл въезд в Штаты гражданам Сомали, Чада, Йемена и еще пяти стран, мотивировав свое решение высоким уровнем террористической угрозы в этих государствах. Теперь концепция изменилась: оказывается, зарубежный туризм – это не элемент свободы, а привилегия, которую россиянам надо заслужить.



Самое забавное, что наиболее ретивыми сторонниками запрета заграничного туризма для россиян являются самые бедные страны еврозоны – считающие каждый цент Польша, Эстония, Латвия, Чехия, Литва. Разумно оценивающие выгоду от каждого иностранца Португалия, Греция – против. Молчат и те государства, что в Шенгенскую зону не входят, но для посещения которых при определенных обстоятельствах для россиян шенген необходим – Болгария, Черногория и Хорватия.



"Бедняцкая" часть еврозоны, надеясь исполнить мечту о заключении России в кокон, выбраться из которого той не удастся, демонстрирует мистический страх перед всем русским, желание оградить себя от неведомой опасности со стороны русского мира.



В Кремле ответили на это, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Президент Владимир Путин говорил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Можно лишь добавить, что западным странам отдан приказ: быть русофобами до конца! Без объяснений, до конца чего именно – русского мира или западного.



Западный мир, похоже, не понимает, что российские энергоносители или туристы, русская культура или русское зерно никогда не навредят европейцам так, как вредят им собственные правительства, одержимые идеей фикс, как отрезать Россию от остального мира. Безумцев не останавливают бесстрастные показатели о том, что 85% населения Земли не вводили против России санкций и не поддержали ЕС и США в их "борьбе за справедливость".



Они не замечают, как заключают в кокон себя, а не Россию. И все, чего они желают нам, происходит с ними.