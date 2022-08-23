Не допускать к власти. Какие ограничения предлагают ввести против коррупционеров в Киргизии

08:07 25.08.2022

25 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Депутат парламента Женишбек Токторбаев предлагает запретить осужденным за коррупцию баллотироваться в Жогорку Кенеш, участвовать в президентской избирательной кампании и претендовать на должность председателя кабинета министров. Проект закона вынесли на общественное обсуждение.



По словам депутата, к преступлениям против интересов государственной и муниципальной службы относятся не только коррупция и злоупотребление должностным положением. В этот перечень нардеп предлагает включить следующие статьи Уголовного кодекса:



Превышение власти (статья 338);

Заключение заведомо невыгодного контракта (статья 339);

Незаконное обогащение (статья 340);

Участие должностного лица в предпринимательской деятельности (статья 341);

Получение взятки (статья 342);

Вымогательство взятки (статья 343);

Посредничество во взяточничестве (статья 344);

Дача взятки (статья 345);

Служебный подлог (статья 346);

Незаконная выдача паспорта (статья 347);

Халатность (статья 348).

Автор отмечает, что предлагаемые ограничения вводят в целях эффективного предотвращения коррупционных проявлений.



Женишбек Токторбаев отметил, что в соответствии с частью 2 статьи 23 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены с учетом особенностей военной или иной государственной службы.



По его мнению, принятие инициируемого им проекта негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет.