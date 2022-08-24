Ташкент и Кабул замяли приграничный конфликт, - Виктория Панфилова

07:51 25.08.2022

Узбекистан и Афганистан предпочли сотрудничество

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

24.08.22

Руководители Узбекистана и Афганистана обсудили в Ташкенте экономическое взаимодействие.

Уполномоченные представители спецслужб Узбекистана и Афганистана провели переговоры по ситуации на государственной границе двух стран. В частности, обсуждался инцидент, связанный с незаконной высадкой граждан Афганистана на узбекский остров Арал Пайгамбар на Амударье. Силовики признали, что были допущены нарушения с обеих сторон, приведшие к жертвам. Ташкент воздерживается от жестких заявлений в адрес кабульского режима, считая инцидент случайным и предпочитая продолжить начатое сотрудничество.

Узбекистан, включившись в процесс мирного восстановления Афганистана, уже сумел добиться заметного прогресса на данном направлении. В Ташкенте в прошлом месяце прошла международная конференция, в ходе которой обсуждались новые возможности сотрудничества с Афганистаном. Интерес к Исламской Республике проявляет не только Узбекистан, но и Россия, Китай, США, страны Центральной и Южной Азии. И.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхан Муттаки, прибывший в Ташкент на мероприятие, обещал безопасность и выполнение всех международных обязательств (см. "НГ" от 26.07.22).



Ташкент, кроме всего прочего, уже работает над реализацией проекта строительства железной дороги Термез–Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар. Она откроет Узбекистану дорогу к морским портам Пакистана, что для Ташкента очень важно. К тому же Южная Азия является крупным рынком сбыта. А как известно, сегодня экономика Узбекистана нацелена на расширение экспортных возможностей. Поэтому ссориться с Кабулом из-за нарушителей государственной границы, которые высадились на острове Арал Пайгамбар на Амударье якобы для сбора корня солодки, нецелесообразно.



Напомним, 21 августа 2022 года пограничники Узбекистана заметили группу афганских граждан на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область). После того как требование узбекских пограничников покинуть остров нарушители проигнорировали, был открыт огонь. В итоге два человека убиты, шестеро получили ранения. Еще 24 афганца задержаны для выяснения личности и целей проникновения на остров. В настоящее время ведется расследование. Силовики двух стран признали, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе. "Республика Узбекистан (РУ) приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненым и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину", – сообщил МИД РУ. В заявлении отмечается, что стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.



Политолог Аркадий Дубнов считает, что довольно мягкая реакция Ташкента исходит из того, что случившееся не отражает установленного курса на исключительное сотрудничество между Узбекистаном и запрещенным в РФ движением "Талибан", представители которого пришли к власти в Афганистане год назад. "В Ташкенте полагают, что этот инцидент случайный и не несет политической нагрузки, поскольку у нарушителей границы, высадившихся на острове, вряд ли были другие цели, кроме хозяйственных, как утверждают, – сбора солодки. С другой стороны, если признать это нарушением, то Ташкент в переговорах с афганской стороной, судя по заявлениям, не мог не признать избыточность силового ответа на нарушение. Огонь на поражение, наверное, стал серьезным раздражителем для афганцев. Судя по сообщениям, узбекская сторона принесла извинения и инцидент, таким образом, был улажен к удовлетворению обеих сторон", – сказал "НГ" Аркадий Дубнов.



По его мнению, кабульское правительство – во всяком случае, та его часть, которая идет на контакт с Узбекистаном, – готово к мирному сосуществованию и реализации совместных экономических проектов. "Но мы должны понимать, что сегодня "Талибан" – не монолитное целое. В движении есть внутренние противоречия, которые могут выливаться в брутальные разборки. Есть боевики, противостоящие талибам. Взять хотя бы случай с обстрелом Термеза. С теми, кто это сделал, талибы быстро разобрались. Той части, которая более либерально настроена к внешнему миру и готова сотрудничать с соседями, Ташкент доверяет. Да ее представители и сами готовы идти в этом направлении", – подчеркнул эксперт.



Но есть и другая точка зрения. Проявление политкорректности со стороны правительства Узбекистана может быть расценено талибами, во всяком случае ее радикальной частью, как слабость. Боевики могут попытаться предпринять новые попытки прорыва границы. "Талибан" – экспансионистское движение, даже если оно не пойдет напрямую само, то поддержит другие экстремистские группировки, которые укрываются на территории Афганистана и мечтают о едином "исламском велаяте". А кабульская власть ничего не предпринимает для их ликвидации", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахитер Эргашев. По его мнению, установление мира в Афганистане затягивается, а значит, и реализация проектов утрачивает свою актуальность. Эксперт считает, что логично и удобнее Узбекистану выйти в иранский порт Чабахар на Аравийском море. Тем более что там есть уже построенный участок дороги Теджен–Серахс. Кроме того, иранская сторона построила 350 км дороги от своего пограничного пункта Хаф до Герата, откуда дорога пойдет к порту. Этот маршрут и безопаснее. Власти Северного Афганистана берутся обеспечить безопасность грузоперевозок. Проблема лишь в том, что Иран под санкциями и Узбекистан, естественно, ограничивает сотрудничество с этой страной.