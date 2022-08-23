Рынок продовольствия. Как странам ЕАЭС обуздать инфляцию и избавиться от импорта, - А.Камалян

07:32 25.08.2022

25 августа 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Фото пресс-службы ЕЭК. Член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян



Экономический кризис и сложная геополитическая ситуация в мире заставили страны Евразийского экономического союза пересмотреть основы работы. В первую очередь это коснулось продовольственной безопасности. Из-за роста мировых цен на продукты и нарушения логистических цепочек страны ЕАЭС столкнулись с рекордным уровнем инфляции и проблемой с доступом к продуктам.



Член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян в интервью 24.kg рассказал, как найти баланс между защитой внутренних рынков и возможностью заработать на импортозамещении.



- В ЕАЭС утверждены общие принципы и подходы обеспечения продовольственной безопасности. Чем они полезны для простых граждан?



- Да, в 2021 году мы приняли совместный документ, который закрепил в качестве ключевых подходов стран евразийской "пятерки" намерения обеспечивать продовольственную безопасность. Делаться это должно за счет собственного производства, взаимной торговли и снижения зависимости от импорта материально-технических ресурсов для агропромышленного комплекса.



Такая договоренность - важный стимул для развития сотрудничества по вопросам повышения эффективности производства, селекции и семеноводства, племенного животноводства, государственной поддержки сельского хозяйства и разработки современных технологий.



Кроме того, в случае возникновения форс-мажорных ситуаций наши страны обеспечат взаимодействие по вопросам взаимных оперативных поставок.



Артак Камалян

- Но сейчас многие страны союза ограничили экспорт продуктов для защиты своих граждан. Как в этом случае обеспечить общую продовольственную безопасность? И какова в процессе роль ЕЭК?



- Основополагающий принцип согласованной агропромышленной политики, заложенный в договоре о ЕАЭС, - это эффективная реализация ресурсного потенциала государств для удовлетворения потребностей общего аграрного рынка. Одним из инструментов реализации этой задачи является система прогнозирования балансовым методом.



Во время пандемии COVID-19 государства ЕАЭС вводили ограничительные меры по защите в первую очередь своих рынков. Учитывая этот опыт, в июне этого года главы правительств одобрили специальный механизм.



В его рамках ежегодно советом ЕЭК должны утверждаться индикативные балансы на краткосрочный период с разбивкой взаимной торговли по полугодиям до 2024 года.



В то же время в ранее принятом поручении глав правительств предусмотрено, что наши страны обеспечивают свободное перемещение товаров во взаимной торговле в рамках параметров, предусмотренных индикативными балансами. Это и будет содействовать эффективной работе внутреннего агропромышленного рынка и обеспечению продовольственной безопасности.



- Насколько Кыргызстан может обеспечить свою продовольственную безопасность? С какими продуктами могут быть проблемы?



- Показатель самообеспеченности Кыргызстана в 2021 году составил 80,5 процента. Страна на высоком уровне обеспечивает население зерном, картофелем, фруктами, говядиной и яйцами. Производство овоще-бахчевых культур и молока превышает их потребление.



Одновременно низким остается уровень обеспеченности Кыргызстана собственным мясом птицы, сахаром и растительными маслами.



Поэтому в снабжении Кыргызстана продовольствием важную роль играет взаимная торговля. За счет поставок из государств ЕАЭС ваша страна практически полностью закрывает потребности в недостающих продуктах.



- Сейчас актуален вопрос импортозамещения. Какие продукты или сельхозтовары, на ваш взгляд, мог бы поставлять Кыргызстан на рынки союза?



- Кыргызстан занимает небольшую долю во взаимной торговле сельскохозяйственной продукцией в рамках ЕАЭС. Так, в 2021 году она составила 1,7 процента. Но важно отметить, что за последние пять лет страна в 1,7 раза увеличила поставки на внутренний союзный рынок - до $210 миллионов.



Кыргызстан поставляет фрукты (в основном сушеные), молочные продукты (сливочное масло, молоко и сливки), овощи и готовые продукты из зерна (хлебобулочные и кондитерские изделия). На эти товары приходится около 80 процентов общих поставок.



Одновременно есть возможности для диверсификации поставок, что должно положительно сказаться на росте взаимной торговли.



Одна из таких возможностей - совершенствование транспортных и логистических цепочек поставок, упрощение процедур перемещения грузов. Сейчас Евразийская экономическая комиссия прорабатывает вопрос по формированию товарораспределительной системы. Она не только позволит снизить транзакционные издержки для сельхозтоваропроизводителей, но и устранит ограничения на движение товаров между странами.



Кроме того, эта система поможет унифицировать процедуры оформления перемещаемых товаров, минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах "пятерки", а также повысить транзитную привлекательность государств союза и обеспечить прослеживаемость оборота товаров в ЕАЭС.



Ожидаемые эффекты помогут в большей степени раскрыть экспортный потенциал стран союза. Общая товаропроводящая сеть позволит расширить географию присутствия продукции евразийских стран на мировых рынках за счет организации поставок в более удаленные регионы.