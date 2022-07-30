В Казахстане изобрели чудо-мазь против микозов

10:02 25.08.2022

Казахская чудо-мазь готова завоевать мировые рынки

Уникальный отечественный лекарственный препарат – разработка казахстанских ученых, аналогов которому нет ни в стране, ни за ее пределами, готов выйти на экспорт в СНГ и ЕС.



Мазь против грибковых инфекций, изобретение, которое в свое время назвали сенсацией, хорошо зарекомендовала себя за эти годы, избавив от кожных проблем тысячи казахстанцев. Известно, что прежде чем ученые разработали рабочий штамм и мазь, саму культуру изучали на протяжении... 50 лет!



Первые результаты и перспективы

– Мазь создали в Институте микробиологии и вирусологии больше 5 лет назад. Можете ли подвести какие-то итоги?



– За прошедший период выпущено более 300 тысяч упаковок. Мазь "Розеофунгин-АС" за пятилетний период зарекомендовала себя как высокоэффективный и безопасный препарат, – рассказывает Ольга ЛАХК, заведующая лабораторией антибиотиков. – Очень хорошие отзывы об эффективности лечения дают как врачи, которые назначают наш препарат, так и пациенты. В прошлом году авторский коллектив во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, академиком Садановым А. К. стал лауреатом Госпремии РК в области науки и техники им. аль-Фараби за работу на тему "Разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата "Розеофунгин-АС". Всего за этот период поступило 1 638 положительных отзывов, большинство – от физических лиц; остальные – от специалистов в области медицины по профилю; от врачей по профилю; от лауреатов государственной премии; от ученых дальнего и ближнего зарубежья; от ученых и специалистов научных организаций и вузов и 8 выписок от ученых советов.



– В чем уникальность данной мази? Правда ли, что все компоненты подобраны из казахстанской природы?



– Первоначально антибиотик розеофунгин был получен из актиномицета Streptomyces roseoflavus var. roseofungini 1128, выделенного из почвы Казахстана и исследованного группой ученых Института микробиологии и вирусологии АН КазССР под руководством д. б. н. Е. Т. Никитиной и д. б. н. Л. А. Ветлугиной. Антибиотик розеофунгин обладает высокой активностью в отношении широкого спектра микроскопических грибов – возбудителей большого числа различных грибковых заболеваний человека и животных.



Позднее из штамма Streptomyces roseoflavus var. roseofungini 1128 в Институте микробиологии и вирусологии путем селекции был получен более активный вариант – штамм S. roseoflavus var. roseofungini 1-68, обладающий повышенным уровнем продукции антибиотика розеофунгина (патент РК № 28308 от 15.04.2014). Однако, наряду с высоким уровнем продукции антибиотика, данный штамм отличался нестабильностью, приводящей со временем к снижению активности или полной потере синтеза розеофунгина.



В дальнейшем группой ученых Института микробиологии и вирусологии под руководством д. б. н., проф. Саданова А. К. путем селекции культуры актиномицета на различных питательных средах и подбора оптимального компонентного состава питательной среды был получен высокоактивный и стабильный промышленно ценный продуцент антибиотика розеофунгина – штамм AS-20.14. Он обладает повышенной активностью биосинтеза антибиотика розеофунгина и способен к значительно более высокому уровню накопления биомассы продуцента (на 42,9 процента выше по сравнению с предшественником), а также, что очень важно, сохраняет стабильность при длительном культивировании. Данный штамм в настоящее время используется для промышленного производства антибиотика розеофунгина.



Аналогов – нет!

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– Есть ли казахстанские аналоги мази на рынке?



– Прямых аналогов нет на рынке РК, да и во всем мире тоже. Это уникальный отечественный препарат. Розеофунгин является карбонил-конъюгированным пентаеном, относящимся к группе полиеновых антибиотиков. Он обладает активностью в отношении 39 видов патогенных грибов, которые включают наиболее опасные возбудители поверхностных и глубоких микозов – трихофитии, микроспории, фавуса, кандидозов, криптококкоза, споротрихоза, хромомикоза, аспергиллеза и других грибковых инфекций человека. Данный антибиотик ранее не применялся в медицинской практике, поэтому к нему пока не выработалась резистентность у существующих возбудителей дерматомикозов и кандидозов, что дает ему значительные преимущества перед имеющимися противогрибковыми препаратами, в частности перед клотримазолом. Кроме того, уникальное сочетание противогрибковой активности и антивирусной активности розеофунгина делает его чрезвычайно перспективным для применения в медицинской практике.

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– Насколько, по-вашему, в нашей стране остро стоит проблема микозов и других кожных поражений?



– Число больных с различными формами микозов не имеет тенденции к снижению, поскольку грибковые инфекции плохо поддаются лечению, что связано как с недостаточной эффективностью существующих препаратов, так и быстрой изменчивостью возбудителей микозов, приводящей к появлению устойчивых форм. Широко распространены грибковые инфекции и в Казахстане, где число страдающих микозами людей по разным оценкам колеблется от 25 до 35 процентов, то есть составляет 4,5–6 миллионов человек.



– Какие страны на сегодняшний день заинтересованы в закупе казахстанской мази?



– Сейчас наше производство находится на стадии модернизации и расширения производственной площадки. К 2024 году будет возможен экспорт и продвижение в странах СНГ и ЕС.



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Автор: Марина Хегай

30.07.22