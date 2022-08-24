 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.08.2022
07:35  Йеменский конфликт продвинулся к границам Израиля, - Игорь Субботин
07:32  Рынок продовольствия. Как странам ЕАЭС обуздать инфляцию и избавиться от импорта, - А.Камалян
07:28  Приказ – быть русофобами до конца! - А.Кренгель
00:25  Подчинит ли Африка себе мир? - Виталий Гранкин
00:05  Лиз Трасс - Последняя ошибка Британии? - Ю.Борисов
Среда, 24.08.2022
21:42  В одном из питерских каналов выловили труп "звезды" Дома-2 Кочервей
21:39  США ударили высокоточными ракетами по Сирии

21:23  Казахстан построит и подарит Азербайджану "Центр творческого развития для детей имени Курмангазы"
20:47  Реален ли мир между Сирией и Турцией? - Иван Шилов
20:38  В Риге варварски сносят Памятник воинам-освободителям
20:29  Эрдоган атаковал Путина. Но только понарошку.., - Мих.Ростовский
20:26  Россия будет претендовать и на Харьковскую область, - И.Родин
12:44  В Сенат Казахстана доизбраны депутаты от 3-х новосозданных областей
12:38  Токаев наградил Ильхама Алиева высшим орденом "Алтын Кыран"
12:37  "Закрыт" экс-депутат Думы РФ Ройзман. Клеветал на РосАрмию
12:36  Казахстанские рецидивы украинской дипломатии, - Андрей Уваров
11:28  В Казахстане появится почетный знак для педагогов - "Устаздык кызметине адалдыгыушин"
11:11  Из программ казшкол окончательно удален предмет "Самопознание" (авторство Сары Назарбаевой)
10:58  Сделай или умри: волшебная сила плановой экономики Тайваня, - Адил Урманов
10:52  Третья мировая – "газовая"? - Владимир Малышев
10:30  Повышение зарплат в Киргизии. Как рост цен съедает увеличение доходов бюджетников, - 24.kg
10:12  Адвокат матраимовской ОПГ г-н Азиз возглавил Институт стратегических исследований при президенте Кыргызстана
10:05  Вашингтон хочет укрепить дружбу с Ташкентом. Но инвестировать в Узбекистан США не намерены, - Виктория Панфилова
09:36  Антиколониальный Интернационал, - Дмитрий Аграновский
09:30  Новая безопасность для Нового Казахстана, - Николай Кузьмин
09:29  Что не так со страховой медициной в Казахстане? - Алина Темирева
09:27  Российские компании начали размещать облигации в юанях
09:04  Саудовская Аравия временно обезопасит нефтяные доходы России. Москва выиграет от продления соглашения ОПЕК+
08:38  Коллегия ЕЭК одобрила план цифровизации в ЕАЭС, - Къ
08:31  Пакистан примкнул к другому стану, - Сергей Строкань
08:08  Сирия согласилась помочь России "корректировать историю", - НГ
07:55  Мир движется к Третьей мировой? - Валерий Панов
07:46  Чего ждать в Сирии: большого турецкого наступления или примирения Анкары и Дамаска? - Д.Минин
07:39  Самоуничтожение западной культуры, - А.Кренгель
00:43  Российское оружие поразило турецкие выборы, - Игорь Субботин
00:17  Китай заполняет постсоветский вакуум в Африке, - Владимир Скосырев
Вторник, 23.08.2022
20:22  Барыктабасов и К. Государствообразующее ЗАО "Кумтор" возглавило новое Кыр-руководство
20:08  Армия Z начала освобождать от бандерни Николаевскую область
20:04  Соединенными Штатами начал управлять хаос, - Сергей Плотников
13:44  Афганистан: убийство аз-Завахири как компромат на Байдена
13:12  Ректором Кыргызского национального университета назначен абсолютно бездарный историк Толобек Абдырахманов
12:56  Шоковая терапия по-казахски: как в Казахстане росли цены на сжиженный газ, из-за которого начались протесты
12:54  "Аналогов в мире нет": инженер из Казахстана Жанболган изобрел новый космический аппарат
12:23  Сектор газа: в Казахстане обнаружен "теневой" топливный Клондайк
12:21  Суицид, казахи, трансперсональная психология, - Назира Нуртазина
12:17  Обнаружен огромный подводный кратер, образовавшийся после исчезновения динозавров
11:46  Украина скрывает, что торгует запрещенным ГМО-зерном, - Фредерик Уильям Энгдаль
11:17  Кадровые перестановки в акимате Алматинской области и аппарате СовБеза РК
11:14  Ассамблея народа Казахстана осудила русофобские высказывания посла Украины
10:47  Упадок на рынке рабочей силы в США. Рокфеллеры предлагают Америке расстелить "приветственный коврик" для мигрантов
10:41  Казахстан между замеченными фейками и незамечаемыми фактами, - А.Уваров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Йеменский конфликт продвинулся к границам Израиля, - Игорь Субботин
07:35 25.08.2022

24.08.2022

ЦАХАЛ делает ставку на расширение географии авиаударов
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
Враждебность к Израилю стала частью доктрины хуситов.
Аппарат безопасности Израиля заявил о повышении военных рисков со стороны йеменских хуситов и их движения "Ансар Аллах". Еврейское государство опасается, что его потенциальная вооруженная конфронтация с Ливаном из-за месторождений в Восточном Средиземноморье приведет к открытию параллельного фронта на юге. Как показала последняя военная операция в секторе Газа, подобные риски есть и в контексте палестинского конфликта: в этом месяце Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась деятельно предупредить выступление хуситов на стороне сил прибрежного анклава.
О том, что хуситы сейчас более чем когда-либо готовы наносить удары по Израилю, каналу i24NEWS рассказал источник в спецслужбах. По его словам, повстанцы, которых считают получателями военной и финансовой помощи со стороны Ирана, повысили уровень координации с ливанской группировкой "Хезболла". В связи с этим реальная опасность, согласно этим оценкам, заключается в том, что любое военное столкновение Израиля с Ливаном, риски которого многократно за эти месяцы выросли из-за территориальных споров в Восточном Средиземноморье, может привести к синхронному включению в боевые действия членов "Ансар Аллаха". Собеседники i24NEWS не исключают, что этот фронт может оказаться наиболее рискованным.

Подозрения, что в этом месяце силы ЦАХАЛ могли провести ограниченную операцию на юге Аравийского полуострова, появились неделей ранее, когда глава Генштаба Авив Кохави сообщил: в ходе операции "Рассвет" в секторе Газа 5–7 августа израильской армии пришлось действовать на территории "третьей страны". Несмотря на то что он не привел ее названия, военные аналитики без труда определили, о какой локации теоретически может идти речь. По их словам, мощный удар 7 августа в окрестностях йеменской столицы Сана скорее всего израильского происхождения. Целью, согласно этим оценкам, оказался военный объект хуситов, которых считают обладателями вооружения иранского производства.

Движение "Ансар Аллах" никогда не нападало на Израиль напрямую, однако постоянно делало ближневосточную страну объектом милитаристской риторики. Более того, тезис о военном интересе Израиля к Йемену превратился в часть местных внутригосударственных обсуждений после того, как в 2020 году еврейское государство восстановило отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) – одним из наиболее активных зарубежных участников затяжного конфликта на юге Аравийского полуострова. Два года назад йеменские депутаты даже пытались заставить центральное правительство, поддерживаемое Саудовской Аравией, объясниться по поводу того, что подразделения ЦАХАЛ делают на острове Сокотра – в зоне ответственности ОАЭ.

Предположения, что Йемен может втянуться в потенциальный вооруженный конфликт против Израиля, начали широко циркулировать в последние годы, особенно после того, как ракеты хуситов стали достигать наиболее удаленных точек Аравийского полуострова. После комбинированных атак на саудовский нефтепром снаряды йеменских повстанцев бросили тень на безопасность даже гражданской инфраструктуры Эмиратов. Высшее военное руководство хуситов в последние годы открыто заявляло, что пытается проработать нападение на расположенный на юге Израиля город Эйлат за счет модернизации собственного ракетного потенциала. На этом фоне вблизи Эйлата не раз можно было заметить развертывание средств ПРО "Железный купол".

"Конечно, хуситы – убежденные "антисионисты", – заявил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Понятно, что их антиизраильская направленность появилась под определенным влиянием Ирана. Тем не менее она оформилась в качестве доктрины". По словам аналитика, члены "Ансар Аллаха" пока никак не задействовали соответствующую концепцию в практическом плане, однако можно ожидать, что рано или поздно они постараются использовать свои возможности для проведения антиизраильских акций. Собеседник "НГ" обращает внимание на то, что у йеменских повстанцев есть и беспилотники дальнего действия, и, вероятно, необходимые для таких обстрелов ракеты.

"Естественно, это может использовать в определенном плане и Иран, передав системы большего радиуса действия хуситам при условии, что те их будут использовать против Израиля в случае эскалации, – допустил Семенов. – Несмотря на то что хуситы в целом являются самостоятельным актором в Йемене и их решения часто по поводу войны и мира с соседями принимаются вне зависимости от Тегерана, тем не менее они в целом действуют в рамках той же повестки, которую проводит Иран. Особенно если брать вопрос отношений с Израилем или США. Конечно, здесь хуситы могут действовать в том же русле и пытаться продемонстрировать собственные военные возможности и ракетный потенциал". Тем не менее источники i24NEWS в израильском аппарате безопасности не забывают отметить, что определенный раздражитель для Тегерана создало усиление трансграничных атак со стороны Израиля. По их наблюдениям, Корпус стражей исламской революции (КСИР, наиболее влиятельная в Иране военно-политическая организация) крайне возмущен серией убийств представителей его высшего офицерского звена, последним эпизодом в которой, как предполагают наблюдатели, стала недавняя смерть на территории Сирии советника КСИР Абульфазла Алиджани.

В связи с этим логично ожидать, что Исламская Республика сейчас может изыскивать способ нанести по своему региональному противнику болезненный удар.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661402100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 2022 года №977
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 августа 2022 года №987
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 2022 года №989
- Предложения по реформированию строительной отрасли рассмотрены в Правительстве
- "Часть продукции должна уходить на внутренний рынок" - Алихан Смаилов о реформировании системы субсидирования АПК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №580
- Вопросы проведения реформ развития в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка
- Роман Скляр провел заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ
- Рабочий визит в СКО: Е. Тугжанов встретился с переселенцами из трудоизбыточных регионов страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  