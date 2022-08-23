О провокаторах и провокациях, - Данияр Ашимбаев

08:46 25.08.2022

О провокаторах

Данияр Ашимбаев: За эти месяцы предпринималось немало попыток втянуть Казахстан в российско-украинский конфликт. Сам этот вопрос сильно повлиял на наше общество, тем более на фоне недавних январских событий и бурных внутриполитических процессов



Данияр Ашимбаев, 23 августа



Заявление Совета АНК по поводу, мягко говоря, некорректных заявлений украинского посла, нужно рассматривать не как позицию только самой Ассамблеи, а как точку зрения высшего руководства страны. Напомню, что председателем АНК является президент Токаев, а в Совет Ассамблеи входят ключевые руководители, в т.ч. госсоветник Ерлан Карин и замруководителя АП Аида Балаева.

За эти месяцы предпринималось немало попыток втянуть Казахстан в российско-украинский конфликт. Сам этот вопрос сильно повлиял на наше общество, тем более на фоне недавних январских событий и бурных внутриполитических процессов. Никогда население так не ценило стабильность и согласие - с каждым годом все более редкие ценности на постсоветском пространстве. В январе Казахстан со страшным трудом прошел по опасной грани. Высокопоставленные заговорщики вместе с организованной преступностью, религиозными радикалами и частью олигархата пытались совершить государственный переворот, замаскированный вначале под социальный протест и "мирные демонстрации". Более чем очевидно, что за попыткой переворота стояли не только амбиции г-на Масимова, но и зарубежные политические и экономические интересы (круг друзей и партнеров бывшего главы КНБ вполне известен). Из январского кризиса страна вышла благодаря решительным действиям президента Токаева, возглавившего сопротивление бандитам и террористам, а также союзнической помощи со стороны ОДКБ (в первую очередь, России), которые оперативно перебросили в Казахстан миротворческие подразделения, обеспечившие тыл нашим силовикам и оказавшие фактом своего появления мощный психологический эффект на оставшихся на свободе заговорщиков и их зарубежных партнеров.

Мы видели и до этого попытки дестабилизировать ситуацию в Казахстане, создать здесь либеральную, националистическую, олигархическую, пантюркистскую или панисламистскую опору для воздействия на политику страны в интересах внешних сил.

Классический пример - ситуация, когда проамериканские СМИ, работающие в Казахстане, начали активно раскачивать националистическую и религиозную тематику с целью формирования антикитайских настроений времен торговой войны администрации Белого дома с КНР.

Вместе с тем, январское информационное наступление (часть общей стратегии переворота) не закончилась и с началом военного конфликта на Украине перешла в новую стадию. Задача та же - дестабилизировать ситуацию в Казахстане, спровоцировать межнациональные и межконфессиональные конфликты, довести ситуацию до кровопролития с тем, чтобы все это проблемой для наших соседей и стратегических партнеров - России и Китая, которые находятся в весьма сложных отношениях с западным миром.

На этом фоне казахстанские власти занялись полномасштабной политической реформой под лозунгом "Строительства Нового Казахстана", перехватили политическую инициативу, грамотно переиграли национальную и интернациональную тематику, серьезно обновили высший управленческий состав, провели через всенародный референдум конституционную реформу.

Тот факт, что в руководстве страны собрались здоровые и что особенно важно интеллектуальные силы, включая и главу государства, позволило переиграть оппонентов, выбить из-под них социальную базу. По ходу выяснилось, что у разнозненной оппозиции так и не появилось ни авторитетных лидеров, ни общей идеи или программы. Власть активно выстраивает на новых основах работу с интеллигенцией и молодежью. Хотелось бы обратить внимание на новый состав Совета по молодежной политике и тематику его работы: последнее заседание было посвящено борьбе с синтетическими наркотиками, которая никогда на таком уровне не рассматривалось. Огромная работа проделана по демонополизации политико-экономической системы страны. Проводится комплексная политика по долгосрочному решению острых социальных проблем Западного Казахстана. Партия "Аманат" перехватила у популистов земельную проблематику и активно занимается возвратом неиспользуемых и незаконно переданных земель, решая болезненный вопрос дефицита пастбищ.

Огромная работа проделана по контролю деятельности регионов и повышению ответственности и качества работы местных органов власти. Проблемной зоной остается только экономика, но и здесь начались кадровые изменения, дающие легкую пока надежду на оптимизм.

Если же рассматривать популярные в некоторые СМИ тезисы о том, что "все сплотились против Токаева", то хочется спросить: а кто эти все?

Президент и его команда активно работают и удерживают за собой лидерство. Внутри страны особой оппозиции политике Токаева не видно. Внешние риски микшируются бурной международной активностью казахстанского лидера, который работает по всем возможным фронтам, стараясь сохранить стратегический союз с Россией и хорошие отношения с Западом, укрепить партнерство с Китаем, Ираном и Турцией, закрепить лидерство в Центральной Азии.

Безусловно, внутренние и внешние радикалы и провокаторы никуда не пропали. По-прежнему продолжаются попытки спровоцировать межнациональное противостояние в республике, заставить Казахстан отказаться от курса на евразийскую интеграцию и выйти из ОДКБ. Достаточно очевидно, кому и зачем выгоден такой вектор.