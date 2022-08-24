Йеменский конфликт продвинулся к границам Израиля, - Игорь Субботин

07:35 25.08.2022

24.08.2022



ЦАХАЛ делает ставку на расширение географии авиаударов

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Враждебность к Израилю стала частью доктрины хуситов.

Аппарат безопасности Израиля заявил о повышении военных рисков со стороны йеменских хуситов и их движения "Ансар Аллах". Еврейское государство опасается, что его потенциальная вооруженная конфронтация с Ливаном из-за месторождений в Восточном Средиземноморье приведет к открытию параллельного фронта на юге. Как показала последняя военная операция в секторе Газа, подобные риски есть и в контексте палестинского конфликта: в этом месяце Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась деятельно предупредить выступление хуситов на стороне сил прибрежного анклава.

О том, что хуситы сейчас более чем когда-либо готовы наносить удары по Израилю, каналу i24NEWS рассказал источник в спецслужбах. По его словам, повстанцы, которых считают получателями военной и финансовой помощи со стороны Ирана, повысили уровень координации с ливанской группировкой "Хезболла". В связи с этим реальная опасность, согласно этим оценкам, заключается в том, что любое военное столкновение Израиля с Ливаном, риски которого многократно за эти месяцы выросли из-за территориальных споров в Восточном Средиземноморье, может привести к синхронному включению в боевые действия членов "Ансар Аллаха". Собеседники i24NEWS не исключают, что этот фронт может оказаться наиболее рискованным.



Подозрения, что в этом месяце силы ЦАХАЛ могли провести ограниченную операцию на юге Аравийского полуострова, появились неделей ранее, когда глава Генштаба Авив Кохави сообщил: в ходе операции "Рассвет" в секторе Газа 5–7 августа израильской армии пришлось действовать на территории "третьей страны". Несмотря на то что он не привел ее названия, военные аналитики без труда определили, о какой локации теоретически может идти речь. По их словам, мощный удар 7 августа в окрестностях йеменской столицы Сана скорее всего израильского происхождения. Целью, согласно этим оценкам, оказался военный объект хуситов, которых считают обладателями вооружения иранского производства.



Движение "Ансар Аллах" никогда не нападало на Израиль напрямую, однако постоянно делало ближневосточную страну объектом милитаристской риторики. Более того, тезис о военном интересе Израиля к Йемену превратился в часть местных внутригосударственных обсуждений после того, как в 2020 году еврейское государство восстановило отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) – одним из наиболее активных зарубежных участников затяжного конфликта на юге Аравийского полуострова. Два года назад йеменские депутаты даже пытались заставить центральное правительство, поддерживаемое Саудовской Аравией, объясниться по поводу того, что подразделения ЦАХАЛ делают на острове Сокотра – в зоне ответственности ОАЭ.



Предположения, что Йемен может втянуться в потенциальный вооруженный конфликт против Израиля, начали широко циркулировать в последние годы, особенно после того, как ракеты хуситов стали достигать наиболее удаленных точек Аравийского полуострова. После комбинированных атак на саудовский нефтепром снаряды йеменских повстанцев бросили тень на безопасность даже гражданской инфраструктуры Эмиратов. Высшее военное руководство хуситов в последние годы открыто заявляло, что пытается проработать нападение на расположенный на юге Израиля город Эйлат за счет модернизации собственного ракетного потенциала. На этом фоне вблизи Эйлата не раз можно было заметить развертывание средств ПРО "Железный купол".



"Конечно, хуситы – убежденные "антисионисты", – заявил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Понятно, что их антиизраильская направленность появилась под определенным влиянием Ирана. Тем не менее она оформилась в качестве доктрины". По словам аналитика, члены "Ансар Аллаха" пока никак не задействовали соответствующую концепцию в практическом плане, однако можно ожидать, что рано или поздно они постараются использовать свои возможности для проведения антиизраильских акций. Собеседник "НГ" обращает внимание на то, что у йеменских повстанцев есть и беспилотники дальнего действия, и, вероятно, необходимые для таких обстрелов ракеты.



"Естественно, это может использовать в определенном плане и Иран, передав системы большего радиуса действия хуситам при условии, что те их будут использовать против Израиля в случае эскалации, – допустил Семенов. – Несмотря на то что хуситы в целом являются самостоятельным актором в Йемене и их решения часто по поводу войны и мира с соседями принимаются вне зависимости от Тегерана, тем не менее они в целом действуют в рамках той же повестки, которую проводит Иран. Особенно если брать вопрос отношений с Израилем или США. Конечно, здесь хуситы могут действовать в том же русле и пытаться продемонстрировать собственные военные возможности и ракетный потенциал". Тем не менее источники i24NEWS в израильском аппарате безопасности не забывают отметить, что определенный раздражитель для Тегерана создало усиление трансграничных атак со стороны Израиля. По их наблюдениям, Корпус стражей исламской революции (КСИР, наиболее влиятельная в Иране военно-политическая организация) крайне возмущен серией убийств представителей его высшего офицерского звена, последним эпизодом в которой, как предполагают наблюдатели, стала недавняя смерть на территории Сирии советника КСИР Абульфазла Алиджани.



В связи с этим логично ожидать, что Исламская Республика сейчас может изыскивать способ нанести по своему региональному противнику болезненный удар.